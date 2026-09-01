Carla Giraldo se convirtió nuevamente en ‘Lolita’ para celebrar sus 40 años: su pastel de cumpleaños se robó las miradas

La actriz y presentadora Carla Giraldo llegó a los 40 años y decidió celebrar con una fiesta temática que recordó al personaje que interpretó durante su adolescencia - crédito @carlagiraldo/Instagram

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La actriz y presentadora Carla Giraldo celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta temática inspirada en ‘Lolita’, el personaje televisivo que interpretó durante su adolescencia y que impulsó su carrera en la televisión nacional.

El festejo se realizó el pasado 30 de agosto y tuvo como concepto central la telenovela Me llaman Lolita, emitida en el 1999, trabajo con el cual la actriz se dio a conocer en el medio del entretenimiento cuando tenía 14 años, una producción que protagonizó de la mano de Marcelo Cezán.

Carla Giraldo celebró con el amor de su vida: la producción que la catapultó a la fama

A través de su cuenta en Instagram, la conductora del formato La casa de los famosos Colombia —escenario que también comparte con Cezán— publicó fotografías y videos de la reunión, donde estuvo acompañada por sus familiares, amigos del sector artístico y su novio.

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Carla Giraldo protagonizó ‘Me llaman Lolita’ a los 14 años, una producción que ama desde entonces - crédito @carlagiraldo/Instagram

Durante el festejo, la homenajeada compartió imágenes junto a su novio, Roberto Asís, al que le dedicó un mensaje en sus posts en medio de la celebración desarrollada el fin de semana.

“Soy muy afortunada de tenerte, amor mío”, escribió la actriz en la publicación donde aparece junto a Asís, con quien sostiene una relación sentimental que se aproxima a cumplir dos años.

Pese a que la artista reconoció que habitualmente no realiza eventos para festejar la fecha de su nacimiento, dejó en claro que en esta oportunidad decidió reunirse con sus amigos para conmemorar el inicio de sus cuatro décadas de vida.

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Carla Giraldo estuvo acompañada durante la celebración por su novio, Roberto Asís - crédito @carlagiraldo/Instagram

“Hoy cumplo años. Y nunca he sido mucho de celebrarlos, pero cuando las personas que te quieren se juntan para celebrarte…”, publicó Giraldo junto a una serie de fotografías de la fiesta.

La decoración del espacio y los accesorios utilizados por los asistentes incluyeron referencias directas a la telenovela con la que debutó en la televisión, marcando el ambiente festivo de la noche.

El pastel fue el elemento que se robó las miradas en la celebración de Carla Giraldo

Además, otro detalle que llamó la atención fue su pastel de cumpleaños de Carla Giraldo, el cual fue decorado de acuerdo con la temática de la novela.

El diseño estuvo inspirado en la famosa portada de la edición de 1962 de Lolita dirigida por Stanley Kubrick, en la que aparece el rostro de la actriz Sue Lyon mirando por encima de unas llamativas gafas de sol rojas con forma de corazón, mientras lame una paleta de dulce roja.

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El pastel tomó como referencia la icónica imagen promocional de la película ‘Lolita’ de 1962, dirigida por Stanley Kubrick - crédito @carlagiraldo/Instagram

Al evento asistieron personalidades de la farándula nacional como las influenciadoras y modelos Kimberly Reyes y Tuti Mejía, que acompañaron a la presentadora durante la reunión.

Otras figuras del espectáculo como Xilena Aycardi, Viena Ruiz, Stephanie Cayo, Coraima Torres y Paulina Dávila enviaron saludos a través de las plataformas digitales para sumarse a la fecha.

Por su parte, la actriz y cantante Diana Ángel, con quien Giraldo compartió elenco en la serie Francisco el matemático y en el programa La casa de los famosos Colombia, publicó imágenes del recuerdo en sus historias de Instagram para felicitar a la cumpleañera.

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Diana Ángel también recordó a Carla Giraldo durante su cumpleaños mediante publicaciones en sus historias - crédito @dianangel01/Instagram

La carrera de Carla Giraldo en la televisión colombiana

Tras su debut en Me llaman Lolita, Carla Giraldo continuó su labor en la televisión colombiana en producciones como Pobre Pablo, La ruta blanca, Las muñecas de la mafia y La ley del corazón.

Años después, la actriz participó en el concurso de cocina MasterChef Celebrity en 2021, certamen del cual resultó ganadora y que le permitió retomar vigencia en los formatos de telerrealidad del país.

En su vida personal, la artista es madre de dos hijos, Adrián y Damián. Tras su separación del padre de los niños, actualmente mantiene una relación sentimental, como lo ha mostrado en algunas de sus publicaciones. Al mismo tiempo, combina su trabajo en televisión con la creación de contenido digital.

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