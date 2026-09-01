Cayó en España alias Pirry, señalado como cabecilla de El Mesa y de ordenar una masacre en Rionegro, Antioquia

Alias Pirry, cabecilla de El Mesa, fue capturado en España en una operación coordinada con la Policía española y con circular roja de Interpol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Alias Pirry, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial El Mesa, fue capturado en España en una operación coordinada con la Policía de ese país. El hombre tenía circular roja de Interpol y era uno de los más buscados en Antioquia, donde existía una recompensa de hasta $250 millones por información que permitiera ubicarlo.

La captura fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que relacionó al detenido con la expansión de esa estructura criminal hacia el oriente del departamento. Según el mandatario, alias Pirry sería el presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en 2024.

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El capturado es requerido por su presunta participación en delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes. Las acusaciones deberán ser definidas dentro de los procesos judiciales correspondientes.

Una circular roja de Interpol permitió la detención en España

La operación se produjo en España, donde las autoridades ubicaron a alias Pirry en cumplimiento de una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El procedimiento contó con coordinación entre organismos colombianos y la Policía española, de acuerdo con la información divulgada por la Gobernación de Antioquia.

Alias Pirry es requerido por presuntos delitos de porte de armas, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes - crédito @AndresJRendonC / X

La circular roja constituye una solicitud de cooperación policial internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia. Tras la captura, las autoridades deberán avanzar en los trámites judiciales y diplomáticos que correspondan para definir su eventual traslado a Colombia.

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Rendón sostuvo que el detenido hacía parte del cartel de los criminales más buscados del departamento. “Antioqueños: cayó alias Pirry, uno de los cabecillas de El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia”, afirmó el gobernador en un mensaje publicado en la red social X.

Lo señalan como presunto determinador de la masacre de siete personas

El principal señalamiento contra alias Pirry se relaciona con la masacre registrada en una finca rural de Rionegro, en el oriente antioqueño. La noche del 25 de junio de 2024, delincuentes armados atacaron a un grupo de personas y asesinó a siete hombres.

Las autoridades indicaron entonces que seis víctimas fueron encontradas sin vida en el lugar, mientras que una séptima persona murió después de resultar herida durante el ataque. El caso generó conmoción en la región por el número de muertos y por las circunstancias en las que se produjo la incursión armada.

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La Gobernación de Antioquia confirmó que alias Pirry era uno de los más buscados del departamento y que ofrecían hasta 250 millones de pesos por información sobre su paradero - crédito @AndresJRendonC / X

Entre las víctimas había tres hombres oriundos del corregimiento de Bohórquez, en Campo de la Cruz, Atlántico: Jesús Gabriel García Sarmiento, de 39 años; Luis Guillermo Canoles, de 32; y Marlon Luis Jhon Zárate, de 33. Los tres habían viajado a Antioquia con el propósito de trabajar en el sector de la construcción.

De acuerdo con los testimonios conocidos después de la masacre, las familias de los trabajadores aseguraron que desconocían los motivos del ataque. Algunos de ellos llevaban pocos meses en Rionegro y buscaban mejorar los ingresos de sus hogares.

Según el gobernador Rendón, alias Pirry es señalado de haber ordenado el asesinato de las siete personas. Esa hipótesis hace parte de las investigaciones sobre el múltiple homicidio, en el que también fueron judicializadas otras personas presuntamente vinculadas con la logística y ejecución del ataque.

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La investigación ya había llevado a la captura de una presunta integrante de El Mesa

Entre los avances judiciales reportados tras la masacre figura la captura de Camila Rendón de León, conocida como alias Camila. La Fiscalía General de la Nación la señaló como una posible integrante de El Mesa y la vinculó con tareas de coordinación logística para el ataque.

La masacre en una finca rural de Rionegro dejó siete hombres asesinados, entre ellos tres trabajadores oriundos de Atlántico que habían viajado a Antioquia para laborar en construcción - crédito La Chiva Noticias/Facebook

Según la información divulgada por el ente investigador, la mujer habría participado en la adquisición de armas y medios de transporte empleados para cometer el crimen. También habría permanecido fuera de la finca para alertar a los atacantes sobre una posible llegada de las autoridades.

La Fiscalía sostuvo que la presunta implicada “se quedó afuera para vigilar y alertar sobre la eventual llegada de las autoridades”. Su situación judicial está ligada a la investigación que busca establecer quiénes participaron en la planeación, logística y ejecución de la masacre.

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Las pesquisas plantearon que el ataque pudo estar relacionado con disputas por el control territorial y las rentas ilegales en municipios del oriente de Antioquia. En esa zona, El Mesa ha sostenido confrontaciones con estructuras asociadas al Clan del Golfo, según la información conocida por las autoridades.

Rendón atribuyó a ‘Pirry’ la expansión de El Mesa hacia el Oriente antioqueño

El gobernador de Antioquia afirmó que alias Pirry habría liderado el avance de El Mesa fuera de su área de influencia tradicional. La organización surgió en el municipio de Bello y luego extendió su presencia hacia otros sectores del departamento.

El gobernador Andrés Julián Rendón señaló a alias Pirry como presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en junio de 2024 - crédito @AndresJRendonC / X

Para Rendón, la captura representa un golpe contra una estructura que mantiene capacidad criminal en varias zonas de Antioquia. El mandatario también insistió en que el Gobierno nacional debería evaluar una nueva clasificación para ese grupo delincuencial.

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“Este bandido habría liderado la expansión de este grupo de delincuencia organizada en el oriente del departamento”, escribió el gobernador. Agregó que El Mesa está “en mora de ser recategorizado como un grupo armado organizado”.

La solicitud apunta a que la estructura sea clasificada como Grupo Armado Organizado (GAO). Según Rendón, esa decisión permitiría a las Fuerzas Militares emplear mayores capacidades operacionales, incluso bombardeos, contra esa organización.

El Mesa participó en la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, un proceso impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro con participación de varias agrupaciones delincuenciales. Sin embargo, la captura de alias Pirry vuelve a poner el foco sobre la actuación de esa estructura en el oriente antioqueño y su presunta relación con hechos violentos ocurridos fuera del área metropolitana.

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Las autoridades no han informado todavía la fecha en la que podría concretarse el traslado de alias Pirry a Colombia ni los detalles de la investigación que permitió localizarlo en España.