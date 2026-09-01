Guatemala envió 23,77 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para los damnificados por el terremoto en Chocó

Guatemala envía 23,77 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto en Chocó - crédito @CancilleriaCol/X

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El Gobierno de Guatemala envió un cargamento con 23,77 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia con el propósito directo de apoyar la atención de miles de ciudadanos damnificados tras el terremoto registrado en el departamento del Chocó, que ocurrió el 10 de agosto.

La asistencia despachada por el país centroamericano busca sumarse a las operaciones de cooperación internacional que se coordinan desde la capital colombiana para atender de manera prioritaria las necesidades básicas de las comunidades impactadas por la emergencia sísmica.

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El cargamento internacional que llegó al país está compuesto técnicamente por 1.512 kits de alimentos de primera necesidad junto a 600 kits de higiene familiar, los cuales están destinados a la distribución directa entre los núcleos familiares más perjudicados en los distintos municipios.

La ayuda enviada desde Guatemala incluye 1.512 kits de alimentos y 600 kits de higiene familiar, que serán distribuidos entre las comunidades más afectadas por la emergencia sísmica - crédito @CancilleriaCol/X

Terremoto en Chocó deja 331 muertos y más de 4.500 heridos

De acuerdo con las cifras oficiales consolidadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte al 1 de septiembre de 2026, el movimiento telúrico de magnitud 7,4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó, deja un saldo de 331 personas fallecidas y 4.519 heridas.

Asimismo, los reportes de los organismos de atención y socorro desplegados en los territorios confirman que las brigadas de búsqueda lograron rescatar a un total de 2.976 animales en las zonas de mayor afectación tras las intensas jornadas de remoción de escombros.

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En lo referente al impacto en las propiedades privadas, el registro de la entidad nacional contabiliza 37.542 viviendas destruidas en su totalidad y otras 200.929 estructuras habitacionales con averías de diferente consideración en los departamentos afectados.

La emergencia deja, según cifras oficiales con corte al 1 de septiembre de 2026, 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y más de 37.000 viviendas destruidas - crédito @UNGRD/X

Frente a la dimensión de la tragedia natural, las autoridades colombianas reiteraron el llamado urgente a la población para consultar únicamente los boletines oficiales emitidos por los canales autorizados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Colombia recibe ayuda humanitaria de Guatemala para atender a damnificados del terremoto

El aporte entregado por la República Guatemalteca se integra de forma inmediata al esquema de ayuda internacional activado en el país para fortalecer los trabajos de distribución de insumos en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

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Diferentes naciones de la región sumaron esfuerzos mediante la movilización de suministros para respaldar las tareas de asistencia humanitaria inmediata y la posterior fase de reconstrucción en las poblaciones del occidente colombiano.

El impacto sobre la infraestructura residencial también ha sido considerable. El registro oficial contabiliza 37.542 viviendas completamente destruidas, mientras el Gobierno impulsa las ayudas humanitarias - crédito Joel González/Presidencia

Las autoridades del Gobierno colombiano mostraron su reconocimiento por el material recibido en los centros de acopio y destacaron la pronta disposición del país centroamericano para responder a la contingencia social.

“Agradecemos al Presidente y al pueblo de Guatemala por su generosidad y solidaridad con Colombia en este momento”, expresaron voceros del Gobierno nacional al valorar el traslado aéreo de la carga humanitaria, según conoció el diario El Informador.

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La llegada de estos insumos de primera necesidad permitirá reforzar los inventarios de la Ungrd para acelerar la entrega de paquetes de subsistencia a las familias que perdieron la totalidad de sus bienes.

En medio de una de las emergencias naturales más graves que ha enfrentado el país, Guatemala respondió con un cargamento de casi 24 toneladas de ayuda para las familias que lo perdieron todo - crédito @GuatemalaGob/X

Las labores de recepción y logística de las toneladas de asistencia se desarrollan en coordinación con las autoridades aeronáuticas y los cuerpos de socorro para coordinar su transporte terrestre y aéreo hacia los puntos de acopio regionales.

De acuerdo con los voceros oficiales del sector de gestión del riesgo, la distribución de los kits de alimentos e higiene se priorizará en los municipios que sufrieron el colapso de sus vías de acceso terrestre para garantizar que la ayuda llegue a las zonas más apartadas.

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Se prevé que durante los próximos días continúen arribando al territorio nacional nuevas donaciones de insumos de primera necesidad procedentes de otros gobiernos de América Latina para atender a la población damnificada por la grave situación de desastre nacional.

Guatemala envió ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto - crédito Conred Guatemala

Las autoridades mantienen activos los protocolos de recepción internacional para gestionar la llegada de materiales de construcción, plantas potabilizadoras de agua y medicamentos requeridos para la fase de estabilización comunitaria.

El seguimiento a la entrega de las 23,77 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por Guatemala se realizará mediante actas de fiscalización en cada uno de los municipios beneficiados para asegurar la transparencia en la adjudicación de los recursos.

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