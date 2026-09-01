Colombia

Cayó en España alias Pirry, señalado como cabecilla de El Mesa y de ordenar una masacre en Rionegro, Antioquia

El hombre figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades del departamento colombiano por su posible papel como determinador del asesinato de siete hombres en una finca en junio de 2024

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
Alias Pirry, cabecilla de El Mesa, fue capturado en España en una operación coordinada con la Policía española y con circular roja de Interpol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Alias Pirry, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial El Mesa, fue capturado en España en una operación coordinada con la Policía de ese país. El hombre tenía circular roja de Interpol y era uno de los más buscados en Antioquia, donde existía una recompensa de hasta $250 millones por información que permitiera ubicarlo.

La captura fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que relacionó al detenido con la expansión de esa estructura criminal hacia el oriente del departamento. Según el mandatario, alias Pirry sería el presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en 2024.

PUBLICIDAD

El capturado es requerido por su presunta participación en delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes. Las acusaciones deberán ser definidas dentro de los procesos judiciales correspondientes.

Una circular roja de Interpol permitió la detención en España

La operación se produjo en España, donde las autoridades ubicaron a alias Pirry en cumplimiento de una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El procedimiento contó con coordinación entre organismos colombianos y la Policía española, de acuerdo con la información divulgada por la Gobernación de Antioquia.

Alias Pirry es requerido por presuntos delitos de porte de armas, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes - crédito @AndresJRendonC / X
Alias Pirry es requerido por presuntos delitos de porte de armas, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes - crédito @AndresJRendonC / X

La circular roja constituye una solicitud de cooperación policial internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia. Tras la captura, las autoridades deberán avanzar en los trámites judiciales y diplomáticos que correspondan para definir su eventual traslado a Colombia.

PUBLICIDAD

Rendón sostuvo que el detenido hacía parte del cartel de los criminales más buscados del departamento. “Antioqueños: cayó alias Pirry, uno de los cabecillas de El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia”, afirmó el gobernador en un mensaje publicado en la red social X.

Lo señalan como presunto determinador de la masacre de siete personas

El principal señalamiento contra alias Pirry se relaciona con la masacre registrada en una finca rural de Rionegro, en el oriente antioqueño. La noche del 25 de junio de 2024, delincuentes armados atacaron a un grupo de personas y asesinó a siete hombres.

Las autoridades indicaron entonces que seis víctimas fueron encontradas sin vida en el lugar, mientras que una séptima persona murió después de resultar herida durante el ataque. El caso generó conmoción en la región por el número de muertos y por las circunstancias en las que se produjo la incursión armada.

La Gobernación de Antioquia confirmó que alias Pirry era uno de los más buscados del departamento y que ofrecían hasta 250 millones de pesos por información sobre su paradero - crédito @AndresJRendonC / X
La Gobernación de Antioquia confirmó que alias Pirry era uno de los más buscados del departamento y que ofrecían hasta 250 millones de pesos por información sobre su paradero - crédito @AndresJRendonC / X

Entre las víctimas había tres hombres oriundos del corregimiento de Bohórquez, en Campo de la Cruz, Atlántico: Jesús Gabriel García Sarmiento, de 39 años; Luis Guillermo Canoles, de 32; y Marlon Luis Jhon Zárate, de 33. Los tres habían viajado a Antioquia con el propósito de trabajar en el sector de la construcción.

De acuerdo con los testimonios conocidos después de la masacre, las familias de los trabajadores aseguraron que desconocían los motivos del ataque. Algunos de ellos llevaban pocos meses en Rionegro y buscaban mejorar los ingresos de sus hogares.

Según el gobernador Rendón, alias Pirry es señalado de haber ordenado el asesinato de las siete personas. Esa hipótesis hace parte de las investigaciones sobre el múltiple homicidio, en el que también fueron judicializadas otras personas presuntamente vinculadas con la logística y ejecución del ataque.

La investigación ya había llevado a la captura de una presunta integrante de El Mesa

Entre los avances judiciales reportados tras la masacre figura la captura de Camila Rendón de León, conocida como alias Camila. La Fiscalía General de la Nación la señaló como una posible integrante de El Mesa y la vinculó con tareas de coordinación logística para el ataque.

Los hombres armados habrían llegado en motocicletas y un vehículo a perpetrar la masacre pasadas las 7:00 p. m. del martes 25 de junio - crédito La Chiva Noticias/Facebook
La masacre en una finca rural de Rionegro dejó siete hombres asesinados, entre ellos tres trabajadores oriundos de Atlántico que habían viajado a Antioquia para laborar en construcción - crédito La Chiva Noticias/Facebook

Según la información divulgada por el ente investigador, la mujer habría participado en la adquisición de armas y medios de transporte empleados para cometer el crimen. También habría permanecido fuera de la finca para alertar a los atacantes sobre una posible llegada de las autoridades.

La Fiscalía sostuvo que la presunta implicada “se quedó afuera para vigilar y alertar sobre la eventual llegada de las autoridades”. Su situación judicial está ligada a la investigación que busca establecer quiénes participaron en la planeación, logística y ejecución de la masacre.

