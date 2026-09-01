Colombia

Milena López es la nueva eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: por qué se salvó Pautips de salir de la competencia

El jurado del programa del Canal RCN decidió la salida de la presentadora tras detectar una masa rota, relleno seco y problemas con la salsa

Los errores de una pasta terminaron con la eliminación de Milena López en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
Los errores de una pasta terminaron con la eliminación de Milena López en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
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La jornada de eliminación del 31 de agosto dejó la salida de Milena López de MasterChef Celebrity Colombia, luego de que el jurado cuestionara varios aspectos técnicos de su plato.

La participante presentó un raviolón de tinta de calamar relleno de salmón ahumado, queso crema y eneldo, acompañado por una salsa de vino blanco, pero la ejecución no alcanzó para sostenerla en la competencia.

La prueba reunió a seis concursantes con delantal negro: Pautips, Emmanuel Restrepo, Víctor Tarazona, Tuto Patiño, Mariana Mozo y Milena. Cada uno contó con 60 minutos y despensa libre para preparar una propuesta dulce o salada que demostrara técnica, sabor y control de los tiempos.

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Milena López se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Milena López se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Milena eligió una receta de pasta a la que llamó Il mio raviolón nero. Su apuesta tenía como eje un raviolón negro elaborado con tinta de calamar, cuyo relleno combinaba salmón ahumado, queso crema y eneldo. El plato incluía una salsa de vino blanco.

Durante la degustación, los chefs señalaron que la masa tenía un grosor adecuado, aunque el raviolón se abrió durante la cocción. Como consecuencia, la preparación absorbió agua y perdió parte de la consistencia esperada.

“No sé qué pasó con tu salsa, porque cuando pasé por tu estación estaba líquida, se fue al otro extremo (...) Y no sé si Jorge te dijo, pero la salsa está cortada (...) Lo que más me cala es la salsa, no podemos seguir cometiendo este tipo de errores y más cuando les hemos dicho cómo se puede solucionar tan fácil”, dijo Nicolas de Zubiría en medio de la degustación.

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La presentadora apostó por un raviolón negro con salmón ahumado, queso crema, eneldo y salsa de vino blanco - crédito cortesía Canal RCN
La presentadora apostó por un raviolón negro con salmón ahumado, queso crema, eneldo y salsa de vino blanco - crédito cortesía Canal RCN

El jurado también observó que la salsa estaba demasiado espesa. Más tarde, al comunicar la decisión final, Nicolás de Zubiría enumeró los problemas que definieron la eliminación: pasta cuarteada, relleno seco y una salsa cortada.

La evaluación ubicó a Milena y a Pautips entre las participantes con mayor riesgo de abandonar el programa. Ambas esperaron juntas el veredicto, hasta que De Zubiría anunció que la séptima eliminada de la temporada es Milena.

“Tienes muy claro qué es lo que te saca de la competencia; se te abrió la pasta, el relleno seco y una salsa cortada; eso es lo que te saca hoy (...) Gracias por haber venido”, le dijo De Zubiría a la presentadora.

Pautips reaccionó con llanto ante la salida de su compañera. Milena, por su parte, aceptó el resultado y reconoció que su presentación había acumulado errores que comprometieron su continuidad.

Aunque los chefs destacaron el grosor de la masa, el raviolón se abrió en la cocción, absorbió agua y perdió la textura que requería la preparación - crédito cortesía Canal RCN
Aunque los chefs destacaron el grosor de la masa, el raviolón se abrió en la cocción, absorbió agua y perdió la textura que requería la preparación - crédito cortesía Canal RCN

“No me sorprende ni cinco la elección que ellos hicieron, porque sí, mi plato tenía bastantes errores, pero los tiempos de Dios son perfectos”, expresó tras conocer la decisión. También afirmó que se iba satisfecha por la experiencia dentro de la cocina.

El reto dejó resultados diversos entre los demás concursantes. Víctor Tarazona llevó a la mesa Las costillas de Adán, una propuesta de costillas barbecue con cerveza, puré de arracacha, fritura y ensalada. Los tres jueces valoraron su preparación, que quedó entre las de mejor recepción de la noche.

Tuto Patiño presentó La escama del llopo, un plato de pollo inspirado en el curry, acompañado con arroz nacarado al aceite de achiote, plátano verde con cáscara y polvo de cebolla larga. Los chefs consideraron que la ejecución técnica era correcta, aunque marcaron un error básico: al plato le faltaba sal.

Nicolás de Zubiría cuestionó el estado de la salsa de vino blanco y recordó que los participantes ya habían recibido indicaciones para corregir ese tipo de errores - crédito cortesía Canal RCN
Nicolás de Zubiría cuestionó el estado de la salsa de vino blanco y recordó que los participantes ya habían recibido indicaciones para corregir ese tipo de errores - crédito cortesía Canal RCN

Mariana Mozo preparó una “rosa sin espinas”, una pasta de tomate y espinaca con crema de leche, tomates deshidratados, vino blanco y salsa de parmesano. El jurado coincidió en que la salsa tenía un sabor demasiado intenso.

Emmanuel Restrepo llevó El curry del silencio, aunque optó por no explicar su receta ante el jurado. Su decisión estuvo ligada a las devoluciones que había recibido en pruebas anteriores.

Pautips casi queda por fuera de ‘MasterChef Celebrity’

Pautips presentó un arroz cremoso con queso azul, espárragos y un falso queso de macadamia. Los chefs indicaron que el plato requería ajustes en la elección de ingredientes y en su aspecto final, lo que la dejó como una de las peores y a punto de salir del programa.

Al momento de pasar al atril, el primero en degustar fue Jorge Rausch. “Tienes un plato donde el arroz está al dente (...) Además, estás utilizando el playo equivocado para poner un aceite verde, no se ve”, le dijo el chef dejando en riesgo su participación. “Con todo el cariño, pero es tu plato más feo de lo que vamos de la competencia, es tu plato menos estético”, añadió el chef Nicolás.

La creadora de contenido compartió detrás de cámaras del rodaje de MasterChef Celebity - crédito @pautips/ Instagram
Pautips también quedó en riesgo tras presentar un arroz cremoso con queso azul, espárragos y un falso queso de macadamia que recibió observaciones por su composición y presentación - crédito @pautips/ Instagram

Pese a los comentarios de los jurados a Pautips y a los varios errores enumerados en su plato, la decisión de los jurados apuntó a Milena, dejándola por fuera. Con la salida de Milena López, la competencia continuará con menos participantes y una nueva distribución de rivalidades en la cocina.

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