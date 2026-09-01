Colombia

Isabel Zuleta se refirió a sus polémicas declaraciones de que Gustavo Petro sigue siendo presidente de Colombia: “Ha sido mi único Presidente”

La senadora del Pacto Histórico ha sido centro de críticas tras sus declaraciones sobre Gustavo Petro y la Presidencia Colombia, insistiendo en un supuesto fraude electoral

La senadora Isabel Zuleta se refirió a las críticas que ha recibido luego de que se conociera un video donde ella afirma que no se le debe decir expresidente a Gustavo Petro - crédito @ISAZULETA/X

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta generó reacciones en la política colombiana tras cuestionar el uso del término “expresidente” para referirse a Gustavo Petro.

La declaración ocurrió durante un encuentro con habitantes de San Sebastián de Buenavista, municipio ubicado en el sur del departamento de Magdalena.

No me deja mentir el compañero Felipe en una reunión que hicimos diciéndole expresidente a Gustavo Petro. ¡No lo admito!”, expresó Zuleta frente a los asistentes.

La congresista aseguró que no permitirá que llamen expresidente al líder del Pacto Histórico - crédito @Lenguaensalsada/X

El episodio generó críticas contra la congresista, por lo que Isabel Zuleta se pronunció a través de un video y un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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En su mensaje, la congresista del Pacto Histórico afirmó que no se había sentido representada por un presidente hasta la llegada de Gustavo Petro. Por ese motivo, cuestionó a quienes la criticaron y aseguró que Petro ha sido el único que “ha luchado por los pobres” y que, según su postura, ha buscado mejorar sus condiciones de vida.

“Yo nunca me había sentido representada por un presidente. Lo primera vez fue con Petro, por ahora ha sido mi único Presidente. Les parece que terrible que muchos sigamos llamando como nuestro presidente a Gustavo Petro, pero él ha sido el único que ha luchado por los pobres y ha buscado mejorar las condiciones de vida de los humildes (sic)”, afirmó Zuleta.

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La senadora Isabel Zuleta preguntó si lo que les molesta es reconocer el “legado” de Gustavo Petro.

¿Eso es lo que les molesta? ¿Qué el pueblo siga reconociendo su legado? (sic)“, afirmó.

Isabel Zuleta - crédito @ISAZULETA/X
La senadora Isabel Zuleta preguntó si lo que les molesta es reconocer el “legado” de Gustavo Petro - crédito @ISAZULETA/X

En el video, Isabel Zuleta indicó que está feliz tras terminar su gira por el Caribe colombiano y precisó que seguirá pensando que Gustavo Petro es su presidente.

“Mientras ustedes están muertos de rabia, desesperados porque afirmo que el presidente Gustavo Petro seguirá siendo mi presidente, acabo de terminar una gira maravillosa por el Caribe colombiano. Estoy feliz con la gente luchadora, aquí en la bella Santa Marta; con personas capaces de defender el agua y que han sobrevivido a una situación muy dura”, afirmó.

Según Isabel Zuleta, conoció a mucha gente dispuesta a seguir con el proyecto político, pidiendo a sus críticos que no se “atormente tanto”.

“También me encontré con gente que ama el mar y que está dispuesta a continuar con este proyecto político, que busca el bienestar de la población. Y ustedes no se atormenten tanto: nosotros vamos a seguir adelante, luchando por los pobres”, aseveró.

¿Qué dijo Isabel Zuleta sobre Gustavo Petro?

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta provocó una nueva controversia tras rechazar que Gustavo Petro sea llamado expresidente. Su declaración circuló en redes sociales luego de una reunión con integrantes de una comunidad.

“Diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito”, afirmó ante los asistentes. La congresista sostuvo que Petro continúa siendo “el presidente de Colombia” y pidió que no se use la denominación habitual para los exjefes de Estado.

Zuleta vinculó su posición con la continuidad del proyecto político que representa el mandatario. “¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”, expresó durante su intervención.

Isabel Zuleta ya había pedido al Congreso de la República no posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente electo hasta que no examinen las pruebas que mostró Gustavo Petro por fraude electoral - crédito Mariano Vimos/Colprensa - Infobae Colombia - Iván Valencia/AP
Isabel Zuleta ya había pedido al Congreso de la República no posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente electo hasta que no examinen las pruebas que mostró Gustavo Petro por fraude electoral - crédito Mariano Vimos/Colprensa - Infobae Colombia - Iván Valencia/AP

Además, retomó denuncias sobre un supuesto fraude electoral, aunque no presentó elementos que demostraran irregularidades en la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. “Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, manifestó.

Una de sus frases con mayor repercusión planteó una división entre distintos sectores sociales. “Aquí empieza el debate: la clase popular tiene un presidente, Petro. Que los ricos se queden con su presidente, Abelardo, que nosotros tenemos el nuestro”, señaló la senadora.

Las declaraciones recibieron respuestas desde sectores opositores. La exsenadora Paloma Valencia cuestionó el planteamiento de Zuleta y le recordó que el uso de la palabra expresidente ha sido frecuente en la discusión política colombiana.

“Los que se inventaron tratar a los presidentes como expresidentes fueron ustedes, tratando de dañar a Uribe. Acostúmbrese a decirle expresidente a Petro”, escribió Valencia.

La senadora del Centro Democrático ya había generado debate en días recientes por sus comentarios sobre la ubicación ideológica de esa colectividad.

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