Abelardo de la Espriella sentenció a ‘Iván Mordisco’ en medio de su ofensiva contra los grupos criminales: “Una bomba va a caer sobre ti”

Presidente Abelardo de la Espriella anuncia acciones contra alias Iván Mordisco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno intensificará la ofensiva contra Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, tras el bombardeo contra un campamento de ese grupo en Guaviare. El mandatario afirmó que las autoridades están cada vez más cerca del cabecilla y anticipó que las operaciones militares continuarán hasta ubicarlo.

Según De la Espriella, entre los fallecidos en la operación fue identificado alias Tigre o “Pintado”, jefe de la estructura Carolina Ramírez y uno de los hombres de confianza de Mordisco. “Este bandido era uno de los hombres de confianza de Mordisco”, afirmó.

El presidente lanzó una advertencia directa contra el líder disidente: “Cada vez estamos más cerca de Mordisco. Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra Fuerza Pública”.

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También sostuvo que la ofensiva no se detendrá. “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”, afirmó.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno intensificará la ofensiva contra Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, tras el bombardeo contra un campamento de ese grupo en Guaviare - crédito Sebastian Marmolejo

De la Espriella indicó que él autorizó el bombardeo dos semanas antes, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Pública. “Yo mismo autoricé esa operación hace dos semanas como comandante en jefe de nuestra Fuerza Pública”, dijo.

En su mensaje, el mandatario afirmó que el ataque dejó 20 muertos, cinco capturados y dos menores rescatados. “Dimos de baja a veinte narcoterroristas, capturamos a cinco narcoterroristas y recuperamos dos menores que se encontraban en ese campamento”, sostuvo.

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Tras el bombardeo, la Fuerza Pública incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y equipo de campaña, de acuerdo con el presidente.

El jefe de Estado vinculó la ofensiva con su política de seguridad. “El compromiso con la seguridad es absoluto. Sin seguridad no hay nada”, declaró. Además, señaló que hay operativos militares y policiales todos los días para devolver la tranquilidad a la población.

El mandatario rechazó cualquier negociación con grupos armados ilegales. “La paz que nos merecemos, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, aseguró.

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Megaofensiva de las FF. MM. deja 702 capturas y 13 muertes en operaciones contra grupos armados desde el 7 de agosto

El Comando General de las Fuerzas Militares reportó más de 700 acciones contra estructuras armadas en agosto - crédito prensa Fuerzas Militares

Entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, durante los primeros 24 días del mandato de Abelardo de la Espriella, el Comando General de las Fuerzas Militares reportó 782 acciones militares, según un informe oficial. Estas acciones incluyeron capturas, sometimientos, presentaciones voluntarias, muertes en operaciones, recuperación de menores e incautaciones de armas, municiones y explosivos.

Las capturas alcanzaron las 702, de las cuales 474 correspondieron a delitos comunes y el resto a grupos armados como el Clan del Golfo (69), grupos de delincuencia organizada (51), la Segunda Marquetalia (27), disidencias asociadas con alias Iván Mordisco (23) y el ELN (19).

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Además, se informaron 35 sometimientos, dos presentaciones voluntarias, 13 muertes en operaciones militares y 30 menores recuperados. Las estructuras de alias Iván Mordisco sumaron 14 sometimientos, las disidencias de Calarcá seis, el Clan del Golfo nueve, el ELN uno y Los Pachencas uno.

Respecto a las muertes en operaciones, el informe atribuyó cinco a grupos de “Mordisco”, cinco al Clan del Golfo, dos al ELN y una a organizaciones de delincuencia organizada. El reporte también mencionó bombardeos recientes en Guaviare, con 18 disidentes muertos, aunque el documento no aclaró si estos están incluidos en el total de muertes registradas durante el periodo analizado.

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El balance oficial registró 702 capturas en distintas regiones de Colombia, con 474 casos de delincuencia común como el mayor componente del reporte - crédito prensa Fuerzas Militares

Entre las capturas destacadas aparece alias Águila, cabecilla de la Subestructura 53 Edinson Romaña de la Segunda Marquetalia, detenido en Puerto Gaitán, Meta.

Las incautaciones sumaron 258 armas, de las cuales 214 eran armas cortas, 41 largas y tres de acompañamiento. Se decomisaron 19.778 municiones, siendo el Clan del Golfo el grupo con mayor cantidad incautada (7.641). En cuanto a artefactos explosivos, se incautaron 926, de los cuales 700 estaban vinculados al ELN. Además, se decomisaron 427 explosivos, concentrándose la mayor cantidad en disidencias de Calarcá y el ELN.

Todos estos resultados corresponden a operaciones contra grupos armados organizados, redes criminales y actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.