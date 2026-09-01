Video | Exarquero de Colombia recordó su duelo ante Lionel Messi, tras su anuncio de retiro de la selección Argentina: “No fue difícil”

Agustín Julio recordó que Colombia conocía la capacidad de Lionel Messi para desequilibrar y que Jorge Luis Pinto había advertido sobre su talento. Destacó que el argentino jugaba con la vista sobre los rivales, no sobre el balón, una cualidad que le permitía sacar ventaja - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

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Lionel Messi anunció este lunes 1 de septiembre de 2026 su retiro de la selección argentina, tras 21 años de carrera internacional.

El campeón del mundo en Catar 2022 comunicó la decisión a través de una publicación en Instagram, después de la final del Mundial 2026. Messi señaló que la determinación le causó dolor, pero consideró que había llegado el momento de dar paso a una nueva generación. Seguirá su carrera a nivel de clubes con Inter Miami.

Durante sus 21 años de carrera internacional con Argentina, Lionel Messi enfrentó 13 veces a la selección Colombia. El balance favorece al conjunto argentino, con cinco triunfos, seis empates y dos derrotas.

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Una de esas ‘caídas’ ocurrió el 20 de noviembre de 2007, en el estadio El Campín de Bogotá. Colombia se impuso por 2-1 y tuvo en el arco a Agustín Julio, histórico guardameta de Independiente Santa Fe, que compartió a Infobae Colombia cómo fue enfrentar en esa ocasión Messi, quien precisamente fue quien anotó para Argentina en esa ocasión, abriendo el marcador al minuto 36; mientras que Rubén Dario Bustos y Dayro Moreno le dieron la victoria a la selección Colombia.

Agustín Julio señaló que Colombia se preparó para enfrentar a una Argentina repleta de figuras, con Carlos Tevez y Juan Román Riquelme como referentes. También sostuvo que el equipo asumió el partido como una oportunidad para demostrar su nivel - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

¿Qué recuerda Agustín Julio del partido ante la selección Argentina de Lionel Messi?

El exjugador colombiano recordó que el plantel conocía de antemano las cualidades del rival y que el técnico Jorge Luis Pinto había advertido sobre su capacidad para desequilibrar. Según explicó, cada futbolista asumió el reto de marcar a un jugador al que identificaban por su talento y habilidad.

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“Sabíamos de las condiciones desequilibrantes que podía tener y de que podía hacer mucha diferencia en un partido”, afirmó.

Agustín Julio también destacó que el rival no se limitó a una acción puntual, sino que mostró recursos durante todo el encuentro. “No fue una única jugada la que nos hizo; durante todo el partido mostró destellos de lo que, a la postre, lo caracterizó”, señaló.

El exfutbolista puso el foco en un detalle de su forma de jugar: “Tenía habilidad con el balón en los pies. Lo que causaba curiosidad era que nunca miraba la pelota; por el contrario, miraba al contrincante y ahí sacaba ventaja”.

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Para él, esa fue la imagen más marcada de aquel partido de eliminatorias, en el que el jugador exhibió las condiciones con las que llegó al fútbol colombiano.

Agustín Julio afirmó que enfrentar a Argentina representó un reto motivante por la calidad de sus figuras y valoró la actuación colectiva de Colombia, pese al gol recibido. También ubicó ese duelo entre los partidos que más marcaron su carrera como arquero - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

¿Cómo se preparó la selección Colombia en ese momento para ganarle a la Argentina de Lionel Messi?

El exjugador explicó que la preparación no se centró en un solo rival, sino en la jerarquía de una selección argentina que contaba con nombres como Carlos Tevez y Juan Román Riquelme.

“Más que prepararse por él, era saber que la selección argentina venía con figuras como Tevez y Riquelme”, recordó. Sobre el volante, señaló que “en su momento, era el jugador que marcaba la pauta en el mediocampo”.

Según relató, el grupo entendió ese partido como una oportunidad para demostrar sus condiciones. “Lo que siempre les mencionaba a los muchachos, como Hugo Rodallega, era que teníamos la oportunidad de demostrar el fútbol que teníamos”, afirmó.

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Fotografía del día que la selección Colombia le ganó a la Argentina de Lionel Messi 2-1 en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá - crédito AFP

Para Agustín Julio, ¿Lionel Messi fue el rival más difícil que tuvo con la selección Colombia?

El exarquero aseguró que enfrentar a la selección argentina no fue una dificultad, sino un estímulo por la jerarquía de sus figuras y el desafío que representaba el partido.

“Difícil, no, motivante sí, porque siempre jugar con la selección argentina, y más con esas figuras, lo llena a uno de orgullo y de retos”, afirmó.

Aunque lamentó el gol recibido, valoró la respuesta colectiva del equipo. “Uno queda por el gol que le hacen, pero más que todo por la actuación que tuvimos, no solo a nivel personal sino grupal”, señaló.

También recordó otros encuentros que marcaron su carrera, entre ellos el empate sin goles ante Bolivia como visitante. Según dijo, fue el único partido en el que Colombia no recibió goles fuera de casa frente a ese rival.“El de Argentina fue uno de esos retos a nivel personal”, concluyó.

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