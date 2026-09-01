Pico y placa en Bogotá durante septiembre: calendario y multa de $633.200 por incumplir la medida

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá definió el calendario de Pico y placa para vehículos particulares, de carga y taxis durante septiembre de 2026.
La medida, que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad, rige para automóviles particulares, de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., con reglas específicas según el número final de la placa y la categoría del vehículo.
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La restricción de Pico y placa en Bogotá para septiembre establece que, en días impares, pueden circular vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares lo hacen los de placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados, domingos y festivos la medida no aplica para automóviles particulares.
Calendario detallado de Pico y placa para vehículos particulares
La siguiente es la programación oficial para septiembre de 2026, según la SDM:
- Martes 1: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 2: 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 3: 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 4: 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 5 y domingo 6: no aplica
- Lunes 7: 1, 2, 3, 4 y 5
- Martes 8: 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 9: 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 10: 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 11: 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 12 y domingo 13: no aplica
- Lunes 14: 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 15: 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 16: 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 17: 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 18: 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 19 y domingo 20: no aplica
- Lunes 21: 1, 2, 3, 4 y 5
- Martes 22: 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 23: 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 24: 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 25: 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 26 y domingo 27: no aplica
- Lunes 28: 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 29: 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 30: 6, 7, 8, 9 y 0
Restricción para vehículos de carga mayores a 20 años
En septiembre, el Pico y placa para vehículos de carga con más de 20 años opera solo los sábados, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., con el siguiente calendario:
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- Sábado 5: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8
- Sábado 12: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9
- Sábado 19: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8
- Sábado 26: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9
De lunes a viernes y los domingos, estos vehículos no están sujetos a pico y placa, pero deben cumplir con las restricciones ambientales y técnicas vigentes.
Pico y placa para taxis: calendario completo de septiembre de 2026
La restricción para taxis se extiende de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., y varía diariamente según el último dígito de la placa. Los domingos y festivos la medida no aplica para taxis. El calendario detallado es el siguiente:
Semana del 1 al 6 de septiembre
- Martes 1: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 2: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
- Viernes 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- Sábado 5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Domingo 6: no aplica
Semana del 7 al 13 de septiembre
- Lunes 7: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 8: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
- Jueves 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- Viernes 11: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 12: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Domingo 13: no aplica
Semana del 14 al 20 de septiembre
- Lunes 14: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
- Martes 15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
- Miércoles 16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- Jueves 17: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 18: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 19: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
- Domingo 20: no aplica
Semana del 21 al 27 de septiembre
- Lunes 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
- Martes 22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- Miércoles 23: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 24: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 25: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 26: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0
- Domingo 27: no aplica
Del 28 al 30 de septiembre
- Lunes 28: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- Martes 29: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 30: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0
¿Cómo opera la sanción por incumplimiento?
La SDM advirtió que no acatar la restricción de pico y placa implica una sanción económica de $633.200 pesos. Los controles se realizan en diferentes puntos de la ciudad y el valor de la multa puede actualizarse según la normatividad vigente.
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