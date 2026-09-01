Colombia

Gobierno De la Espriella abriría la puerta a millonarias inversiones de reconocida marca de gaseosas en el país: así fue el anuncio

El Gobierno nacional busca vincular la ampliación de operaciones de empresas de impacto global con la creación de nuevos puestos de trabajo y el impulso a la actividad industrial regional, como parte de la dinamización de la economía en el periodo 2026-2030

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo un importante encuentro con altos ejecutivos de la multinacional de bebidas en su sede presidencial en la Costa Atlántica, en la que dialogó sobre inversión y desarrollo para el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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En su objetivo de atraer la inversión privada al país, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en la jornada del lunes 31 de agosto de 2026 una nueva apuesta de inversión y crecimiento de la marca de bebidas gaseosas Coca-Cola en el país durante los próximos cuatro años, tras una reunión con directivos de la compañía a nivel global y de Femsa, que opera en esta industria a lo largo y ancho del territorio nacional.

Aunque el Gobierno nacional no informó el monto de los recursos ni los proyectos que recibirán financiación, el jefe de Estado anticipó en redes sociales que los detalles se divulgarán en diciembre desde Barranquilla (Atlántico), ciudad desde donde despacha de manera alterna el primer mandatario, como parte de su apuesta de descentralización del poder Ejecutivo.

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El encuentro contó con la participación del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y se centró en los planes de expansión de las compañías para el mercado colombiano. Además, se produjo en medio de la estrategia del gobernante para atraer capital de las compañías que en el pasado han tenido importante presencia en Colombia y, de esta forma, ampliar la actividad industrial en las regiones.

Abelardo de la Espriella con directivos de Coca-Cola
El presidente Abelardo de la Espriella se mostró complacido con la visita de directivos de Coca-Cola, con los que espera trazar un plan de inversión a largo plazo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella afirmó que su administración busca ofrecer condiciones para que las empresas desarrollen sus operaciones, aumenten su producción y generen puestos de trabajo.

“Colombia vuelve a ser tierra de confianza, inversión y oportunidades”, expresó el mandatario al referirse a la conversación con los representantes de las dos compañías, a los que recibió en las instalaciones del Batallón Paríso.

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Los detalles del plan se conocerán durante los 100 años de Femsa

La presentación de la inversión que prevé la multinacional en Colombia está prevista para diciembre, como parte conmemoración de los 100 años de Femsa. El acto tendrá lugar en Barranquilla, según lo anunciado por el presidente y el ministro de Comercio, que valoraron la intención de la compañía de fortalecerse en el mercado nacional, como uno de los productos líderes en el segmento de bebidas no alcohólicas.

Hasta entonces, permanecen sin precisiones los sectores, ciudades y líneas de negocio que formarán parte del plan, como tampoco se informó cuántos empleos directos e indirectos podrían derivarse de la expansión en Colombia. Aunque no se pudo establecer con exactitud la magnitud de este aporte, se prevé que pueda establecerse una ampliación de plantas, con modernización de equipos y proyectos de sostenibilidad.

Coca-Cola es una de las bedidas gaseosas más vendidas en Colombia - crédito Bhawika Chhabra/REUTERS
Coca-Cola es una de las bedidas gaseosas más vendidas en Colombia - crédito Bhawika Chhabra/REUTERS

El anuncio se concentró en la intención de las empresas de crecer en el país durante el próximo cuatrienio. De la Espriella relacionó ese propósito con la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer la actividad productiva.

“El sector privado encontrará en este Gobierno seguridad jurídica, reglas claras y todas las condiciones para invertir, producir y generar empleo”, destacó De la Espriella.

Este mensaje fue respaldado por el ministro Gómez Amín, que señaló que el Ministerio de Comercio acompañará los planes de las compañías. Así pues, el funcionario relacionó la inversión con la ampliación de oportunidades laborales, el desarrollo industrial y la llegada de recursos a las regiones, con “más inversión significa más empleo, más industria, mayores oportunidades para nuestras regiones y más crecimiento”.

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
La estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella es ofrecer facilidades tributarias para las multinacionales, en pro de que traigan su capital al país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su pronunciamiento, el titular de la cartera de Comercio agregó que la revelación prevista para diciembre permitirá conocer el alcance de la propuesta empresarial. También señaló que la administración nacional trabaja para que las compañías que buscan instalarse o ampliar sus operaciones encuentren condiciones de confianza en el país, que se ha convertido en uno de los mercados de mayor expansión de Coca-Cola.

Femsa desarrolla en el país operaciones de embotellado, la cadena de proveedores, actividades de comercialización o nuevas inversiones de la compañía matriz. Se espera que, tras este primer encuentro formal, se conozca el calendario de ejecución y las metas anuales de inversión; en una alianza que se sumaría al interés de otras compañías de robustecer su presencia en suelo cafetero.

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