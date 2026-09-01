María Consuelo Córdoba, víctima de un ataque con ácido, pide la eutanasia tras 26 años y 87 cirugías: esta es su historia

María Consuelo Córdoba ha relatado las dificultades que ha enfrentado durante más de dos décadas tras la agresión con ácido. - crédito captura de video Citytv

Guardar

María Consuelo tiene actualmente 58 años y llegó a la capital colombiana desde Istmina, Chocó, junto a quien entonces era su esposo. De acuerdo con el relato que entregó a Citytv, la agresión ocurrió después de una discusión relacionada con su decisión de permanecer en Bogotá y no regresar a su municipio.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por tratamientos médicos y diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de las lesiones que sufrió.

Así ocurrió el ataque con ácido

Según el testimonio de María Consuelo recogido por el medio, en el año 2000 tuvo una discusión con quien era su esposo porque ella había decidido quedarse en Bogotá para trabajar.

PUBLICIDAD

La mujer contó que, en medio de esa situación, el hombre le lanzó un líquido en el rostro. María Consuelo explicó que inicialmente no sabía que se trataba de ácido, debido a que este se encontraba en una caneca de aguardiente.

“Yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente”, recordó durante la entrevista.

La mujer relató que, después de recibir el líquido, sintió un fuerte ardor y salió corriendo. Posteriormente, regresó a la vivienda y comenzó a echarse agua en el rostro para intentar aliviar las quemaduras.

“Él salió corriendo y yo sentía que eso me ardía mucho y me fui a la casa a echar agua”, contó al medio.

La agresión le provocó graves lesiones en el rostro y dio inicio a un prolongado proceso médico.

El ataque ocurrió en Bogotá en el año 2000, cuando recibió ácido en el rostro durante una discusión. - crédito colprensa (referencia)

María Consuelo ha sido sometida a unas 87 cirugías

De acuerdo con el testimonio entregado a Citytv, María Consuelo permaneció hospitalizada durante varios años y, a lo largo de este tiempo, ha sido sometida a aproximadamente 87 intervenciones quirúrgicas.

PUBLICIDAD

A pesar de los procedimientos realizados, asegura que todavía requiere cirugías para reconstruir su rostro.

Actualmente, según explicó al medio, necesita dos tubos de plástico para respirar y utiliza una máscara artesanal con la que protege su rostro de la exposición al sol y de las miradas de otras personas.

La mujer también manifestó que no cuenta con los recursos económicos necesarios para asumir las intervenciones que todavía requiere.

A lo largo de los años, María Consuelo Córdoba ha sido sometida a cerca de 87 intervenciones quirúrgicas para tratar las secuelas de las quemaduras. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las dificultades económicas que enfrenta

María Consuelo relató que actualmente debe recurrir a la caridad de otras personas para poder cubrir sus gastos.

Según su testimonio, recorre diferentes lugares de Bogotá y utiliza el transporte público para pedir ayuda económica.

“Yo tengo que pedir limosna, montarme en los TransMilenio, montarme en los buses, a pedir limosna para comprar esas cosas”, afirmó.

La mujer vive en una habitación ubicada en la localidad de Puente Aranda, por la que, según contó, paga aproximadamente 500.000 pesos mensuales.

A las dificultades económicas se suman los controles y necesidades médicas derivados de las lesiones que sufrió hace más de dos décadas.

Actualmente, María Consuelo Córdoba enfrenta dificultades económicas y recurre a la caridad para cubrir sus gastos y necesidades. - crédito REUTERS/Luisa González

La promesa que le hizo al papa Francisco

María Consuelo también recordó durante la entrevista un encuentro que tuvo con el papa Francisco durante su visita a Colombia en 2017.

Según relató, en aquella ocasión el pontífice le pidió que no recurriera a la eutanasia y que mantuviera la esperanza de recibir ayuda para continuar con las cirugías que necesitaba.

PUBLICIDAD

“Cuando él me dijo: ¿Me prometes que no te vas a aplicar la inyección de la eutanasia? Yo le respondí que se lo prometía”, contó la mujer.

De acuerdo con su relato, el papa Francisco le manifestó que se trataba de una promesa de Dios y que Colombia la ayudaría para que pudiera acceder a las cirugías que aún necesitaba.

Sin embargo, María Consuelo aseguró que, después de ese encuentro, no ha recibido la ayuda que esperaba para continuar con los procedimientos médicos que requiere.

María Consuelo ahora solicita la eutanasia

Después de 26 años desde el ataque, María Consuelo manifestó que se encuentra cansada de su situación y que quiere acceder a la eutanasia.

La mujer ha expresado que está “cansada de vivir” y considera que este procedimiento podría ser una alternativa ante las condiciones que enfrenta.

Su solicitud se produce mientras continúa esperando atención para las intervenciones que necesita en su rostro y recursos para afrontar sus gastos cotidianos.

Actualmente, la mujer continúa viviendo en la capital y, según su relato, busca recursos mientras espera una respuesta a su petición y la posibilidad de recibir atención médica para los procedimientos que todavía requiere.

PUBLICIDAD