Disidencias de las Farc aseguran tener en su poder al cabo colombiano de la Legión Extranjera Francesa

Disidencias de las Farc revelan que secuestraron a militar colombiano de la Legión Extranjera en Nariño -Europa Press

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El cabo José Olger Melo Charry, militar colombiano activo de la Legión Extranjera Francesa, permanece secuestrado en Nariño desde el pasado 6 de agosto, según información atribuida a las disidencias de las Farc, Estado Mayor Central.

El grupo armado aseguró el domingo 30 de agosto que tiene al uniformado en su poder y afirmó que “está vivo”. De acuerdo con su versión, la retención ocurrió en una zona rural del municipio de Cumbitara, donde habría sido interceptado mientras se desplazaba por el departamento.

Militar colombiano de la Legión Extranjera lleva 24 días secuestrado: disidencias dicen tenerlo en su poder - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Melo Charry es un ciudadano colombo-francés, oriundo de Pasto, que se encontraba en Colombia durante un permiso para visitar a su familia. El reporte conocido por las autoridades indica que viajaba acompañado de otra persona cuando hombres armados lo interceptaron en un retén ilegal y lo obligaron a bajar del vehículo. El hecho habría ocurrido en un puente del sector de Puerto Remolino, sobre el río Patía, mientras se dirigía hacia la cordillera del norte de Nariño.

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La denuncia formal presentada por la esposa del militar el 12 de agosto activó la investigación y los protocolos de búsqueda del Gaula Militar. Las autoridades relacionan preliminarmente el caso con estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esa zona del departamento.

Las disidencias aseguraron que Melo Charry se encuentra en buenas condiciones de salud y que ha recibido alimentación y atención médica. Además, señalaron que lo consideran “prisionero de guerra” y condicionaron su integridad a que no se adelanten operaciones militares hostiles en el área donde permanece retenido.

El grupo armado también lanzó una advertencia al presidente Abelardo de la Espriella frente a un eventual intento de rescate militar, mientras continúan las labores de las autoridades para establecer el paradero y las condiciones en las que se encuentra el uniformado.

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