Pablo Peirano, técnico de Bucaramanga, respondió la crítica de Rafael Dudamel, del Cali, sobre su invasión a la cancha: “Es muy de risa”

Estas son imágenes de lo ocurrido en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, en el estadio de Palmaseca - crédito Andrés Felipe Muñoz

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Pablo Peirano, director técnico de Atlético Bucaramanga, defendió su ingreso al terreno de juego del estadio Deportivo Cali en el partido ante ese equipo, en respuesta a lo manifestado por el entrenador Rafael Dudamel, después del compromiso. En entrevista con Win Sports, Peirano manifestó: “Es imposible que se pueda reanudar el partido con un portón abierto, con los hinchas dentro de la cancha”.

Según su relato, el cuerpo técnico de Bucaramanga advirtió la situación al cuarto árbitro, mientras el comisario del partido no reaccionaba. También aseguró que jugadores como Fabry y Benedetti no pudieron celebrar el gol por la preocupación ante la cercanía de los aficionados que ingresaron.

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Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, cuestionó fuertemente la actitud del técnico uruguayo de Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano que salió expulsado tras los incidentes presentados con la barra que invadió el terreno de juego - crédito Dimayor

El DT criticó a su colega de Deportivo Cali por cuestionar su ingreso al campo para pedir la suspensión del encuentro. “Que el entrenador rival se preocupe porque, por favor, pararan el partido porque si no iba a pasar una desgracia, es muy de risa”, expresó.

Además, anticipó acciones legales por las declaraciones que, según él, afectan su imagen y la del Atlético Bucaramanga. “Me ensucia a mí, ensucia a Bucaramanga”, sostuvo, y aclaró que ni el entrenador, ni los jugadores ni la directiva del club comparten lo dicho por el técnico rival.

Por último, rechazó que se pida una sanción máxima por haber entrado a la cancha. “Los que no están en condición de entrar son los hinchas, a un lugar que no corresponde”, concluyó.

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A la izquierda el director técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, y a la derecha el de Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano - crédito Colprensa/Atlético Bucaramanga

¿Qué fue lo que le dijo Rafael Dudamel a Pablo Peirano?

Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, lamentó que los incidentes eclipsaran el análisis deportivo tras el empate frente a Atlético Bucaramanga. “Es una pena que no podamos tener un espacio para hablar de fútbol y que haya ocurrido esto”, expresó en la rueda de prensa posterior al partido,

El entrenador sostuvo que hubo una invasión al terreno de juego cuando el árbitro se disponía a reanudar una acción favorable para su equipo, a falta de dos minutos. También reconoció que la seguridad ya había intervenido fuera de la cancha ante el malestar de parte de la afición local por el resultado.

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Dudamel responsabilizó a Pablo Peirano, entrenador de Bucaramanga, por haber ingresado al campo. “Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega”, afirmó. Según su versión, Peirano pateó un balón para impedir la reanudación, avanzó hacia la mitad de la cancha y recibió la tarjeta roja.

Además, denunció que el técnico uruguayo agredió al jugador Keimer Sandoval durante los incidentes. “Ojalá el informe arbitral sea severo”, pidió el venezolano, quien consideró que la situación en el campo agravó la tensión que ya existía en las tribunas.

Sobre el presente de Deportivo Cali, Dudamel recordó que el equipo solo obtuvo dos de los últimos nueve puntos en disputa, seis de ellos como local. Aun así, defendió las condiciones de su plantel y aseguró que mantendrá la pelea por los objetivos en los 13 partidos restantes. “Aquí hasta el final nosotros vamos a competir con mucho honor y profesionalismo”, dijo.

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El partido terminó en empate 1-1 y en medio de peleas entre hinchas y policías y jugadores contra jugadores - crédito Atlético Bucaramanga

¿Qué fue lo que pasó entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali?

El empate 1-1 entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, el 30 de agosto en Palmaseca, acabó entre disturbios. José García adelantó al equipo visitante a los 72 minutos, luego de que Steven “Titi” Rodríguez fallara un penalti para el local.

En el minuto 99, el árbitro José Bautista sancionó una pena máxima a favor del Cali. Leyder Chaverra convirtió y selló la igualdad. La decisión originó reclamos de Bucaramanga y una pelea entre jugadores.

El juez expulsó a García, a Keimer Sandoval, de Cali, y al técnico Pablo Peirano, quien ingresó al campo para pedir que no se reanudara el juego. La situación empeoró cuando aficionados de la tribuna norte rompieron una valla y entraron a la cancha. La Policía intervino y el árbitro terminó el partido de forma anticipada.

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