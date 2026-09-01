Por la muerte de tres menores en bombardeo en el Guaviare, el congresista Oscar Benavides anunció moción de censura al ministro de Defensa: “Se está lavando las manos”

El congresista cuestionó la postura del jefe de cartera al operativo militar en El Retorno - crédito Captura de Pantalla Instagram Oscar Benavides y Jorge Mora

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Siguen los cuestionamientos hacia el operativo militar realizado el 27 de agosto de 2026 en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, tras revelarse que tres menores de edad figuran entre los diez fallecidos que dejó esta ofensiva contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

Inicialmente, el ministro de Defensa, Jorge Mora, defendió el operativo militar, al considerar que contó con los estándares legales, pero enfatizó en que las estructuras ilegales insisten en el reclutamiento forzado e instrumentalización de menores de edad, lo que constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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No obstante, desde el Congreso persisten los cuestionamientos hacia el líder de la cartera, al tanto que no se descarta una citación que podría costarle el cargo, aun cuando ha permanecido menos de 30 días en el mando.

Justamente, el representante a la Cámara Oscar Benavides anunció la presentación de una moción de censura contra Jorge Mora, con el proposito de que brinde explicaciones frente al desarrollo de este operativo que le costó la vida a los tres menores de edad.

En un video publicado en sus redes sociales, el congresista por la circunscripción afro denunció la indiferencia y justificación por parte del Gobierno nacional frente a la muerte de menores y criticó la transformación de, según él, estas tragedias humanas en meras estadísticas para defender políticas militares.

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“Tanto Abelardo (De la Espriella) como su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se están lavando las manos con esta situación (...) Por eso radicamos una moción de censura en Cámara de Representantes contra el ministro Mora, que debe responder qué información de inteligencia tenía el Estado antes de lanzar las bombas, quién evaluó el riesgo para la población menor de edad”, cuestionó.

Así mismo, sus críticas se extendieron al presidente Abelardo de la Espriella, que defendió las acciones de las Fuerzas Militares en el Guaviare. Incluso, cuestionó la postura de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila frente al bombardeo efectuado.

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“El Superman de Vicky Dávila, para quien antes bombardear menores era inaceptable, pero ahora resulta necesario, justifica la falta de planeación y de inteligencia militar en las operaciones. Después del bombardeo en Guaviare, donde fueron asesinados tres menores de edad, Abelardo de la Espriella respaldó la operación asegurando que los grupos armados utilizan a los menores como escudos humanos”, indicó.

De igual manera, Benavides consideró que “aquí hay algo que nadie puede discutir: todo el que recluta niños y niñas y adolescentes debe responder ante la justicia”, pero sostuvo que el Estado “debe garantizar la protección de los menores que son víctimas de ese delito, no bombardearlas sin pena ni gloria”.

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Finalmente, el congresista hizo un llamado a no avalar la impunidad ni la falta de responsabilidad en el manejo de estas situaciones que afectan gravemente a la infancia.

“Cuando mueren menores de edad en un bombardeo, primero buscan justificar la operación y después, si acaso, preguntan por las víctimas. No disfracen las cosas y tengan algo de vergüenza, no justifiquen la muerte. Esto no se trata de ideología política, se trata de la protección de la niñez de la que tanto se ufanan”, puntualizó.