Colombia

Pico y placa en Bogotá durante septiembre: calendario y multa de $633.200 por incumplir la medida

La programación regirá para automóviles, camiones y transporte público individual, con vigencia entre semana y franjas horarias establecidas, según el último dígito de la matrícula en la capital

La Alcaldía de Bogotá anunció la medida para estos dos días para permitir salida e ingreso de viajeros - crédito Alcaldía de Bogotá
La Secretaría de Movilidad publicó la programación de 2026 para carros, taxis y carga, con franjas horarias distintas, turnos por último dígito y jornadas sin medida durante fines de semana y festivos - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá definió el calendario de Pico y placa para vehículos particulares, de carga y taxis durante septiembre de 2026.

La medida, que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad, rige para automóviles particulares, de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., con reglas específicas según el número final de la placa y la categoría del vehículo.

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La restricción de Pico y placa en Bogotá para septiembre establece que, en días impares, pueden circular vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares lo hacen los de placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados, domingos y festivos la medida no aplica para automóviles particulares.

La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que habrá controles en distintos puntos y que el valor puede actualizarse según la norma vigente - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que habrá controles en distintos puntos y que el valor puede actualizarse según la norma vigente - crédito Secretaría de Movilidad

Calendario detallado de Pico y placa para vehículos particulares

La siguiente es la programación oficial para septiembre de 2026, según la SDM:

  • Martes 1: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 2: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 3: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Viernes 4: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 5 y domingo 6: no aplica
  • Lunes 7: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Martes 8: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 9: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 10: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 11: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 12 y domingo 13: no aplica
  • Lunes 14: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 15: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 16: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 17: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Viernes 18: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 19 y domingo 20: no aplica
  • Lunes 21: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Martes 22: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 23: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 24: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 25: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 26 y domingo 27: no aplica
  • Lunes 28: 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 29: 1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 30: 6, 7, 8, 9 y 0
Veeduría Distrital propuso pico y placa para vehículos híbridos en Bogotá - crédito Colprensa
El pico y placa para vehículos particulares en Bogotá rige de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. durante septiembre de 2026 - crédito Colprensa

Restricción para vehículos de carga mayores a 20 años

En septiembre, el Pico y placa para vehículos de carga con más de 20 años opera solo los sábados, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., con el siguiente calendario:

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  • Sábado 5: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8
  • Sábado 12: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9
  • Sábado 19: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8
  • Sábado 26: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

De lunes a viernes y los domingos, estos vehículos no están sujetos a pico y placa, pero deben cumplir con las restricciones ambientales y técnicas vigentes.

Pico y placa para taxis: calendario completo de septiembre de 2026

La restricción para taxis se extiende de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., y varía diariamente según el último dígito de la placa. Los domingos y festivos la medida no aplica para taxis. El calendario detallado es el siguiente:

Semana del 1 al 6 de septiembre

  • Martes 1: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 2: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
  • Viernes 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
  • Sábado 5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Domingo 6: no aplica

Semana del 7 al 13 de septiembre

  • Lunes 7: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 8: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
  • Jueves 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
  • Viernes 11: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 12: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Domingo 13: no aplica
Extraña desaparición en Bogotá: le pidió el taxi prestado a su hermano y desapareció - crédito Colprensa
La restricción para taxis en Bogotá se extiende de lunes a sábado entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., con cambios diarios según el último dígito de la placa - crédito Colprensa

Semana del 14 al 20 de septiembre

  • Lunes 14: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
  • Miércoles 16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
  • Jueves 17: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 18: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 19: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
  • Domingo 20: no aplica

Semana del 21 al 27 de septiembre

  • Lunes 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
  • Martes 22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
  • Miércoles 23: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 24: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 25: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 26: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
  • Domingo 27: no aplica

Del 28 al 30 de septiembre

  • Lunes 28: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
  • Martes 29: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 30: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- crédito Alcaldía de Bogotá
La entidad distrital advirtió que los infractores enfrentarán una sanción económica y controles en distintos puntos de la ciudad, mientras esté vigente la restricción definida para septiembre de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cómo opera la sanción por incumplimiento?

La SDM advirtió que no acatar la restricción de pico y placa implica una sanción económica de $633.200 pesos. Los controles se realizan en diferentes puntos de la ciudad y el valor de la multa puede actualizarse según la normatividad vigente.

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