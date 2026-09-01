Colombia

Delincuentes se robaron un carro en Bogotá con un perrito bulldog en el interior: así fue el operativo de la Policía para rescatar la mascota

Una alerta a la línea 123 activó un plan candado y permitió ubicar el automotor cerca del Puente Aéreo, en inmediaciones de El Dorado, donde fue interceptado y un sospechoso quedó capturado

perro de interior, carácter vivaz, pelaje corto, cuerpo compacto, orejas erguidas, perro adaptable, energía moderada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hurto de un vehículo en Engativá desató un operativo de la Policía de Bogotá tras la alerta a la línea 123 - crédito imagen Ilustrativa Infobae
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Momentos de pánico vivió una familia en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, después de que delincuentes hurtaran su vehículo en horas de la noche del lunes 31 de agosto.

Según información entregada por las autoridades, los delincuentes no se percataron de que en el interior del automotor se encontraba la mascota de la familia afectada, un bulldog francés, por lo que las autoridades iniciaron una persecución y un plan candado inmediato una vez se recibió la alerta por el hurto a la línea 123.

Tras el despliegue operativo, la Policía recuperó el vehículo cerca del Puente Aéreo, en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado, y capturó a una persona relacionada con el hurto.

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El automóvil fue localizado entre 15 y 20 minutos después de que su propietario denunciara el robo. El dueño informó que su mascota permanecía dentro del vehículo, entregó los datos del automotor y permitió que las autoridades activaran un plan candado para seguir su recorrido, según información conocida por Noticias Caracol.

La reacción policial permitió ubicar el carro en el occidente de la capital. Los uniformados interceptaron el vehículo en una zona cercana al aeropuerto y procedieron con la captura.

“Gracias a la acción inmediata y oportuna de la Policía Nacional en la localidad Engativá, se logra la captura de una persona y la recuperación de un vehículo, el cual momentos antes había sido hurtado”, señaló el teniente coronel José Bejarano, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3 de la Policía de Bogotá, en declaraciones obtenidas por Noticias Caracol.

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Durante la inspección, los policías encontraron al perro dentro del automóvil. El bulldog francés había permanecido allí desde el momento en que el carro fue hurtado.

La mascota fue entregada nuevamente a su propietario y, según confirmó la Policía, se encontraba sana y salva después del procedimiento.

“Dentro del vehículo se logra el rescate de una mascota, un perro bulldog francés, el cual se encontraba desde el momento del hurto dentro del vehículo”, señaló el oficial tras el operativo.

La ubicación del vehículo fue posible gracias a la información entregada tras el robo. Con esos datos, los uniformados establecieron la ruta del automotor y desplegaron el seguimiento hasta el sector del Puente Aéreo.

“Una vez el ciudadano afectado realiza la denuncia por el uno dos tres y a la patrulla que se acerque inmediatamente, se despliega un plan candado, logrando localizar e interceptar el vehículo en tiempo récord. Aproximadamente entre quince y veinte minutos”, señaló el coronel a Noticias Caracol.

El carro fue recuperado y trasladado para continuar con las diligencias correspondientes. La persona capturada quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá establecer su responsabilidad por el delito de hurto.

El detenido fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del sector de La Granja. Allí permanece mientras avanza el proceso judicial.

El caso comenzó cuando el propietario reportó el robo del vehículo en Engativá y advirtió que dentro se encontraba su mascota. La Policía concentró el operativo en el occidente de Bogotá hasta localizar el automóvil cerca del aeropuerto El Dorado.

Por su parte, una de las víctimas agradeció a la Policía Metropolitana de Bogotá por la hazaña para recuperar a su integrante de cuatro patas, además del vehículo automotor que, a partir de ahora, se convertirá en material probatorio contra el delincuente capturado durante el operativo.

“Tiene una mamá y tres niños en la casa llorando, pero tranquilos porque saben que apareció. Claro que al final conseguirlo era lo más importante, esto se recupera. No hay forma de no estar agradecido con la labor”, señaló el hombre afectado tras el hurto.

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