Las pesquisas plantearon que el ataque pudo estar relacionado con disputas por el control territorial y las rentas ilegales en municipios del oriente de Antioquia. En esa zona, El Mesa ha sostenido confrontaciones con estructuras asociadas al Clan del Golfo, según la información conocida por las autoridades.

Rendón atribuyó a ‘Pirry’ la expansión de El Mesa hacia el Oriente antioqueño

El gobernador de Antioquia afirmó que alias Pirry habría liderado el avance de El Mesa fuera de su área de influencia tradicional. La organización surgió en el municipio de Bello y luego extendió su presencia hacia otros sectores del departamento.

El gobernador Andrés Julián Rendón señaló a alias Pirry como presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en junio de 2024 - crédito @AndresJRendonC / X
El gobernador Andrés Julián Rendón señaló a alias Pirry como presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en junio de 2024 - crédito @AndresJRendonC / X

Para Rendón, la captura representa un golpe contra una estructura que mantiene capacidad criminal en varias zonas de Antioquia. El mandatario también insistió en que el Gobierno nacional debería evaluar una nueva clasificación para ese grupo delincuencial.

“Este bandido habría liderado la expansión de este grupo de delincuencia organizada en el oriente del departamento”, escribió el gobernador. Agregó que El Mesa está “en mora de ser recategorizado como un grupo armado organizado”.

La solicitud apunta a que la estructura sea clasificada como Grupo Armado Organizado (GAO). Según Rendón, esa decisión permitiría a las Fuerzas Militares emplear mayores capacidades operacionales, incluso bombardeos, contra esa organización.

El Mesa participó en la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, un proceso impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro con participación de varias agrupaciones delincuenciales. Sin embargo, la captura de alias Pirry vuelve a poner el foco sobre la actuación de esa estructura en el oriente antioqueño y su presunta relación con hechos violentos ocurridos fuera del área metropolitana.

Las autoridades no han informado todavía la fecha en la que podría concretarse el traslado de alias Pirry a Colombia ni los detalles de la investigación que permitió localizarlo en España.

Temas Relacionados

Alias PirryEl MesaAntioquiaMasacre en RionegroInterpolColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: 90 municipios de Boyacá presentan alta probabilidad de conflagraciones

En redes sociales se difundió un video donde un residente de Ataco intenta apagar las llamas con ramas de árboles, mientras la comunidad pedía con urgencia la presencia de los socorristas

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: 90 municipios de Boyacá presentan alta probabilidad de conflagraciones

Registrador Hernán Penagos encabezará misión internacional que observará elecciones en Brasil: el gigante de Sudamérica elegirá nuevo presidente

La delegación acompañará un proceso con un censo cercano a los 160 millones de votantes, en medio de una campaña marcada por la confrontación entre Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, y Flávio Bolsonaro, candidato que es hijo del exmandatario Jair Bolsonaro

Registrador Hernán Penagos encabezará misión internacional que observará elecciones en Brasil: el gigante de Sudamérica elegirá nuevo presidente

Guatemala envió 23,77 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para los damnificados por el terremoto en Chocó

Los suministros enviados por el país centroamericano hacen parte del esquema de cooperación internacional activado para atender a las comunidades afectadas

Guatemala envió 23,77 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para los damnificados por el terremoto en Chocó

Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico

El entrenador español fue despedido por resultados negativos, choques con la prensa y polémicas en los partidos que derivaron en sanciones. También dejó problemas en la plantilla del Volcánico

Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico

El metro de Bogotá ya tiene fecha de estreno: el alcalde Galán anunció cuándo podrán viajar los primeros pasajeros

La Línea 1 ya superó el 80% de avance y entrará en una etapa clave de integración de trenes, estaciones, rieles y sistemas de automatización antes de comenzar las pruebas definitivas

El metro de Bogotá ya tiene fecha de estreno: el alcalde Galán anunció cuándo podrán viajar los primeros pasajeros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

“Te amaré toda la vida”: mujer que se ‘casó’ con la ruta A/F60 de TransMilenio sorprendió con tatuaje dedicado a su “amor”

“Te amaré toda la vida”: mujer que se ‘casó’ con la ruta A/F60 de TransMilenio sorprendió con tatuaje dedicado a su “amor”

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Video del actor Francisco Bolívar volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras el matrimonio de su expareja: “Estoy sufriendo de paranoia”

Ciudadano alemán denunció presunto caso de discriminación contra su novia en un exclusivo bar de Cartagena: “Me dijeron que no dejaban entrar prepagos”

Luisa Castro respondió ante la supuesta filtración de un video íntimo con Kevin Roldán: “Dejen de decir estupideces”

Deportes

Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico

Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico

La Dimayor reprogramó partidos aplazados por el terremoto y aún mantiene varios encuentros de la Liga BetPlay sin horario

Así registró la prensa de Arabia Saudita la llegada del colombiano Richard Ríos al Al-Ittihad

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: esto pasó con el entrenador argentino en el equipo azul

Junior oficializó a Sebastián Viera: estos son sus números como técnico antes de asumir el cargo