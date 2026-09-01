Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por cifra histórica de desempleo en Colombia, según el Dane: “Esto se llama éxito”

El pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia

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El 31 de agosto de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer las cifras de desempleo en Colombia, con una tasa de 8,1%, 0,7 puntos porcentuales menos que el 8,8% reportado en el mismo mes de 2025.

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y destacó la reducción del desempleo en Colombia, que atribuyó a su política económica.

En un breve mensaje, el exmandatario aseguró que obtuvieron en julio de 2026 la tasa de desempleo más baja en Colombia en lo que va del siglo XXI.

Gustavo Petro aseguró que obtuvieron en julio de 2026 la tasa de desempleo más baja en Colombia en lo que va del siglo XXI - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Hemos obtenido en Julio, la tasa más de baja de desempleo para un mes de julio de todo el siglo XXI (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

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Según el expresidente Petro, la disminución del desempleo en Colombia se debe a su política económica, que, según afirmó, fue entregada al nuevo Gobierno.

“Esto se llama éxito de nuestra política económica y así entregamos el gobierno (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro destacó la reducción del desempleo en Colombia, que atribuyó a su política económica - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el expresidente Gustavo Petro compartió una imagen en la que se lee que entregaron el país con la tasa de desempleo más baja del siglo XXI.

Gustavo Petro compartió una imagen en la que se lee que entregaron el país con la tasa de desempleo más baja del siglo XXI - crédito @petrogustavo/x

El exsenador del Pacto Histórico y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, también destacó la reducción del desempleo en Colombia y aseguró que la verdadera “patria milagro” fue la del expresidente Gustavo Petro.

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“Anoten la cifra del último reporte de desempleo del gobierno Petro: Desempleo en julio bajó a 8,1%.Se crearon 578.000 puestos de trabajo. La verdadera patria milagro fue la de Petro. Esperemos los resultados de este cuatrienio (sic)”, indicó Bolívar.

Gustavo Bolívar destacó la reducción del desempleo en Colombia y aseguró que la verdadera “patria milagro” fue la del expresidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

Detalles de las cifras

El mercado laboral de Colombia mostró una mejora en julio de 2026. La tasa de desempleo descendió a 8,1%, mientras que el número de ocupados aumentó en 578.000 personas frente al mismo mes del año anterior, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El indicador bajó 0,7 puntos porcentuales frente al 8,8% registrado en julio de 2025. La población ocupada alcanzó los 24,5 millones de personas y la población en edad de trabajar se ubicó en 41,2 millones.

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La tasa global de participación pasó de 64,6% a 64,8% en doce meses. A su vez, la tasa de ocupación avanzó de 58,9% a 59,5%. La cantidad de desocupados disminuyó en 160.000 personas, una caída anual de 6,9%.

La reducción del desempleo se concentró, principalmente, en las cabeceras municipales diferentes de las principales ciudades y en las zonas rurales dispersas. Estos territorios explicaron una parte relevante de la variación nacional durante el período analizado.

Por sectores, la administración pública y defensa, la educación y la atención de la salud humana fueron las actividades con mayor aporte al aumento del empleo. En conjunto, incorporaron 404.000 trabajadores respecto de julio de 2025.

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El sector de comercio y reparación de vehículos incrementó en 158.000 empleos y la construcción en 156.000 trabajadores - crédito Dane

La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca registraron la mayor pérdida de puestos de trabajo, con 204.000 ocupados menos. También hubo descensos en transporte, alojamiento, comidas, finanzas, seguros y servicios públicos.

El trabajo por cuenta propia lideró el crecimiento por posición ocupacional. Este grupo pasó de 9,7 millones a 10,1 millones de personas y aportó 1,7 puntos porcentuales al incremento total de la ocupación.

Los patrones o empleadores aumentaron de 517.000 a 667.000 personas. Los empleados del Gobierno crecieron de 809.000 a 939.000, mientras que los trabajadores particulares subieron de 10,8 millones a 10,9 millones.

Los jornaleros o peones descendieron hasta 619.000 personas. Los trabajadores familiares sin remuneración aumentaron en 32.000, y el empleo doméstico permaneció estable, con 733.000 personas.

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Persistió una diferencia entre hombres y mujeres. La tasa de desempleo femenina fue de 10,1%, frente al 6,7% de los hombres. La brecha se redujo a 3,4 puntos porcentuales en comparación con julio de 2025.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo llegó a 8,5%, por encima del 8,4% de un año antes. Quibdó tuvo la tasa más alta, con 23%, seguida de Cartagena y Sincelejo. Medellín presentó la menor cifra, con 7%.

Entre los jóvenes de 15 a 28 años, la desocupación nacional alcanzó 14,1% entre mayo y julio. La informalidad bajó en todos los dominios geográficos y representó el 54,5% de los ocupados a nivel nacional.

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