Colombia

Carro bomba cerca a la frontera entre Colombia y Venezuela deja 9 heridos y un joven venezolano muerto: las autoridades responsabilizaron a terroristas del ELN

La detonación, ocurrida a las 11:15 p. m. del 31 de agosto, causó daños en más de 30 viviendas y locales, se reporta un fallecido, mientras dos uniformados permanecen en estado grave y varios afectados fueron hospitalizados

Coronel Jimmy Balalcázar, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sobre el atentado con carro bomba a la estación de Policía de Los Patios - crédito redes sociales
Guardar

Un carro bomba cargado con 80 kilos de explosivos fue detonado por control remoto frente a la estación de Policía de Los Patios la noche del 31 de agosto de 2026. El ataque dejó un muerto, nueve heridos y daños en más de 30 viviendas y locales.

Las autoridades lo atribuyen a estructuras del ELN con injerencia en Cúcuta y su área metropolitana, según dijeron el alcalde Alexi Valencia Lizcano y el coronel Jimmy Balalcázar a Caracol Radio.

Durante las primeras seis horas de investigación, las autoridades establecieron que el vehículo usado no era un taxi, sino un automotor gris acondicionado para simular un servicio público amarillo. La Policía Metropolitana de Cúcuta informó además que había sido hurtado en 2024.

PUBLICIDAD

Valencia precisó que la explosión ocurrió hacia las 11:15 p. m. en el sector de Patiocentro, sobre la avenida principal del municipio. “Nos informan también que hay nueve heridos, que la persona que fallece es un joven de 25 años que pasaba en ese momento en una motocicleta, un joven venezolano”, dijo el alcalde.

El vehículo utilizado en el ataque habría sido un taxi, según información preliminar. - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X
El vehículo utilizado en el ataque habría sido un taxi, según información preliminar. - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X

El mandatario local agregó que dos uniformados permanecen en estado grave. “Tenemos dos policías gravemente heridos, una persona amputada y otro auxiliar bastante herido”, señaló. Los afectados fueron trasladados a hospitales de Los Patios y Cúcuta.

La Policía atribuyó el ataque a estructuras urbanas del ELN

Balalcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, identificó a los grupos bajo seguimiento por el atentado. “Quienes delinquen en esta zona del país y aquí en Cúcuta es el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, también Reynaldo Ardila Gómez del GAO del ELN”, afirmó.

PUBLICIDAD

El oficial sostuvo que el señalamiento se basa en la información recolectada y labores de inteligencia. “Tienen injerencia aquí en Cúcuta, en el sector urbano, en Colombia, tanto en Cúcuta como en su área metropolitana”.

El vehículo fue alterado y detonado a distancia

Estación de Policía del municipio de Los Patios en Cúcuta, fue blanco de atentado con carro bomba - crédito r@NotiCucuta75/X
Estación de Policía del municipio de Los Patios en Cúcuta, fue blanco de atentado con carro bomba - crédito r@NotiCucuta75/X

La reconstrucción inicial apunta a una preparación previa del automotor. “Lo simularon de un vehículo de servicio público color amarillo taxi. Este vehículo originalmente es de color gris, de acuerdo a lo que se estableció en la identificación del automotor”, explicó Balalcázar.

Sobre el mecanismo de activación, añadió: “Fue cargado aproximadamente con 80 kilos de explosivos y fue detonado a manera de control remoto”. La Policía recolectó entrevistas, grabaciones y otros elementos probatorios en los alrededores de la estación y en establecimientos con daños estructurales.

La investigación incluye la revisión de cámaras del sector y el análisis de las rutas utilizadas por los responsables antes y después del ataque.

Valencia dijo que la administración municipal atendió a los afectados desde la noche del atentado. “Muchas personas se quedaron sin hogar”, afirmó.

Las imágenes muestran las afectaciones ocasionadas por la explosión contra la sede policial durante la noche de este lunes. - crédito @TatanMojicaR/X

El alcalde indicó que la alcaldía se reunió con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Riesgos para ofrecer alojamiento temporal y elaborar un inventario de daños. También reconoció que el hecho tomó por sorpresa a las autoridades locales: “No nos esperábamos que sucediera esto”.

Consultado sobre el uso de la frontera por grupos armados tras cometer ataques en Colombia, Balalcázar reconoció esa posibilidad. “Efectivamente, pasan a la frontera”, respondió.

El comandante encargado indicó que la Policía busca cruzar información con autoridades venezolanas. Aclaró que Los Patios no está cerca del paso fronterizo, pues se ubica en la salida hacia Pamplona y Bucaramanga, y señaló que los investigadores analizan las posibles rutas empleadas para ejecutar el atentado.

El atentado reactivó las alertas de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta y dejó bajo revisión la capacidad de respuesta frente a las estructuras armadas con presencia urbana. Mientras avanza la identificación de los responsables y de sus posibles rutas de escape, las autoridades concentran la atención en la asistencia a las familias afectadas y en la recuperación de la zona atacada.

Temas Relacionados

Atentado a estación de policíaCarro bombaLos PatiosUn muertoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó Consejo de Seguridad en Cúcuta tras carro bomba en Los Patios: “Vamos a perseguir a quienes atenten contra los colombianos”

El jefe de Estado señaló que su administración no permitirá que los grupos armados ilegales intenten generar pánico y miedo en el territorio

Abelardo de la Espriella confirmó Consejo de Seguridad en Cúcuta tras carro bomba en Los Patios: “Vamos a perseguir a quienes atenten contra los colombianos”

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generó uno nuevo en Tolima

En redes sociales se difundió un video donde un residente de Ataco intenta apagar las llamas con ramas de árboles, mientras la comunidad pedía con urgencia la presencia de los socorristas

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generó uno nuevo en Tolima

Incendios forestales en Medellín: este es el plan de contingencia de la Alcaldía para proteger los cerros tutelares

La estrategia se ajustó tras el aumento de emergencias ambientales y ante una temporada seca asociada a El Niño, que podría prolongarse hasta 2027 y elevar la amenaza de quemas

Incendios forestales en Medellín: este es el plan de contingencia de la Alcaldía para proteger los cerros tutelares

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 1 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 1 de septiembre

Super Astro Luna hoy lunes 31 de agosto: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy lunes 31 de agosto: revisa el número y signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Milena López reveló por qué no tiene hijos después de once años de matrimonio: “Alcanzamos a ir a una clínica de fecundación in vitro”

Milena López reveló por qué no tiene hijos después de once años de matrimonio: “Alcanzamos a ir a una clínica de fecundación in vitro”

Milena López es la nueva eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: por qué se salvó Pautips de salir de la competencia

Vendedora ambulante de 70 años conmovió las redes sociales tras participar en una publicidad: así se hizo viral en TikTok

Sara Uribe cayó rendida ante el cantante Camilo Méndez: así fue la propuesta “de película” con la que le pidió ser su novia

Carla Giraldo se convirtió nuevamente en ‘Lolita’ para celebrar sus 40 años: su pastel de cumpleaños se robó las miradas

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

El Deportivo Pereira ganó y pausó la crisis: tomó distancia de los últimos lugares en la tabla del descenso

Daniel Muñoz explicó el motivo por el cual fichó por el Nottingham Forest: “Me genera mucho respeto”

Video | Exarquero de Colombia recordó su duelo ante Lionel Messi, tras su anuncio de retiro de la selección Argentina: “No fue difícil”

Jhon Jáder Durán tuvo un partido irregular con Benfica y su competencia por la titular volvió a hacer gol: Richard Ríos sigue sin jugar