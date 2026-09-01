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El colombiano Gustavo Puerta viajó a Grecia para ser oficializado como nuevo jugador del Olympiacos: en este equipo jugó James Rodríguez

El dueño del Olympiacos y presidente del club inglés explicó que abonaron 16 millones de euros por la rescisión, mientras en el Racing hablan de 20, y el jugador irá a Grecia a préstamo

El centrocampista colombiano fue titular con la Selección Colombiana en el Mundial, donde su equipo cayó en octavos de final-crédito @realracingclub/Instagram
El centrocampista colombiano fue titular con la Selección Colombiana en el Mundial, donde su equipo cayó en octavos de final-crédito @realracingclub/Instagram
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El centrocampista colombiano Gustavo Puerta dejará Racing de Santander tras el pago de su cláusula y fichará por Nottingham Forest de Inglaterra, con un destino inmediato en forma de préstamo a Olympiacos de Gracia.

El presidente de Olympiacos y también dueño del club inglés, Evangelos Marinakis, aseguró públicamente que la cláusula era de16 millones de euros, mientras que en el Racing la situaron en 20 millones.

Gustavo Puerta dejará Racing tras el pago de su cláusula y fichará por Nottingham Forest-crédito @AsCantabria/X
Gustavo Puerta dejará Racing tras el pago de su cláusula y fichará por Nottingham Forest-crédito @AsCantabria/X

De esta forma, el 1 de septiembre de 2026 se conoció por parte de la Cadena SER y AS Cantabria que el colombiano se encontraba en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander para viajar a Bilbao, y de la capital del país Vasco, ir hacía Atenas y oficializar su fichaje.

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“Cuenta Ser Cantabria que Gustavo Puerta ya está de camino a Grecia tras coger un avión desde Liou. Deja el Real Racing Club para firmar con el Olympiacos vía Nottingham Forest. El colombiano ha sido visto en el aeropuerto de Bilbao esta mañana”, explicaron.

Esta sería la millonada por la cual Olympiacos pagaría para obtener a Gustavo Puerta

Gustavo Puerta registró 10 recuperaciones de balón en su debut de la Liga en España ante Villarreal, por encima del promedio de los volantes colombianos - crédito Racing de Santander
Gustavo Puerta registró 10 recuperaciones de balón en su debut de la Liga en España ante Villarreal, por encima del promedio de los volantes colombianos - crédito Racing de Santander

Gustavo Puerta será jugador de Nottingham Forest y saldrá cedido al Olympiacos hasta 2027, en una operación acordada este lunes 31 de agosto en el cierre del mercado europeo que lo vinculará con el club inglés hasta junio de 2030, pero aplaza su llegada inmediata a la Premier League.

La negociación se destrabó con una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros en su contrato con Racing de Santander, aunque el acuerdo también podría cerrarse por 16 millones de euros. Según informó el periodista Julián Capera, el mediocampista jugará una temporada en el club griego, con el que disputará la Europa League.

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Capera sintetizó la fórmula de la operación con una definición directa:, el 31 de agosto de 2026

“Principio de acuerdo para que Gustavo Puerta sea nuevo jugador del Nottingham Forest y vaya cedido durante una temporada a Olympiacos. Firmará con el equipo inglés hasta junio de 2030”.

El plan fue diseñado por la estructura de clubes vinculada al empresario griego Evangelos Marinakis, que decidió ubicar primero al volante en el fútbol griego, antes de incorporarlo al plantel del equipo inglés. La operación quedó resuelta en las últimas horas del libro de pases en los países involucrados.

Puerta llega al fútbol inglés después de pasar por Alemania, Inglaterra y España

El futbolista colombiano que se encuentra en la segunda división de Inglaterra, se quedará en su actual equipo-crédito @bayer04_es/X
El futbolista colombiano que se encuentra en la segunda división de Inglaterra, se quedará en su actual equipo-crédito @bayer04_es/X

Puerta, de 23 años, comenzó su trayectoria en Europa a inicios de 2023, cuando fue fichado por el Bayer Leverkusen. Luego de una cesión sin minutos en Núremberg, regresó al conjunto alemán para la temporada 2023-2024.

Bajo la conducción de Xabi Alonso disputó 10 partidos, repartidos en siete presentaciones en la Bundesliga y tres en la Europa League. También integró la plantilla que ganó la liga alemana.

En la campaña 2024-25 pasó al Hull City para buscar continuidad. Allí jugó 31 partidos en el Championship y convirtió un gol.

Su siguiente destino fue el Racing de Santander. En su primera temporada aportó tres goles y una asistencia en 33 encuentros, una contribución que ayudó al ascenso del club a la máxima categoría del fútbol español.

Después sumó 34 partidos en total y alcanzó a debutar en LaLiga antes de que su salida quedara acordada en este mercado. El texto fuente lo presenta además como el jugador revelación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los próximos partidos del Olympiacos

Olympiacos es uno de los grandes de Grecia-crédito Louisa Gouliamaki/REUTERS
Olympiacos es uno de los grandes de Grecia-crédito Louisa Gouliamaki/REUTERS

El cuadro de Atenas tendrá una agenda apretada entre lo que será la Liga y la Copa.

El próximo juego de los Erythrolefki (que traduce del griego al español Los Rojiblancos) será el 2 de septiembre de 2026 ante el AEL Larissa a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, estos son los juegos que tendrán en el mes de septiembre de 2026, en el cual se destaca el partido de la fase de liga de la UEFA Europa League ante el Jagiellonia de Polonia.

  • 2 de septiembre de 2026 - Copa de Grecia: AEL Larissa vs. Olympiacos
  • 5 de septiembre de 2026 - Superliga de Grecia: Volos vs. Olympiacos
  • 9 de septiembre de 2026 - Copa de Grecia: Olympiacos vs. Volos
  • 12 de septiembre de 2026 - Superliga de Grecia: Olympiacos vs. OFI Creta
  • 16 de septiembre de 2026 - Europa League: Olympiacos (Grecia) vs. Jagiellonia (Polonia)
  • 19 de septiembre de 2026 - Superliga de Grecia: Levadiakos vs. Olympiacos

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