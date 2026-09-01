Carro bomba cerca a la frontera entre Colombia y Venezuela deja 9 heridos y un joven venezolano muerto: las autoridades responsabilizaron a terroristas del ELN

Coronel Jimmy Balalcázar, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sobre el atentado con carro bomba a la estación de Policía de Los Patios - crédito redes sociales

Guardar

Un carro bomba cargado con 80 kilos de explosivos fue detonado por control remoto frente a la estación de Policía de Los Patios la noche del 31 de agosto de 2026. El ataque dejó un muerto, nueve heridos y daños en más de 30 viviendas y locales.

Las autoridades lo atribuyen a estructuras del ELN con injerencia en Cúcuta y su área metropolitana, según dijeron el alcalde Alexi Valencia Lizcano y el coronel Jimmy Balalcázar a Caracol Radio.

Durante las primeras seis horas de investigación, las autoridades establecieron que el vehículo usado no era un taxi, sino un automotor gris acondicionado para simular un servicio público amarillo. La Policía Metropolitana de Cúcuta informó además que había sido hurtado en 2024.

PUBLICIDAD

Valencia precisó que la explosión ocurrió hacia las 11:15 p. m. en el sector de Patiocentro, sobre la avenida principal del municipio. “Nos informan también que hay nueve heridos, que la persona que fallece es un joven de 25 años que pasaba en ese momento en una motocicleta, un joven venezolano”, dijo el alcalde.

El vehículo utilizado en el ataque habría sido un taxi, según información preliminar. - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X

El mandatario local agregó que dos uniformados permanecen en estado grave. “Tenemos dos policías gravemente heridos, una persona amputada y otro auxiliar bastante herido”, señaló. Los afectados fueron trasladados a hospitales de Los Patios y Cúcuta.

La Policía atribuyó el ataque a estructuras urbanas del ELN

Balalcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, identificó a los grupos bajo seguimiento por el atentado. “Quienes delinquen en esta zona del país y aquí en Cúcuta es el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, también Reynaldo Ardila Gómez del GAO del ELN”, afirmó.

PUBLICIDAD

El oficial sostuvo que el señalamiento se basa en la información recolectada y labores de inteligencia. “Tienen injerencia aquí en Cúcuta, en el sector urbano, en Colombia, tanto en Cúcuta como en su área metropolitana”.

El vehículo fue alterado y detonado a distancia

Estación de Policía del municipio de Los Patios en Cúcuta, fue blanco de atentado con carro bomba - crédito r@NotiCucuta75/X

La reconstrucción inicial apunta a una preparación previa del automotor. “Lo simularon de un vehículo de servicio público color amarillo taxi. Este vehículo originalmente es de color gris, de acuerdo a lo que se estableció en la identificación del automotor”, explicó Balalcázar.

Sobre el mecanismo de activación, añadió: “Fue cargado aproximadamente con 80 kilos de explosivos y fue detonado a manera de control remoto”. La Policía recolectó entrevistas, grabaciones y otros elementos probatorios en los alrededores de la estación y en establecimientos con daños estructurales.

PUBLICIDAD

La investigación incluye la revisión de cámaras del sector y el análisis de las rutas utilizadas por los responsables antes y después del ataque.

Valencia dijo que la administración municipal atendió a los afectados desde la noche del atentado. “Muchas personas se quedaron sin hogar”, afirmó.

Las imágenes muestran las afectaciones ocasionadas por la explosión contra la sede policial durante la noche de este lunes. - crédito @TatanMojicaR/X

El alcalde indicó que la alcaldía se reunió con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Riesgos para ofrecer alojamiento temporal y elaborar un inventario de daños. También reconoció que el hecho tomó por sorpresa a las autoridades locales: “No nos esperábamos que sucediera esto”.

Consultado sobre el uso de la frontera por grupos armados tras cometer ataques en Colombia, Balalcázar reconoció esa posibilidad. “Efectivamente, pasan a la frontera”, respondió.

PUBLICIDAD

El comandante encargado indicó que la Policía busca cruzar información con autoridades venezolanas. Aclaró que Los Patios no está cerca del paso fronterizo, pues se ubica en la salida hacia Pamplona y Bucaramanga, y señaló que los investigadores analizan las posibles rutas empleadas para ejecutar el atentado.

El atentado reactivó las alertas de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta y dejó bajo revisión la capacidad de respuesta frente a las estructuras armadas con presencia urbana. Mientras avanza la identificación de los responsables y de sus posibles rutas de escape, las autoridades concentran la atención en la asistencia a las familias afectadas y en la recuperación de la zona atacada.

PUBLICIDAD