Colombia

Nuevos magistrados del CNE se posesionarán en Barranquilla: así va la pelea por la presidencia de la entidad

El acto se realizará en la sede alterna del presidente Abelardo de la Espriella, y posterior se trasladarán a Bogotá para elegir al presidente de la corporación

La nueva Sala Plena del CNE abrirá de inmediato la disputa por la presidencia del tribunal electoral y la elección de la vicepresidencia - crédito Colprensa
La nueva Sala Plena del CNE abrirá de inmediato la disputa por la presidencia del tribunal electoral y la elección de la vicepresidencia - crédito Colprensa
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Comienza un nuevo periodo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la posesión de los nueve magistrados que fueron elegidos por la sesión plena del Congreso de la República del 26 de agosto de 2026.

El acto se llevará a cabo el martes 1 de septiembre, a partir de las 11:00 a. m., que estará liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

A diferencia de los anteriores posesiones, la toma de juramento de los nuevos magistrados del tribunal electoral se desarrollará en Barranquilla, sede alterna de la Presidencia.

El tribunal quedará integrado por Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; Gersel Pérez, de Cambio Radical; Antonio Parra, de Salvación Nacional; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Juan Felipe Lemus, del Partido de la U; Plinio Alarcón, de Mira; Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático; Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque, del Pacto Histórico.

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Tras la ceremonia en Barranquilla, los magistrados viajarán a Bogotá para instalarse en sus oficinas y comenzar las deliberaciones. El primer pulso será la elección del presidente de la corporación y, en esa misma primera reunión, también deberán definir al vicepresidente.

Así va el pulso por la Presidencia del CNE

Entre los nombres que han tomado fuerza aparece el de Plinio Alarcón, considerado como el máximo favorito para asumir la presidencia en el arranque del nuevo tribunal, según información recopilada por Semana.

Incluso, fuentes cercanas a la entidad señalaron a El Tiempo que siete magistrados se habrían reunido en privado para concretar los temas que serán discutidos en el primer año del cuatrienio. En dicho encuentro, no habrían participado las dos magistradas del Pacto Histórico.

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Aun así, no hay una decisión cerrada y no se descarta movimientos por parte de la oposición, aunque por ahora no tendría las mayorías.

Alarcón llegó con el aval del partido cristiano Mira, pero su elección fue posible por una alianza con el sector del uribismo, que le aportó los votos.

Lo que estudiaría el nuevo CNE

Después de la elección de sus directivos, los magistrados empezarán a estudiar la reposición de votos de los candidatos de las pasadas elecciones presidenciales. El asunto ya genera controversia porque se reconoció un pago a Claudia López por más de $5.000 millones, pese a que su votación no superó los 225.000 votos y a que la consulta que promovió con Leonardo Huerta tuvo un resultado bajo.

Otro frente será el reconocimiento de personerías jurídicas con miras a 2026. Entre los casos que deberán revisar está el de Carlos Alonso Lucio, uno de los principales asesores de campaña de De La Espriella, quien busca que se reconozca el Movimiento Bolivariano.

El anterior CNE ya había otorgado personería jurídica a Defensores de la Patria. Ahora, el nuevo tribunal también tendrá que estudiar la solicitud de escisión de la Alianza Verde, un partido que sigue dividido y cuya dinámica interna fue determinante para la llegada de Gersel Pérez a la corporación.

Esa petición está liderada por la representante Catherine Juvinao, cercana al proyecto político de López y de su esposa, la exsenadora Angélica Lozano.

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