Colombia

De la Espriella hizo fuerte advertencia durante el consejo de seguridad en Cúcuta tras el atentado terrorista en Los Patios: “Aquí nadie se acobarda”

Un carro bomba explotó en inmediaciones de la estación de Policía del municipio. Un civil murió y hay varias personas heridas

Las imágenes muestran las afectaciones ocasionadas por la explosión contra la sede policial durante la noche de este lunes. - crédito @TatanMojicaR/X

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El 1 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad extraordinario que se llevó a cabo en Cúcuta, Norte de Santander, tras el atentado que se registró en Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, el 31 de agosto.

En inmediaciones de la estación de Policía del municipio explotó un carro bomba. En un primer informe preliminar, las autoridades indicaron que el hecho dejó un civil muerto y al menos 11 personas afectadas, de las cuales dos son uniformados y nueve son civiles.

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“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias que ocurrieron, esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables”, precisó la Policía Metropolitana de Cúcuta en un comunicado oficial.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno combatirá a los grupos armados en Norte de Santander - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ante estos hechos de violencia, el jefe de Estado se reunió con las autoridades competentes, con el objetivo de verificar la estrategia de seguridad que se implementará para hacer frente a los criminales. En el encuentro, el primer mandatario dio un mensaje a la fuerza pública y autoridades locales con respecto a las acciones que adelantará el Gobierno nacional para proteger a la ciudadanía y restar poder a los grupos armados al margen de la ley.

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Aquí nadie se arreda y aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”, aseveró.

Según indicó, cuando los criminales tienen éxito en sus actuaciones delictivas y atentados, quiere decir que hay irregularidades en el Gobierno y que, probablemente, hay alianzas entre el Estado y esas organizaciones. Aseguró que su administración no tiene ningún vínculo con grupos armados y que tomará medidas para impedir que las autoridades locales actúen conforme a los intereses de los criminales.

El presidente Abelardo de la Espriella revisará los avances en materia de seguridad tras consejo de seguridad en Cúcuta - crédito @FuerzasMilCol/X
El presidente Abelardo de la Espriella revisará los avances en materia de seguridad tras consejo de seguridad en Cúcuta - crédito @FuerzasMilCol/X

“Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”, dijo el presidente.

Asimismo, informó que regresará a Cúcuta para verificar que lo acordado en el consejo de seguridad se haya cumplido y para evaluar los avances de las autoridades en materia de seguridad. “Yo estoy firme con este departamento y aquí voy a estar en 15 días revisando cuáles son los avances, porque este es un Gobierno de discursos y de pegorratas. Este es un Gobierno de resultados”, indicó.

Detalles del atentado perpetrado en Los Patios

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, los hechos se presentaron a las 11:15 p. m., aproximadamente, frente a las instalaciones de la estación de Policía del municipio. Un artefacto explosivo que había sido acondicionado en un taxi fue detonado, dejando a varias personas afectadas y generando daños en la infraestructura policial y en el parque automotor. Además, varias motocicletas quedaron incineradas.

El informe preliminar de las autoridades advirtió sobre 11 personas heridas y un muerto (de nacionalidad venezolana). Sin embargo, el general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, indicó posteriormente a la prensa que el número de afectados aumentó: resultaron lesionados siete uniformados, dos de ellos con heridas de consideración, por lo que permanecen en una unidad de cuidados intensivos, y ocho particulares.

El vehículo utilizado en el ataque fue acondicionado como un taxi - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X
El vehículo utilizado en el ataque fue acondicionado como un taxi - crédito captura de video de @TatanMojicaR/X

El vehículo utilizado para el atentado había sido hurtado en junio de 2024, el cual fue acondicionado como un taxi. Un día después de que el carro fuera robado, se halló el cuerpo del dueño.

El sistema que utilizaron fue un sistema de frecuencia radial. El explosivo que utilizaron fue ammonal (sistema explosivo de alta potencia), una cantidad aproximada a los 80 kilos. En este momento estamos haciendo toda la evaluación de los daños en las instalaciones, comenzar la recuperación inmediata. Todo el apoyo a nuestros uniformados”, precisó el uniformado ante los medios de comunicación.

Según explicó, se presume que detrás del ataque está el Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco, del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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