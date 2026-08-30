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Blessd debutó como futbolista profesional en la Liga BetPlay de Futsal con El Carmen Bendito FT: así fue su primer partido

El cantante anunció la alianza con el equipo de El Carmen del Viboral a inicios del 2026 y debutó a falta de tres jornadas para terminar la fase de grupos

El cantante cumplió el sueño de ser jugador profesional de futsal - crédito El Carmen Bendito FT
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Blessd compartió en sus redes sociales las imágenes de su debut como jugador profesional de futsal con El Carmen Bendito FT, equipo que antes jugaba bajo el nombre de El Carmen de Viboral y que marcha segundo en el grupo D de la Liga BetPlay de Futsal.

El partido contra Leones F. C., en la fecha 12 del torneo, quedó 2-1 a favor del cuadro del cantante de reguetón con goles de Luis Ramírez y Samuel Ospina. El descuento fue obra de Daniel Quinto, que fue expulsado al final del compromiso. José Tangarife y Sebastián Rodríguez también vieron la tarjeta roja.

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Blessd ha sido uno de los jugadores de los torneos de barrio que se juegan en la ciudad de Medellín y además integra la nómina de su equipo que juega algunos retos contra otras escuadras conocidas de fútbol amateur colombiano.

Resultado del partido de El Carmen Bendito FT vs Leones F. C. - crédito El Carmen Bendito FT
Resultado del partido de El Carmen Bendito FT vs Leones F. C. - crédito El Carmen Bendito FT

El próximo partido del equipo del cantante está programado para el 4 de septiembre contra Futsal Rionegro. En la última fecha del campeonato, la fecha 14, el rival será Independiente Barranquilla.

Una vez concluidos los partidos de grupo, los equipos que ocupan el primer y segundo lugar en cada tabla de grupo avanzan a los cuartos de final. Los cuartos de final se juegan también a ida y vuelta, con la ventaja de cerrar en casa para los equipos que hayan liderado su grupo.

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La fase semifinal sigue el mismo esquema de partidos de ida y vuelta, enfrentando a los ganadores de los cruces anteriores. El equipo con mejor puntaje acumulado en la fase de grupos obtiene el beneficio de jugar el partido definitivo en condición de local. La gran final, que define al campeón, se disputa igualmente en dos encuentros, otorgando la localía en el partido de vuelta al equipo que mejor desempeño tuvo en la clasificación general de la fase inicial.

Blessd y su equipo tiene posibilidad de clasificar a los cuartos de final del campeonato - crédito El Carmen Bendito FT
Blessd y su equipo tiene posibilidad de clasificar a los cuartos de final del campeonato - crédito El Carmen Bendito FT

El club que alcance la primera posición en la fase final (IV Fase) será declarado campeón de la Liga BetPlay de Futsal. Este logro no solo otorga el trofeo y medallas para jugadores y cuerpo técnico, sino que también otorga el derecho de representar a Colombia en la próxima edición de la Copa Libertadores de Futsal, siempre que la disposición de la Conmebol lo permita.

El subcampeón recibirá medallas y un trofeo correspondiente a su posición. Además, el máximo goleador del torneo será distinguido con un trofeo especial.

El Club Deportivo El Carmen Bendito FT fue presentado el 27 de abril de 2026 en el Coliseo Cubierto de El Carmen de Viboral, ante más de 1.000 asistentes. El lanzamiento marcó el inicio de un proyecto deportivo nacido de la alianza entre el Club Deportivo El Carmen FT y el artista urbano Blessd, con la presentación de la nómina de jugadores, el cuerpo técnico y los tres uniformes oficiales para la temporada 2026 de futsal.

El cantante cumplió el sueño de ser jugador profesional de futsal - crédito El Carmen Bendito FT

Durante el acto, el delegado del club Héctor Acosta explicó: “Veníamos buscando generar alianzas estratégicas que fortalezcan el deporte e impulsen a nuestros jóvenes a escenarios profesionales”, y agregó: “Agradecemos que hayan puesto los ojos en el municipio para hacer parte de este proceso”.

En el mismo evento se dio a conocer el equipo de Primera C, que ya inició competencia en el Fútbol Profesional Colombiano, con el objetivo de consolidar una base deportiva desde las divisiones competitivas y proyectar nuevos talentos.

El líder de procesos deportivos vinculados al artista, Santiago Hernández, en aquel momento señaló que Blessd “ha estado al tanto del proyecto” y que se preveía su visita a El Carmen de Viboral para integrarse a entrenamientos y realizar su debut como jugador profesional.

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