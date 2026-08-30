Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

El club busca incluir una opción de compra en los préstamos de Trubin y Richard Ríos por los montos que pretendía recibir en transferencias definitivas crédito Russell Cheyne/REUTERS

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El Benfica analiza ceder a préstamo al arquero Anatoliy Trubin y al mediocampista Richard Ríos ante la falta de ofertas para venderlos, una alternativa que gana fuerza a medida que se acerca el cierre del mercado. La estructura del club busca incluir una opción de compra por los montos que pretendía obtener con transferencias definitivas.

El plan de salidas también condiciona los refuerzos: la llegada del lateral izquierdo El Karouani está prácticamente cerrada y el club prevé oficializarla hasta el martes, mientras que la incorporación del volante Gustavo Puerta depende de que se concrete la salida de Ríos.

En el caso de Trubin, el ucraniano perdió la titularidad frente a Samuel Soares y desea marcharse, según el texto. La dirigencia tampoco quiere mantener en el plantel a un arquero con un salario elevado sin minutos.

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La incorporación de Gustavo Puerta depende de la salida de Richard Ríos, en una operación que el texto plantea como un intercambio de colombianos - crédito Russell Cheyne/REUTERS

Ríos, de 26 años, está fuera de los planes deportivos y el club esperaba su venta para habilitar la operación por Puerta, con una estrategia que el texto describe como un intercambio de compatriotas. Tras haber sido vinculado al Galatasaray, el colombiano volvió a ser asociado con la Roma, aunque sin que se haya presentado una propuesta formal.

Tras eliminar a Aarhus con un global de 6-2, el Benfica de los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos conoció a los ocho rivales que enfrentará en la fase de liga de la UEFA Europa League.

El equipo portugués tendrá su prueba más exigente frente a Milan, al que visitará en Italia. La lista de partidos se completará con AZ Alkmaar (local), Victoria Plzen (visitante), Lech Poznan (local), Omonia (visitante), OFI Crete (local) y N.E.C. (visitante)

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Entrenador de Benfica envió un mensaje a Richard Ríos: “Yo tomo las decisiones”

Richard Ríos, de 26 años, está fuera de los planes deportivos del Benfica y volvió a ser vinculado con la Roma, aunque no hubo una oferta formal - crédito Russell Cheyne/REUTERS

El entrenador del Benfica, Marco Silva, dejó claro este domingo, en la previa del partido ante Estoril por la cuarta jornada de la Liga Portugal, que el costo de los refuerzos no condiciona sus decisiones y puso como ejemplo la situación del colombiano Richard Ríos, cuya falta de minutos alimentó nuevas especulaciones sobre su continuidad en el club.

Silva fue consultado en rueda de prensa por la gestión de la plantilla y por la poca participación de incorporaciones recientes, entre ellas el polaco Kaminski. En ese intercambio también apareció el nombre de Ríos, en un contexto marcado por la discusión sobre cuánto deben pesar el valor de mercado y la inversión realizada al momento de definir una alineación.

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El entrenador respondió con una defensa cerrada de su autoridad sobre el equipo. “¿Cuántos minutos jugó? Ríos, ¿cuánto costó? ¿Cuántos minutos jugó?”, planteó, al rechazar la idea de que un futbolista deba jugar por el dinero que costó su fichaje.

La explicación del técnico apuntó a un criterio único: la competencia interna. Silva sostuvo que la suplencia de algunos jugadores no obedece a favoritismos, sino a la exigencia que impone el nivel del plantel y al momento deportivo de cada futbolista.

Marco Silva afirmó que en Benfica las decisiones sobre Richard Ríos y el resto del plantel dependen de la competencia interna y no del costo de los fichajes - crédito ESTELA SILVA/EFE

También evitó personalizar el debate en el caso de Kaminski. El entrenador explicó que, cuando un jugador empieza con minutos y luego deja de tenerlos, la razón es el rendimiento competitivo y el buen presente de compañeros que actúan en la misma posición.

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Ese argumento le sirvió para extender su mensaje al resto de la plantilla del Benfica. La idea central de su intervención fue que el club debe sostener en el once a los futbolistas que mejor están, sin ceder a presiones externas ni a especulaciones vinculadas con nombres propios o con baches de rendimiento.

Silva cerró esa línea con otra declaración tajante: “Podría mencionar jugadores que costaron un poco menos. Estoy aquí para tomar decisiones para el equipo que creo que es el mejor para jugar en cada partido, ese es mi rol como entrenador, y yo tomo las decisiones”.