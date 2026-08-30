Alci Acosta permanece en la UCI por complicaciones renales y de próstata: este fue el anuncio de su familia

Alci Acosta permanece hospitalizado en una UCI de Barranquilla por complicaciones en los riñones y la próstata - crédito Alci Acosta

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Alci Acosta, reconocido como uno de los grandes exponentes del bolero en Colombia, permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras presentar complicaciones asociadas a sus riñones y próstata.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también cantante Checo Acosta, que informó que el artista se encuentra estable y bajo permanente observación médica en la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla. La familia agradeció el apoyo recibido y destacó la atención del personal sanitario.

La situación de salud de Acosta generó inquietud en el medio artístico y entre el público que sigue la carrera del artista soledeño. Checo Acosta compartió a través de sus redes sociales que su padre “ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida (sic)”.

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Checo Acosta confirmó que el cantante Alci Acosta está estable y bajo observación médica en la Clínica La Misericordia Internacional - crédito checoacosta / Instagram

El cantante añadió: “En nombre de toda nuestra familia, agradecemos las atenciones en la Clínica La Misericordia, cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento. Así mismo, también damos gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño (sic)”.

Antecedentes de salud y recientes complicaciones

A sus 87 años, el estado de salud de Alci Acosta ha sido motivo de atención en varias ocasiones. En 2023, el artista fue sometido a una cirugía de urgencia en la columna debido a una estenosis severa en la zona lumbar, situación que le provocó dificultades para caminar y lo obligó a utilizar bastón, caminador o silla de ruedas. En 2021, durante una presentación en Bogotá, sufrió una baja de azúcar y una crisis de presión arterial que requirieron asistencia médica inmediata.

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En los últimos meses, Acosta también enfrentó otros incidentes. El 25 de abril, la vivienda del músico resultó afectada por un incendio, aunque su salud no se vio comprometida. Posteriormente, desde su renovado hogar, presentó oficialmente el álbum Para Siempre – Éxitos, un trabajo que recopila lo más representativo de su carrera y que fue concebido como un homenaje a sus más de seis décadas de actividad artística.

La salud de Alci Acosta generó inquietud en el medio artístico y entre el público que sigue la carrera del intérprete de bolero en Colombia - crédito alciacostac / Instagram

Un artista con una trayectoria de más de seis décadas

Alci Acosta, nacido como Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes el 5 de noviembre de 1938 en Soledad, Atlántico, es una figura central en la música romántica latinoamericana. Desde su infancia se vinculó con la música en su municipio natal y, más tarde, en Barranquilla, donde estudió piano y debutó como instrumentista en orquestas locales.

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En 1965, inició su carrera como solista con la grabación de Odio gitano, composición de Cristóbal Sanjuán, y desde entonces desarrolló un extenso repertorio en el que destacan el bolero y la música de despecho.

Durante su trayectoria, Acosta colaboró con intérpretes como Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, compartiendo escenarios y grabaciones que se convirtieron en referentes del género. Entre sus temas más emblemáticos figura La copa rota, composición de Benito de Jesús, que ha sido interpretada y versionada en diferentes países. A lo largo de los años, el artista llevó su música a escenarios de México, Venezuela, Perú y Ecuador, donde forjó una base de seguidores que se mantiene vigente.

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El legado de Alci Acosta sigue vigente en el bolero colombiano, mientras sus seguidores esperan nuevos reportes sobre su estado de salud - crédito Tidal

El legado de Alci Acosta y el apoyo de sus seguidores

A pesar de su retiro de los escenarios, la música de Alci Acosta continúa resonando entre sus seguidores y forma parte del repertorio esencial del bolero colombiano.

Su discografía incluye producciones publicadas desde los años sesenta, como Son recuerdos, Su voz, su piano y más éxitos y Junto al Jagüey, así como colaboraciones con Óscar Agudelo y Julio Jaramillo. Entre sus interpretaciones más conocidas también se encuentran La cárcel de sing sing, Traicionera, El contragolpe, Si hoy fuera ayer, El último beso y La cama vacía.

El actual episodio de salud mantiene en vilo a la comunidad artística y a sus fanáticos, que permanecen atentos a la evolución del Rey del bolero. Se espera que la familia del artista continúe actualizando sobre su estado de salud.

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