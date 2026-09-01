Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

La Liga BetPlay reprogramó el clásico capitalino por un concierto previsto para octubre en el estadio El Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa

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La Liga BetPlay continúa su camino en la fase del todos contra todos a lo que será la estrella de Navidad del 2026.

Por esta razón, el partido adelantado por la fecha 16 de la Liga BetPlay atraerá la atención de los hinchas capitalinos, cuando Santa Fe con su fanaticada reciba a Millonarios en un duelo de realidades distintas a nivel deportivo, pero con la sangre en el ojo de buscar la victoria en el clásico de siempre.

Además el duelo de técnicos será clave para definir el futuro en sus puestos, ya que por parte del uruguayo Pablo Repetto llega con la confianza de eliminar a River Plate de la Copa Sudamericana y empatar ante Junior en Barranquilla, mientras que Millonarios con el argentino Fabián Bustos tiene la obligación de convencer a los hinchas “Embajadores” con buen juego y resultados para volver a soñar con el campeonato pese a la buena racha que llevan sin perder.

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El último antecedente entre Santa Fe y Millonarios fue el empate 1-1 del 12 de abril de 2026, con goles de Sebastián Valencia y Hugo Rodallega-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se jugará el 2 de septiembre de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 8:25 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win Sports, Win + Fútbol y Win Play.

El clásico capitalino se reprogramó por un concierto previsto para octubre en El Campín. Para el equipo cardenal, el cruce aparece como una opción de acercarse al grupo de los ocho del fútbol profesional colombiano: marcha 13°, con 6 puntos y dos partidos menos.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Santa Fe

El cuadro dirigido por Pablo Repetto viene de una gran racha en el segundo semestre de 2026-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El “León” llega al clásico con una racha de ocho partidos sin perder en todas las competencias.

Tras su histórica eliminación a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana, los bogotanos volvieron a las actividades por la Liga BetPlay, el 29 de agosto de 2026, y empataron a un gol ante Junior en condición de visitante en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

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Pese al gol inicial de Luis Fernando Muriel al minuto 66, el héroe en el Más Monumental de Buenos Aires apareció para Santa Fe. El delantero uruguayo Franco Fagúnez anotó al 88 de cabeza par así sellar el empate en “La Arenosa”.

A continuación, así viene Santa Fe en sus últimas cinco presentaciones:

29 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe

26 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: River Plate 1-1 Santa Fe (ganó Santa Fe 7-8 desde los tiros del punto penal)

22 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 0-0 América de Cali

19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Santa Fe 0-0 River Plate

8 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Millonarios

Los Azules cedieron un empate ante el cuadro bogotano-crédito Catalina Olaya/Colprensa

El 30 de agosto de 2026, el “Embajador” empató sin goles ante Internacional de Bogotá en un duelo que se caracterizó por la rudeza física y la falta de llegadas al arco durante los 90 minutos por ambos equipos.

Pese a que Millonarios llegó a los cinco juegos sin conocer la derrota, el juego no termina de convencer a los hinchas azules que esperan ampliar la ventaja en el historial ante su rival de patio.

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Así vienen los azules en sus últimas cinco presentaciones:

30 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá

27 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros FC 0-2 Millonarios

22 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Águilas Doradas 1-1 Millonarios

4 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Deportivo Pasto

1 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Junior 0-1 Millonarios

Helibelton Palacios y Leonardo Castro en el último clásico-crédito Lina Gasca/Colprensa

Para hablar del último clásico que jugaron, hay que ir al 12 de abril de 2026 cuando empataron a un gol en el estadio El Campín.

Pese a que la alegría azul llegó por medio de Sebastián Valencia al minuto 60, el capitán y goleador Hugo Rodallega empató al 76 de juego el partido para el “León”.

A continuación, así quedaron los últimos cinco clásicos:

12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe

25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe 0-1 Millonarios

6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Santa Fe

19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 1-2 Santa Fe

1 de junio de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe 0-1 Millonarios