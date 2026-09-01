Colombia

Vendedora ambulante de 70 años conmovió las redes sociales tras participar en una publicidad: así se hizo viral en TikTok

Ana, que lleva más de 20 años trabajando en las calles de Bogotá, recibió una particular propuesta mientras cumplía con su jornada laboral. El resultado terminó llamando la atención de miles de usuarios

Una joven sorprende a Doña Ana, una vendedora ambulante de la tercera edad, con una propuesta increíble: ganar 100 mil pesos por protagonizar un comercial - crédito @districomer.cb/TikTok

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Un emprendimiento ubicado en el sector del centro de Bogotá ‘rompió’ las redes sociales al contratar a una vendedora ambulante de BonIce para protagonizar la publicidad de su local, convirtiéndose en tendencia por la calidez del gesto registrado en video en TikTok.

La iniciativa comenzó cuando los creadores del comercio abordaron a la trabajadora informal, una mujer de 70 años llamada Ana, en plena vía pública, para proponerle un trabajo pagado como creadora de contenido por un día.

En el video se observa el momento exacto en que la joven del negocio le plantea la propuesta económica a la vendedora informal para sumar apoyos en su campaña promocional. “Imagínate que no vino la chica de la publicidad y nosotros queremos saber si su merced se quiere ganar 100.000 pesos si nos ayuda con la publicidad”, le dijo la creadora a la vendedora ambulante de la tercera edad.

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La oferta económica planteada inicialmente a la vendedora fue de $100.000 por colaborar con la grabación enterneció las redes sociales - crédito @districomer.cb/TikTok
La oferta económica planteada inicialmente a la vendedora fue de $100.000 por colaborar con la grabación enterneció las redes sociales - crédito @districomer.cb/TikTok

Ante la propuesta del equipo de trabajo, la señora dedicada al comercio informal aceptó el reto de inmediato y respondió en forma afirmativa al ofrecimiento recibido en la calle.

“Sí, señora”, contestó la vendedora de BonIce, que vestía el uniforme amarillo y azul característico de la marca de helados junto a su carrito de ventas.

Ana aceptó el reto y dejó por un momento su carrito de helados

Segundos después, la representante del comercio le explicó que no debía preocuparse por la falta de experiencia ante las cámaras o micrófonos, porque la acompañarían en todo el proceso; todo eran elogios ante la intención de ayudarla.

“¿Su merced, alguna vez ha hecho publicidad?”, cuestionó la chica del negocio, a lo que la mujer negó con su rostro, y ella le dijo: ‘No importa que yo le enseñe, vamos, es cerquita’”. Durante el trayecto hacia el local comercial, la vendedora le confesó a la joven que llevaba bastante tiempo trabajando en las calles de la capital, más de 20 años, como recurso para ‘rebuscarse’ lo de sus necesidades.

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Doña Ana, de 70 años, dejó momentáneamente su carrito de BonIce para participar en la grabación - crédito @districomer.cb/TikTok
Doña Ana, de 70 años, dejó momentáneamente su carrito de BonIce para participar en la grabación - crédito @districomer.cb/TikTok

Una vez llegaron al punto de venta, la vendedora dejó a un lado su carro de helados y entró al establecimiento de piñatería e insumos para fiestas para cambiar su vestuario. La joven del emprendimiento le ayudó a acomodarse el cabello y la ropa para asegurar que quedara lista frente a la lente de la cámara antes de empezar a grabar los textos publicitarios.

Con el micrófono en la mano y una sonrisa, la vendedora empezó a repetir las frases promocionales para presentar la tienda ante la audiencia de las redes sociales.

“Bienvenidos a Districomer, como... insumos, de todo para las fiestas”, recitó la mujer mientras saludaba al público con las manos. Todo el tiempo la chica le decía qué decir para que ella repitiera, pero todo lo decía mal, y la joven no le prestó atención a eso y continuó con su ayuda, y eso enterneció las redes sociales.

Una vendedora ambulante de Bonice se convirtió en protagonista de una publicidad realizada por un emprendimiento del centro de Bogotá - crédito @districomer.cb/TikTok
Una vendedora ambulante de Bonice se convirtió en protagonista de una publicidad realizada por un emprendimiento del centro de Bogotá - crédito @districomer.cb/TikTok

Durante el desarrollo del video publicitario para el negocio, la mujer promocionó la variedad de mercancía que maneja el punto de venta para las diferentes celebraciones del año.

La reacción de los usuarios al conocer la historia de Doña Ana

La mujer cumplió con cada una de las condiciones que le plantearon con la expectativa de obtener el dinero, pero el comercio decidió dejar de lado la dinámica y entregarle la suma prometida. El gesto generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

Entre los comentarios más llamativos en el video de TikTok se encuentran: “Ella merece una pensión 🥺”; “Tú contrátala, que nosotros los hacemos virales”; “Ella se inventaba todo lo que tenía que decir, me convenció 😂“; ”Amo esas colaboraciones 🥰🥰“; ”Amooooooo!!!! Ella merece una pensión !!! Y no me importa lo que digan ! No pienso discutirlo!“.

La publicación del resultado provocó nuevas reacciones positivas entre los usuarios que siguieron la historia - crédito @districomer.cb/TikTok
La publicación del resultado provocó nuevas reacciones positivas entre los usuarios que siguieron la historia - crédito @districomer.cb/TikTok

Tras los comentarios, varios usuarios pidieron conocer el resultado de la publicidad. El comercio decidió compartirlo y terminó generando aún más reacciones positivas entre quienes comprendieron el verdadero propósito del video.

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