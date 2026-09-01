Corte Suprema dejó en firme condena contra el exalcalde José Ignacio Mesa Betancur: tenía vínculos con La Oficina de Envigado

La Corte Suprema dejó en firme la condena de 76 meses de prisión contra José Ignacio Mesa Betancur por su relación con La Oficina de Envigado - crédito Congreso Visible.org/Luisa González/Reuters

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La Corte Suprema dejó en firme la condena de 76 meses (6 años y 4 meses) de prisión contra José Ignacio Mesa Betancur, exalcalde de Envigado y exsenador, al concluir que recibió apoyo económico y electoral de La Oficina de Envigado para llegar a la Alcaldía en 1995 y al Senado en dos periodos posteriores, una relación que, según el fallo, permitió a la estructura criminal ganar influencia burocrática en la administración municipal.

La decisión de la Sala de Casación Penal confirmó la pena impuesta en 2025 e incluyó, además, una multa de 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo lapso. La Sala también negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena.

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“CONFIRMAR la Sentencia 13 de mayo de 2025, proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual condenó a JOSÉ IGNACIO MESA BETANCUR por concierto para delinquir agravado”, se lee en el fallo.

El alto tribunal sostuvo que la organización no solo financió las campañas de Mesa Betancur, sino que, mediante su control territorial, le aseguró caudal electoral. Ese respaldo, según la sentencia, se dio para la Alcaldía de Envigado en el periodo 1995-1997 y para sus aspiraciones al Senado en los periodos 1998-2002 y 2002-2006.

La Corte Suprema concluyó que La Oficina de Envigado financió las campañas de Mesa Betancur y le aseguró caudal electoral para la Alcaldía de Envigado y el Senado - crédito Corte Suprema de Justicia

Para la Corte, Mesa Betancur cometió concierto para delinquir agravado porque se benefició políticamente de una estructura ilegal y, a cambio, esa red obtuvo espacio de poder en el gobierno local. La Sala señaló que los jefes del grupo criminal dispusieron de influencia burocrática en la administración del municipio.

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La sentencia fue adoptada al resolver el recurso de apelación contra la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia del 13 de mayo de 2025. En ese fallo ya se había establecido que el exdirigente sostuvo una “alianza e incursión” con las Autodefensas Unidas de Colombia, en particular con la estructura conocida como la Oficina de Envigado.

Entre las pruebas que la Sala consideró creíbles aparecen las declaraciones de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Ambos hablaron de los vínculos entre la organización y el exmandatario.

“La primera instancia destacó que Diego Fernando Murillo Bejarano, (a) “Don Berna”, coincidió con las manifestaciones de (a) “El Tuso”, en el sentido de que el apoyo proporcionado a JOSÉ IGNACIO MESA BETANCUR continuó hasta sus aspiraciones al Congreso de la República. Ello habría ocurrido en el año 2000, cuando comenzaban las campañas para el periodo constitucional 2002-2006. Destacó que, según el declarante, para ese momento «La Oficina de Envigado» detentaba control político y territorial absoluto en Medellín. Ello significaba que “para aspirar a algún cargo se debía contar con el aval de Daniel Mejía y Gustavo Upegui””, dice la sentencia.

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El fallo estableció que José Ignacio Mesa Betancur cometió concierto para delinquir agravado al beneficiarse políticamente del apoyo de una estructura criminal - crédito Corte Suprema de Justicia

La Corte también recogió referencias a una “amistad prolongada” entre Mesa Betancur y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, señalado como jefe de la estructura. Según la sentencia, esa relación favoreció el impulso de sus aspiraciones electorales y su compromiso con los intereses de Mejía y de la organización.

La Sala hizo un recuento del surgimiento de La Oficina y ubicó sus antecedentes en los Pepes, los Perseguidos por Pablo Escobar, grupo que para esa época estaba bajo el control de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. Después de la muerte de Escobar, Carlos Castaño habría ordenado cooptar combos y bandas de jóvenes en Antioquia.

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A partir de ese proceso, la estructura empezó a regular actividades ilegales de esos grupos, cobrar deudas relacionadas con el narcotráfico y realizar acciones contra la guerrilla. Según la Corte, dentro de esa estrategia de expansión también financió a políticos como Mesa Betancur.

La sentencia menciona además que el exsenador habría participado, como presunta víctima, en un plan de secuestro simulado de congresistas ejecutado por las autodefensas. Ese episodio, de acuerdo con la Sala, buscaba presionar al Gobierno para abrir un espacio de negociación de paz.

La sentencia señaló que el respaldo de La Oficina de Envigado le dio a la organización influencia burocrática dentro de la administración municipal de Envigado - crédito @CorteSupremaJ/X

“En el 2000, JOSÉ IGNACIO MESA BETANCUR, como Senador de la República, cooperó en calidad de supuesta víctima con el plan de secuestro simulado de congresistas, ordenado por el comandante de las AUC, Carlos Castaño, para presionar al gobierno nacional”, se añade en el documento.

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La investigación contra Mesa Betancur tuvo antecedentes en 2011 con declaraciones de alias El Tuso, aunque la investigación formal de la Corte Suprema de Justicia comenzó en 2021. El expediente también recoge que el político perdió su curul como representante a la Cámara por Antioquia en 2019, en su quinto periodo como congresista, por un error en el recuento de votos.

El condenado es hijo de Jorge Mesa, que fue seis veces alcalde de Envigado. El texto también recuerda que Mesa Betancur fue cuestionado por su relación con Pablo Escobar, a quien declaró amigo cercano y a quien ayudó a adecuar la cárcel La Catedral, donde el capo permaneció recluido durante poco más de un año para evitar la extradición.

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