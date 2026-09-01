‘Valentina Mor’ podría ser expulsada a Venezuela: en Colombia está señalada de robarle a turistas en Medellín y Cartagena

Valentina Mor tendría que enfrentar primero a la justicia antes de que se estudie su salida de Colombia - crédito @FicoGutierrez / X

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La situación de la creadora de contenido venezolana Maris Daniela Duno Angulo, conocida en redes sociales como Valentina Mor, podría tener consecuencias penales y migratorias en Colombia.

La joven tendría que resolver primero el proceso que enfrentaría ante la justicia por presuntos hechos de hurto antes de que las autoridades evalúen una eventual expulsión hacia Venezuela.

De acuerdo con la información que circula sobre el caso, la influencer estaría vinculada a una investigación por hurto calificado y agravado, relacionada con presuntos robos a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena. Las autoridades buscarían establecer si participó en episodios en los que las víctimas habrían sido sometidas con escopolamina antes de ser despojadas de dinero, teléfonos, documentos y otras pertenencias.

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Hasta que exista una decisión judicial, Duno Angulo mantiene la presunción de inocencia. El proceso deberá determinar si hay elementos suficientes para establecer su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y, de ser así, definir la sanción que podría imponerse.

La creadora de contenido, reconocida por videos en los que imitaba el acento paisa y utilizaba expresiones de Antioquia, habría sido capturada en flagrancia y enviada a un centro carcelario mientras se desarrollan las actuaciones judiciales. Esa circunstancia habría frenado de forma temporal un procedimiento migratorio que podría estar en curso.

En caso de que se confirme la existencia de una medida de expulsión, esta no podría ejecutarse de inmediato mientras la influencer deba permanecer a disposición de las autoridades colombianas. Primero tendrían que resolverse los cargos, las audiencias y una eventual condena. Solo después de que se defina su situación penal, Migración Colombia podría retomar el trámite administrativo correspondiente.

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La posibilidad de que Valentina Mor sea enviada a Venezuela dependería de varias decisiones. Por un lado, los jueces tendrían que establecer si existió responsabilidad penal por los presuntos hurtos. Luego, la autoridad migratoria debería revisar si se cumplen los requisitos legales para aplicar una expulsión y una posible restricción de ingreso al país.

La eventual medida migratoria tampoco implicaría que el proceso penal quede sin efecto. Si una persona extranjera enfrenta una investigación o una condena en Colombia, debe responder ante las autoridades nacionales antes de que se estudie su salida del territorio. La expulsión, si procede, sería una consecuencia posterior y estaría sujeta a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos.

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El caso también podría quedar bajo la política migratoria anunciada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el país. Según esa directriz, las autoridades buscarían endurecer los controles y aplicar medidas de expulsión cuando exista sustento jurídico para ello.

No obstante, la apertura de una investigación, una captura o los señalamientos públicos no equivalen a una condena. La Fiscalía General de la Nación deberá presentar los elementos probatorios dentro del proceso, mientras que la defensa tendría la posibilidad de controvertirlos ante los jueces competentes.

Por ahora, el futuro judicial y migratorio de Valentina Mor dependería de lo que ocurra en los estrados. Si las autoridades acreditan los hechos que se investigan y luego procede una decisión migratoria, la creadora de contenido podría perder la posibilidad de continuar en Colombia y enfrentar una prohibición para regresar al país.

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