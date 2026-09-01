Abogada de Aída Victoria Merlano le envió advertencia al “Agropecuario” por situación legal que involucra a su hijo: “Asesórese bien”

La advertencia de la abogada de Aída Victoria Merlano a Juan David Tejada: "La justicia se ejerce en los tribunales" - crédito @elreydelosagropecuarios_ @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

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La abogada Wendy Herrera, quien representa a Aída Victoria Merlano, lanzó una advertencia pública a Juan David Tejada, conocido en redes sociales como el Agropecuario, y sostuvo que las diferencias relacionadas con la expareja deben tratarse por las vías judiciales.

La jurista aseguró que cuenta con pruebas para responder a los señalamientos y pidió que cesen los mensajes que considera intimidatorios.

El pronunciamiento se produjo en medio de la disputa que ambos sostienen en redes sociales, donde Tejada ha hecho referencias a presuntas obligaciones económicas de Merlano y a la situación de su hijo. Herrera cuestionó que asuntos de carácter familiar, con un menor involucrado, se debatan a través de transmisiones en vivo y publicaciones.

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“La prueba es la columna vertebral de todo proceso jurídico, no las redes sociales”, expresó la abogada. Según planteó, los documentos, las consignaciones, las comunicaciones y otros elementos de respaldo deben presentarse ante las autoridades que estudien el caso. Herrera afirmó que el alcance de las plataformas digitales y la cantidad de seguidores no reemplazan los procedimientos legales. También señaló que la exposición pública de acusaciones puede afectar derechos como la honra y el buen nombre.

La representante legal instó a Tejada a presentar sus argumentos en los escenarios correspondientes. “Busque sus pruebas, diríjase a las instancias judiciales propias”, manifestó en su intervención, en la que sostuvo que un juez de la República será quien defina las responsabilidades y eventuales consecuencias jurídicas.

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La abogada aseguró que su equipo está preparado para representar a Aída Victoria Merlano dentro de los procesos que sean necesarios. En esa línea, insistió en que las pruebas documentales tendrán mayor peso que las acusaciones difundidas en internet.

“La justicia se ejerce en los tribunales”, afirmó Herrera, quien recomendó a Tejada buscar asesoría jurídica para que cualquier controversia se tramite de acuerdo con la ley. “Asesórese bien, búsquese su abogado, que nosotros representamos a Aída con las pruebas”, añadió. La jurista indicó que las partes pueden acudir a abogados y autoridades competentes, sin trasladar el conflicto a las redes sociales. También señaló que el debate público no sustituye los expedientes ni las decisiones de los jueces.

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Otro de los puntos del pronunciamiento estuvo relacionado con expresiones atribuidas a Tejada durante sus intervenciones públicas. Herrera le pidió que no increpe ni constriña a Merlano y advirtió que el equipo legal evaluará las acciones que correspondan.

“No increpe a Aída Merlano, no la constriña”, señaló. La abogada agregó que Tejada, según su declaración, ya estaría vinculado a un proceso penal, aunque no ofreció detalles sobre el expediente ni la autoridad que lo tramita. “Estamos en la capacidad de atender a Aida Merlano (....) usted está vinculado a un proceso penal y nosotros estamos preparados en derecho con un pool de abogados, con gente veterana, con gente que conoce del tema, con gran trayectoria”, advirtió la penalista.

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Herrera también afirmó que cuenta con un grupo de abogados con experiencia para atender el caso y anticipó que avanzarán con las acciones judiciales. “Vamos a seguir las acciones judiciales y vamos pa’ adelante con toda”, concluyó.

El enfrentamiento entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada ha ocupado parte de la conversación en redes sociales por las versiones contrapuestas sobre asuntos familiares y económicos. La abogada pidió que el menor no quede expuesto en medio de la disputa y que cualquier diferencia se resuelva bajo la intervención de las autoridades competentes.

La incorporación de Wendy Herrera al equipo jurídico de Aída Victoria Merlano sumó una voz con presencia previa en procesos de alta exposición pública. La penalista cartagenera ha representado, entre otras figuras, a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y al periodista Rafael Poveda, dos casos que también han concentrado atención mediática y discusiones en redes sociales.

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En su primera intervención sobre el conflicto entre Merlano y Juan David Tejada, la abogada se identificó como defensora de la creadora de contenido y anticipó que la estrategia se centrará en las actuaciones judiciales. Herrera sostuvo que su clienta ya había respondido públicamente a señalamientos que, según afirmó, son “delicados, graves y totalmente falsos”.

La jurista puso el foco en la exposición digital de la controversia, que involucra asuntos relacionados con el hijo de la expareja. A su juicio, el debate ha excedido el ámbito familiar debido a las transmisiones en vivo y las publicaciones difundidas por los involucrados. “Un problema que es familiar, que involucra a un niño que es de la primera infancia, ha continuado sistemáticamente en redes sociales”, afirmó. Herrera cuestionó si las intervenciones públicas buscan proteger los derechos del menor o generar contenido para las plataformas.

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La abogada también se refirió a las discusiones sobre las obligaciones económicas y sostuvo que el cumplimiento de los deberes parentales no puede reducirse al pago ocasional de una cuota. Según indicó, la defensa de Merlano tendría en su poder consignaciones, comunicaciones, grabaciones y otros documentos que serían presentados ante las autoridades si el proceso lo requiere.

Herrera pidió que las acusaciones relacionadas con una posible salida irregular del menor del país sean demostradas en los escenarios competentes. Además, señaló que algunas expresiones que circularon durante el conflicto podrían formar parte de un contexto de violencia contra la mujer.

Al cerrar su presentación, sostuvo que el niño “no puede convertirse en un trofeo de disputa” y remarcó que el caso deberá resolverse ante las autoridades, con prioridad en la protección de sus derechos.

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