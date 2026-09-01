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El Deportivo Pereira ganó y pausó la crisis: tomó distancia de los últimos lugares en la tabla del descenso

El equipo dirigido por Arturo Reyes ganó su primer partido de la Liga BetPlay II-2026 y llegó a cinco puntos en la tabla de posiciones

Deportivo Pereira había entrado en cese de actividades semanas atrás por el retraso en el pago de los salarios - crédito Leonardo Castro/Colprensa.
Deportivo Pereira había entrado en cese de actividades semanas atrás por el retraso en el pago de los salarios - crédito Leonardo Castro/Colprensa.
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Deportivo Pereira ganó 0-1 a Deportivo Pasto en el estadio Libertad y logró su primera victoria en la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Arturo Reyes aprovechó la expulsión del arquero Geovanni Banguera a los 27 minutos.

El triunfo dejó a Pereira con cinco puntos y mantuvo a Pasto en el fondo de la tabla con uno. En la próxima fecha, el conjunto nariñense enfrentará a Cúcuta y el matecaña recibirá a Medellín en Palmaseca.

El gol llegó rápido: Jordy Monroy abrió el marcador a los cuatro minutos tras una jugada iniciada por Jhon Largacha. Pasto perdió un hombre cuando Banguera vio la roja por una mano fuera del área y debió ingresar Ederson Cabezas.

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Jordy Monroy y Jhon Largacha marcaron los goles de la victoria del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira
Jordy Monroy y Jhon Largacha marcaron los goles de la victoria del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

En el segundo tiempo, Pasto buscó el empate con un tiro libre de Diego Chávez a los 58 que exigió al arquero Juan Miguel Betancourth, y un remate de media distancia de Joyce Rios a los 81 que pasó cerca. El partido tuvo como árbitro a Camilo Colmenares y en el VAR estuvo David Nicolás Rodríguez Melo.

La victoria le permite al Pereira mantener una distancia prudente con los puestos del descenso, zona a la que bajó a raíz de los malos manejos administrativos de los últimos años. El descenso es otra de las clasificaciones en la Alianza FC debe estar pendiente, si bien tiene una ventaja prudente con Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, una mala campaña puede poner en riesgo su permanencia en primera división:

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Deportivo Pereira apenas acumulaba dos empates en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Leonardo Castro/Colprensa.
Deportivo Pereira apenas acumulaba dos empates en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Leonardo Castro/Colprensa.
  • 20. Boyacá Chicó: 88 puntos / -26 diferencia de gol / 102 partidos jugados / 0.86 promedio.
  • 19. Jaguares FC: 23 puntos / -18 diferencia de gol / 25 partidos jugados / 0.92 promedio.
  • 18. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -18 diferencia de gol / 26 partidos jugados / 0.92 promedio.
  • 16. Alianza FC: 110 puntos / -21 diferencia de gol / 103 partidos jugados / 1.07 promedio.
  • 17. Internacional de Bogotá: 114 puntos / -2 diferencia de gol / 104 partidos jugados / 1.10 promedio.
  • 15. Deportivo Cali: 118 puntos / +6 diferencia de gol / 103 partidos jugados / 1.15 promedio.
  • 14. Llaneros FC: 78 puntos / -2 diferencia de gol / 66 partidos jugados / 1.18 promedio.
  • 13. Deportivo Pereira: 122 puntos / -17 diferencia de gol / 101 partidos jugados / 1.21 promedio.

Así va Deportivo Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

-crédito Richard Dangond/Colprensa
-crédito Richard Dangond/Colprensa
  1. América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  2. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  9. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  11. Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  13. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  16. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  17. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  19. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 1 punto / -8 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

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