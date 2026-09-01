Así es Nottingham, la ciudad donde surgió la historia de Robin Hood y donde jugará el colombiano Daniel Muñoz

Daniel Muñoz usará por primera vez en su carrera la dorsal con el número 27 - crédito Nottingham Forest

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El colombiano Daniel Muñoz jugará en Nottingham Forest después de que el club inglés acordara su llegada desde Crystal Palace en el último día del mercado de fichajes, un movimiento que lo lleva a una ciudad marcada por la leyenda de Robin Hood y a una institución con una historia singular en el fútbol europeo.

El Forest habría pagado 25 millones de euros por el lateral de 30 años y le ofreció un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029.

Muñoz dejó Crystal Palace tras una etapa iniciada en enero de 2024. Bajo la conducción de Oliver Glasner, ganó la FA Cup, la Community Shield en 2025 y la Conference League europea en mayo pasado.

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En la última temporada disputó 46 partidos con las Águilas y marcó cuatro goles en 29 encuentros de la Premier League. En su presentación en la web de su nuevo club, dijo: “Éste es un club ganador. Creo que cuando esta es la expectativa, la mentalidad, tanto de la directiva como del cuerpo técnico y de los jugadores, eso lo hace especial”.

El histórico Nottingham Forest: bicampeón de Europa y con varios nombres importantes

Nottingham Forest derrotó en finales consecutivas de Europa a Malmö de Suecia y Hamburgo de Alemania - crédito Nottingham Forest

Nottingham Forest es el único club inglés campeón de Europa que no pertenecía al grupo tradicional de los grandes. Ganó su única liga local en 1978 y levantó la Copa de Europa en 1979 y 1980.

Sam Widdowson fue una de las primeras figuras decisivas del Nottingham Forest. En la década de 1870 creó una formación con un arquero, dos defensores, tres mediocampistas y cinco delanteros.

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El club fue el primer equipo inglés en utilizar canilleras, en 1874, aunque las llevó por fuera de las medias. Cuatro años más tarde, un partido ante Sheffield Norfolk fue reconocido como el primero disputado en Inglaterra con un árbitro que utilizó un silbato.

Widdowson representa la etapa en la que los jugadores todavía ayudaban a definir las reglas, las posiciones y las formas de competir. Forest aún no tenía un estadio estable y disputaba sus encuentros en distintos terrenos de Nottingham.

La llegada de Brian Clough en enero de 1975 modificó el destino del equipo. El entrenador incorporó a John O’Hare y John McGovern, dos futbolistas que ya habían trabajado con él en Leeds.

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El Nottingham Forest recuperó la categoría de privilegio bajo la conducción de Brian Clough y Peter Taylor, con John McGovern, John Robertson, Martin O’Neill y otros futbolistas como piezas de una plantilla que ganó la Primera División y después conquistó Europa. Esa generación convirtió al club en una referencia internacional.

La incorporación de Peter Taylor como ayudante, en julio de 1976, aceleró el crecimiento del plantel. Forest consiguió el ascenso a la Primera División y ganó la Copa Anglo-Escocesa, el primer trofeo del club desde 1959.

Un año más tarde, el equipo conquistó el campeonato de Primera División con siete puntos de ventaja. El título confirmó la eficacia de un grupo que luego competiría por los principales trofeos nacionales y europeos.

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La ciudad combina fútbol, Robin Hood y escenarios de cine

Robin Hood es el mítico héroe de Nottingham cuya leyenda indica que robaba a los ricos para darle a los pobres - crédito Jason Cairnduff/Reuters

La identidad de Nottingham desborda al club. La ciudad es conocida por ser el escenario de la leyenda de Robin Hood, el forajido que, según la tradición popular, robaba a los ricos para ayudar a los pobres.

En esa geografía se encuentra el bosque de Sherwood, donde la leyenda sitúa el escondite del personaje y sus enfrentamientos con el sheriff de Nottingham. En el centro urbano, muchos visitantes siguen buscando la estatua de bronce del arquero medieval, representado tensando el arco y apuntando una flecha al cielo. La escultura está situada junto a la loma sobre la que se alza el castillo de Nottingham, donde, según la leyenda, vivía el sheriff enfrentado a Hood y al príncipe Juan Sin Tierra.

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Castillo utilizado en una de las películas de Batman como su residencia - crédito Nottingham City

Allí también está el Major Oak, un roble con un tronco de 11 metros de circunferencia y una antigüedad estimada de 1.200 años. El 18 de junio de 2026, ese árbol no había producido hojas y que los expertos creían que había muerto. La Royal Society for the Protection of Birds, que gestiona la reserva natural de Nottinghamshire, atribuyó su deterioro a factores como la contaminación y los períodos de sequía récord de los últimos cinco años.

La ciudad también alberga Wollaton Hall, la mansión que apareció en The Dark Knight Rises, de 2012, como la Mansión Wayne. A eso se suma Ye Olde Trip to Jerusalem, una posada y pub que existe desde 1189 y que está incrustada sobre una gran roca en la ladera de Castle Rock, donde se alza el Castillo de Nottingham.

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