Daniel Muñoz explicó el motivo por el cual fichó por el Nottingham Forest: “Me genera mucho respeto”

El exdefensor del Crystal Palace al llegar a su segunda aventura-crédito @officialnffc/Instagram

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El 31 de agosto de 2026, Nottingham Forest completó el fichaje del defensor Daniel Muñoz, procedente de Crystal Palace.

El exdefensor de Atlético Nacional y gran figura de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia futbolística en la Premier League de Inglaterra.

Muñoz trabajó con Glasner en Crystal Palace y ahora siguió al austríaco en su llegada al City Ground. Durante su etapa en Londres, la dupla conquistó la Copa de Inglaterra, la Community Shield y la Conference League de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). El objetivo es repetir esos éxitos en Nottingham.

El defensor antioqueño tendrá su segunda experiencia en la Premier League de Inglaterra tras un paso exitoso por el Crystal Palace de Londres-crédito @officialnffc/Instagram

Muñoz firmó un contrato inicial por hasta 2029 con los Rojos. y tendrá la oportunidad de reencontrarse con su anterior entrenador fue determinante para concretar su transferencia desde Crystal Palace por 22 millones de libras esterlinas.

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En referencia al motivo por el cual fichó por el equipo de los Garibaldi (apodo que proviene de Viene de las camisas rojas usadas en honor al líder revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, muy popular en Inglaterra durante la fundación del club en el siglo XIX), detallando que el técnico fue clave para su fichaje:

“Creo que Oliver Glasner es especial. Tengo una muy buena relación con él y logramos cosas importantes juntos. Fue un período increíblemente especial. Siento mucho respeto y admiración por lo que hizo en nuestro club anterior”, explicó.

Daniel Muñoz explicó que Oliver Glasner fue una de las razones principales por las cuales llegó-crédito Scott Heppell/REUTERS

Además destacó la mentalidad y el trabajo del técnico austriaco Oliver Glasner, y con el cual conquistó dos títulos: la FA Cup ante Manchester City, y la UEFA Europa Conference League ante Rayo Vallecano:

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“Es un trabajador incansable, es un ganador, y creo que eso formó parte de la decisión que tomé. Lo conozco y sé cómo trabaja, cómo son sus asistentes. Todos tienen la misma mentalidad y yo estoy en la misma sintonía. Tengo una mentalidad fuerte, una mentalidad ganadora, y eso influyó mucho en mi decisión de venir aquí”, detalló.

Y añadió: “Cuando trabajo con él, siempre doy todo por mi trabajo, doy todo de mí. Siempre quiero exigirme, tal vez incluso más allá de mis capacidades, y ese es el ingrediente especial de trabajar junto a Oliver Glasner: sus cualidades humanas y las de sus asistentes. Cuando salimos a la cancha, no hace falta decir nada. Es su forma de trabajar, su forma de pensar y, por supuesto, como entrenador, siempre quiere llevar las cosas a un nivel superior”, destacó.

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Muñoz pasó dos años en Crystal Palace, después de llegar en 2024 desde el club belga Genk. El internacional colombiano, que integró el plantel de su selección en el Mundial de este verano, cuenta con experiencia suficiente para adaptarse a su nuevo entorno.

“Creo que mi mayor cualidad es mi mentalidad. Es una mentalidad ganadora. Aunque pueda cometer errores o perder, mi forma de pensar nunca cambia. Siempre se trata de recuperarme e ir por más. Tengo la pasión de dar lo mejor de mí a cada uno de mis compañeros y a los colores del equipo. Creo que eso es lo que me caracteriza. Es la mayor cualidad que tengo y es lo que quiero aportar en la cancha y poner a disposición de todo el equipo”, explicó.

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Completó con que quiere ayudar a conseguir los objetivos en la temporada 2026-2027:

“Vine aquí a trabajar, a competir y a ayudar al equipo mientras tenga la oportunidad de dar lo mejor de mí. También quiero seguir creciendo como persona. Pero, evidentemente, lo más importante siempre será el equipo: ayudarlo a ganar cosas importantes y a alcanzar grandes objetivos. Tengo muchas ganas de conocer a todos mis compañeros, volver a trabajar con Glasner, trabajar con el grupo y salir a la cancha para poder ayudarlos”, concluyó.

Estos son los partidos que jugará Daniel Muñoz en septiembre con Nottingham Forest

Daniel Muñoz usará por primera vez en su carrera la dorsal con el número 27 - crédito Nottingham Forest

Los dirigidos por Oliver Glasner recibirán en el City Ground a Tottenham, el 5 de septiembre de 2026 a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), en lo que podría ser el debut de Daniel Muñoz.

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A continuación, estos son los juegos que tendrán en septiembre:

5 de septiembre de 2026 - Premier League: Nottingham Forest vs. Tottenham

12 de septiembre de 2026 - Premier League: Aston Villa vs. Nottingham Forest

19 de septiembre de 2026 - Premier League: Nottingham Forest vs. Coventry City