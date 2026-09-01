Colombia

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este martes

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
Guardar

Antes de salir de casa, revise si su carro tiene permitido circular debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa en Bogotá.

No olvide que el Pico y Placa es distinto según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta o taxi.

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este martes 1 de septiembre, según la alcaldía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Fecha: martes 1 de septiembre de 2026.

Particulares: Todos

Taxis: 3-4

Motos: Todos

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo aplica el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

PUBLICIDAD

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Secretaría de Movilidad)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Secretaría de Movilidad)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Qué es el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Sanciones

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atentado en Los Patios, Cúcuta: carro bomba explotó contra estación de Policía y dejó varios heridos

El hecho ocurrió hacia las 11:20 p. m. y las primeras informaciones señalan que un taxi habría sido utilizado para activar el explosivo. Autoridades investigan las circunstancias del ataque y su posible autoría

Atentado en Los Patios, Cúcuta: carro bomba explotó contra estación de Policía y dejó varios heridos

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello y sigue la atención en el cerro Quitasol

Las llamas quedaron contenidas en el barrio París y en la vereda La China, mientras las autoridades indagan si dos menores fueron los responsables intencionales del conato

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello y sigue la atención en el cerro Quitasol

Valerie Lafaurie García asume como directora encargada de la Agencia de Renovación del Territorio

La consejera presidencial para las Regiones ejercerá el cargo sin apartarse de sus funciones actuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Valerie Lafaurie García asume como directora encargada de la Agencia de Renovación del Territorio

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 31 de agosto de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 31 de agosto de 2026

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 31 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Vendedora ambulante de 70 años conmovió las redes sociales tras participar en una publicidad: así se hizo viral en TikTok

Vendedora ambulante de 70 años conmovió las redes sociales tras participar en una publicidad: así se hizo viral en TikTok

Sara Uribe cayó rendida ante el cantante Camilo Méndez: así fue la propuesta “de película” con la que le pidió ser su novia

Carla Giraldo se convirtió nuevamente en ‘Lolita’ para celebrar sus 40 años: su pastel de cumpleaños se robó las miradas

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

Quién es Nathalia Blanco Mathie, la creadora de contenido que acompañó a Feid en Marbella: sus fans la señalan como su nueva pareja

Deportes

Video | Exarquero de Colombia recordó su duelo ante Lionel Messi, tras su anuncio de retiro de la selección Argentina: “No fue difícil”

Video | Exarquero de Colombia recordó su duelo ante Lionel Messi, tras su anuncio de retiro de la selección Argentina: “No fue difícil”

Jhon Jáder Durán tuvo un partido irregular con Benfica y su competencia por la titular volvió a hacer gol: Richard Ríos sigue sin jugar

Pablo Peirano, técnico de Bucaramanga, respondió la crítica de Rafael Dudamel, del Cali, sobre su invasión a la cancha: “Es muy de risa”

James Rodríguez reapareció en redes sociales, sigue sin equipo y el tiempo se agota: así está el futuro del capitán de la selección Colombia

Atlético Bucaramanga ya habría denunciado a Deportivo Cali ante la Dimayor y pide los 3 puntos por los incidentes del final del partido