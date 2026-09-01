Colombia

Milena López reveló por qué no tiene hijos después de once años de matrimonio: “Alcanzamos a ir a una clínica de fecundación in vitro”

La presentadora contó que intentó un tratamiento de fecundación in vitro junto a su esposo, pero el proceso se frenó por la pandemia y la pareja nunca volvió a retomarlo

Los constantes viajes de Milena a Bogotá representaron un desafío logístico y económico para la presentadora - crédito Montaje Johan Largo/Milena López/Instagram
Milena López reveló por qué junto a su pareja decidieron no tener hijos - crédito Montaje Johan Largo/Milena López/Instagram
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Milena López reveló por qué frenó, junto a su esposo, el único intento que hicieron para tener hijos, en plena pandemia de covid-19.

La presentadora colombiana, recordada por su paso en Muy Buenos Días y hoy conductora en la emisora Bésame, habló del tema en el pódcast En Tenis, de Red+, conducido por Paula García.

La pareja llegó a una clínica de fertilidad ‘in vitro’ antes de la pandemia

“Alcanzamos a ir a una clínica de fecundación in vitro y los exámenes salieron muy bien”, dijo López a Paula García durante la conversación.

Milena López revela cómo la televisión le cerró la puerta y el mundo digital cambió su vida - crédito @smilelopez/IG
Milena López revela cómo la televisión le cerró la puerta y el mundo digital cambió su vida - crédito @smilelopez/IG

El proceso se detuvo cuando llegó la pandemia. “¿Queremos meternos en un embarazo en medio de una pandemia? Tal vez fue un mensaje de Dios, no sé”, agregó ante el pódcast.

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Después de esa pausa, la pareja no volvió a intentarlo. El tema, según contó, quedó ahí y nunca se retomó.

Ser madre nunca fue el sueño de vida de la presentadora

López explicó que la maternidad no formó parte de su proyecto de vida. “Mi gran sueño de vida sí fue viajar, ser exitosa profesionalmente”, afirmó ante García.

Milena López no tiene hijos porque, según relató en el pódcast En Tenis, nunca soñó con ser madre y priorizó los viajes y su carrera profesional. Ella y su esposo llegaron a intentar una fecundación in vitro, pero la pandemia truncó el proceso y nunca lo retomaron.

Andrés Ardila es el esposo de Milena López - crédito redes sociales
Andrés Ardila es el esposo de Milena López - crédito redes sociales

La presentadora aclaró que tampoco rechazó la idea de tener hijos. “Yo estaba como en la mitad. Si llegan, son bienvenidos y si no llegan, también”, señaló.

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Añadió que jamás usó métodos anticonceptivos desde que se casó, pero el embarazo natural no llegó. “Yo dije: si llegan naturalmente a mi vida, los recibiré con mucho amor”, contó a García.

Ella y su esposo compartieron siempre la misma postura sobre la paternidad

López señaló que la decisión siempre fue conversada en pareja. “Él me dijo: ‘Si tú quieres, vamos y lo intentamos’. Y yo dije que sí”, relató la presentadora.

Según explicó, su esposo tampoco soñó con la paternidad y prefiere un estilo de vida centrado en los viajes y los planes de fin de semana. Ambos, dijo, “siempre” tuvieron el mismo criterio frente al tema.

Milena López habló sin filtros sobre su paso por RCN, su formación periodística con Claudia Palacios y la decisión que la llevó a vivir de las redes sociales - crédito @smilelopez/IG
Según dijo, lleva 11 años de casada con el empresario y chef Andrés Ardila - crédito @smilelopez/IG

Su esposo, Andrés Ardila, empresario y chef que fundó junto a ella el negocio de cabañas Nativo Glamping, según reportó Bésame, comparte esa misma mirada sobre la maternidad.

Once años de matrimonio y una carrera que sigue vigente

“11 años, no hijos y dos años de novios”, resumió López ante García al describir el tiempo que lleva junto a su pareja.

Antes de dedicarse a la radio, la presentadora integró el elenco de Muy buenos días junto a Laura Acuña y Jota Mario Valencia. Ese programa, según recordó en Bésame, la mantiene vigente hasta hoy entre generaciones de televidentes.

Milena López y Julieta Piñeres fallaron con el punto de cocción del risotto, una de las causas más frecuentes de eliminación en el programa - crédito Cortesía Canal RCN
Milena López y Julieta Piñeres fallaron con el punto de cocción del risotto, una de las causas más frecuentes de eliminación en el programa - crédito Cortesía Canal RCN

Actualmente, López hace parte de Inexpertas de Bésame el espacio radial donde comparte experiencias personales con sus oyentes, de acuerdo con Bésame. Su regreso a los medios, tras años enfocada en proyectos propios con su esposo, la mantiene otra vez en la conversación pública y fue participante de MasterChef Celebrity donde resultó eliminada en la noche del 31 de agosto frente a Pautips.

Las reacciones a su confesión no tardaron en aparecer y rápidamente, los internautas dejaron sus comentarios: “Increíble la presión que nos meten sobre los hijos, creo que Milena ha hecho cosas más interesantes en su vida para que solo le pregunten por qué no fue madre”; “Y dónde está escrito que con hijos no se puede viajar y tener buena vida”; “Hay que aprender a normalizar que no todo el mundo está hecho para tener hijos”, entre otros.

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