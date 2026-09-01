Colombia

Yaya Muñoz admitió que ‘la embarró’ al hablar de Luisa Castro y Westcol por su salida de ‘Stream Fighters’: “Tengo rabia y tengo pena”

La presentadora dijo que no debió dejarse llevar por los rumores sobre su exclusión del evento de peleas entre influenciadores y pidió disculpas a la pareja del ‘streamer’ tras el episodio que encendió las redes sociales sobre un supuesto acto de celos

a presentadora reconoció que cometió un error al airear los rumores sobre la pareja del 'streamer' - crédito @rechismes/IG

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Yaya Muñoz admitió haber cometido un error al hablar de más sobre su exclusión del evento de boxeo Stream Fighters organizado por el streamer Westcol, y pidió disculpas a la pareja del creador de contenido, Luisa Castro, luego de que el episodio se convirtiera en una polémica de alcance nacional en redes sociales.

La presentadora hizo las confesiones durante una transmisión en El Klub de La Kalle así como en el programa Tamo en vivo en el que es panelista, donde mezcló rabia y vergüenza al repasar lo ocurrido. La discusión arrancó semanas atrás cuando Muñoz relató que había intentado, por medio de contactos, que la incluyeran en el cartel del evento.

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Sin embargo, alguien de su círculo le habría transmitido la razón del rechazo: que Castro se había molestado porque ella dijo en el pódcast de Dímelo King que Westcol le parecía “muy interesante” y “muy simpático”. Esa versión, sin confirmar, la llevó a hablar del asunto en una entrevista y ahí comenzó el lío.

Lo que Yaya reconoció ante sus seguidores

“Tengo rabia y tengo un poco de pena”, dijo Muñoz en la emisora, y precisó de dónde venía cada emoción.

Yaya Muñoz en un cuadrilátero con guantes de boxeo, junto al texto Yaya Muñoz, Stream Fighters y la frase La siguiente pelea es mía.
Yaya Muñoz espera ser parte de la pelea entre influenciadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La rabia, explicó, fue contra sí misma: “No debí dejarme llevar por lo que me mostraron, por las evidencias que me mostraron”. Reconoció que, cuando llegó la información sobre los supuestos celos de Castro, lo correcto habría sido guardar silencio. “Si a uno le llega una información, es mejor quedarse uno calladito, porque yo no quiero cerrarme puertas”, admitió.

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La pena llegó después, cuando escuchó las respuestas de la pareja. Muñoz contó que lo primero que hizo fue revisar si Castro la había dejado de seguir en redes. “Mínimo me va a dejar de seguir”, pensó. Pero no ocurrió. “Miren que es supermadurita en ese tema”, dijo, y agregó que ya habló con ella directamente: “Ya por ese lado bien, porque sí me sentía mal. Ella nunca me ha caído mal”.

El origen de la confusión y el contacto que movió los hilos

Yaya fue cuidadosa al aclarar quién la ayudó a tocar puertas. Subrayó que no fue su compañera Karina García, sino otra persona de su entorno que prefirió no nombrar.

Las redes sociales se llenaron de felicitaciones y rumores luego de que Westcol y Luisa Castro oficializaran su vínculo sentimental, mientras un amigo cercano dejó pistas sobre un posible compromiso - crédito @westcol/ Instagram
A Yaya Muñoz le dijeron que su salida de 'Stream Fighters' se había producido por celos de Luisa Castro - crédito @westcol/ Instagram

Esa persona habría movido contactos y le regresó con la respuesta que desató todo: “No, Yaya, es que me dijeron que no puedes porque Luisa se puso celosa, que porque tú dijiste en el programa que te parecía muy interesante, muy simpático”.

Muñoz reconoció que ese relato la afectó, pero también que el contexto de sus palabras originales era el de un programa donde, según ella misma, suele “decir disparates”. “Los que me conocen saben que yo siempre digo disparates en el programa y siempre digo que me parece interesante. O sea, salgo con cualquier cosa”, explicó.

Luisa Castro, por su parte, negó haber vetado a Muñoz. En sus historias de Instagram aseguró que Westcol ni siquiera tenía a la presentadora en su radar de posibles participantes: “No estaba ni siquiera en el radar, no estaba como en las pensadas”, citó Castro al relatar lo que su novio le había dicho.

La puerta que Westcol dejó abierta

Regresó el Stream Fighters a Bogotá y en esta cuarta versión tendrá a dos exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 2025'
Se espera el anuncio de la siguiente pelea, aunque el paisa había dicho que no se llevarían a cabo más ediciones - crédito @stream_fighters/Instagram

Pese a todo, Muñoz terminó la transmisión con optimismo. Westcol habría dejado abierta la posibilidad de incluirla si ella manifestaba su interés, y la presentadora no dudó: quiere pelear.

“Me encantaría, porque de verdad es una oportunidad que estoy buscando desde el año pasado”, dijo, y reconoció que la sola idea le genera nervios. “Me da como coliquitos, me da como cosquillita... uy, qué susto”, bromeó, aunque aclaró que si la oportunidad llega, irá con todo.

Incluso mencionó a Andrea Valdiri como posible rival, aunque con respeto: “Esa mujer es fuerte, la Valdiri es cosa fuerte. Pero no hay enemigo pequeño”.

Muñoz cerró con una reflexión que funcionó como autocrítica y como declaración de principios: “Si algo yo tengo es que, si la embarro, lo reconozco. Errar es de humanos y reconocer es de valientes”.

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