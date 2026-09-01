Atentado en Los Patios, Cúcuta: carro bomba explotó contra estación de Policía y dejó varios heridos

Las imágenes muestran las afectaciones ocasionadas por la explosión contra la sede policial durante la noche de este lunes. - crédito @TatanMojicaR/X

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Un carro bomba fue activado contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, durante la noche de este lunes 31 de agosto. El hecho ocurrió hacia las 11:20 p. m., de acuerdo con información reportada por Caracol Radio.

Según el medio, las primeras informaciones de las autoridades indican que un vehículo tipo taxi habría sido utilizado para transportar y activar el artefacto explosivo al paso por la sede policial, ubicada en la avenida principal del municipio.

Un auxiliar de Policía y tres civiles resultaron heridos

De acuerdo con el reporte conocido por el medio, un auxiliar de Policía resultó herido, al igual que tres civiles, quienes fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

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La información corresponde al balance preliminar entregado tras la explosión y puede ser actualizado por las autoridades conforme avance la atención de la emergencia.

El vehículo utilizado en el ataque habría sido un taxi, según información preliminar. - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X

Explosión causó daños en la estación de Policía

La detonación provocó graves daños en la infraestructura de la estación de Policía de Los Patios y también generó la suspensión del servicio de energía en la zona.

Tras la explosión, las autoridades y organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y establecer las afectaciones ocasionadas por el hecho.

Investigan quiénes estarían detrás del atentado

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la activación del carro bomba y determinar las circunstancias en las que fue ejecutado el ataque.

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Según la información reportada por el medio, entre las hipótesis que manejan los investigadores se encuentra la posible responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada y hace parte de las investigaciones que se adelantan para establecer la autoría del atentado.

Las autoridades permanecen en la zona mientras avanzan las labores de investigación y atención de las personas afectadas.

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