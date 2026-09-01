Relación sentimental entre una excongresista y un rey vallenato terminó en pelea y demanda por $500 millones: “Me dijo que no pagaría nada”

El acordeonero Javier Matta y la excongresista Ingrid Aguirre permanecen de espaldas y con los brazos cruzados en una plaza de arquitectura colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El rey vallenato Javier Matta y la excongresista Ingrid Aguirre enfrentan una disputa judicial y pública por una presunta deuda de $500 millones, un dinero que, según la versión del músico, fue gestionado para la campaña de ella a la Cámara de Representantes y que hoy, tras la ruptura de la relación, se convirtió en el centro del conflicto.

La controversia dio un nuevo giro el 31 de agosto, cuando el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta declaró improcedente la tutela presentada por Javier Antonio Matta Correa contra Ingrid Johana Aguirre Juvinao.

De acuerdo con El Pulso Caribe, el despacho concluyó que no se acreditó una vulneración consumada ni una amenaza cierta, actual, objetiva e inminente atribuible a Aguirre.

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- crédito @ingridaguirre11/X

La disputa se conoció primero por versiones divulgadas por Hoy Diario del Magdalena y luego por declaraciones del artista a otros medios. Según esos reportes, Matta y Aguirre terminaron su relación hace aproximadamente tres meses y la diferencia entre ambos se concentra en un crédito que, de acuerdo con el acordeonero, fue adquirido con el compromiso de pagarlo entre los dos.

Según el relato de Matta, citado por seguimiento.co, durante la convivencia decidió respaldar las aspiraciones políticas de Aguirre y para ello consiguió una suma millonaria a través de conocidos que prestan dinero con intereses. El artista sostiene que ese dinero no fue una donación ni un regalo, sino un préstamo formalmente asumido.

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“Yo de buena fe le hice la gestión de un dinero con amistades que prestan por intereses y ella, como represalia al terminar la relación, me dijo que no pagaría nada”, afirmó Matta.

El músico también aseguró que acudió a centros de conciliación para intentar un acuerdo y que conserva pruebas de que Aguirre alcanzó a pagar varias cuotas de intereses.

El juzgado rechazó la tutela por falta de pruebas técnicas e independientes

Es la quinta vez en la que Javier Matta Correa participa en esta categoría

La tutela presentada por Matta buscaba la protección de sus derechos a la intimidad, la propia imagen, la honra, el buen nombre y la dignidad humana. El acordeonero afirmó que fotografías íntimas de su propiedad fueron extraídas de su celular mientras dormía y dijo temer que ese material fuera utilizado en su contra dentro del pleito.

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El juzgado evaluó esos señalamientos y determinó que no existían elementos técnicos o independientes que demostraran que Aguirre tuviera bajo su control fotografías, videos u otro material íntimo del artista. Tampoco encontró pruebas sobre una supuesta clonación del teléfono ni evidencia de una divulgación efectiva o de actos concretos orientados a hacer público ese contenido.

Sobre una eventual publicación futura del material, el despacho señaló que tampoco se acreditó una amenaza cierta e inminente. En la decisión judicial, citada por el medio, se indicó que “el juez constitucional no puede sustituir la prueba por la sospecha ni la certeza por la conjetura”.

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Ingrid Aguirre y Javier Matta tuvieron un revés en su proceso judicial, esta fue la decisión del juzgado - crédito @hoydiariodelmagdalena/IG

Con esos argumentos, el juzgado declaró improcedente el amparo solicitado por Matta. La decisión puede ser impugnada.

Aguirre negó la deuda y denunció al músico ante la Fiscalía

La respuesta de Aguirre fue de rechazo frontal a las acusaciones. Según las versiones recogidas en el texto fuente, la excongresista aseguró que no le debe dinero al acordeonero y sostuvo que no existió ningún crédito relacionado con su campaña política.

También afirmó que la tutela presentada por el artista fue fallada a su favor. En su defensa, sostuvo que la ruptura obedeció a motivos personales y no económicos.

De acuerdo con El Pulso Caribe, Aguirre dijo haber enfrentado una forma de “violencia judicial como retaliación sentimental”. La exrepresentante a la Cámara también manifestó que acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar a Matta por presunta injuria, calumnia y extorsión.

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Ingrid Aguirre y Javier Matta tuvieron un revés en su proceso judicial, esta fue la decisión del juzgado - crédito @hoydiariodelmagdalena/IG

Tras conocerse la decisión del juzgado, pidió que las diferencias se tramiten ante las autoridades competentes y no en redes sociales ni en escenarios mediáticos.

Aguirre fue representante a la Cámara por el departamento del Magdalena. Es administradora de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, especializada en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia, y en 2021 encabezó la lista a la Cámara de Fuerza Ciudadana, que obtuvo cerca de 71.075 votos en esa elección.