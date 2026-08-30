Colombia

Senador del Centro Democrático busca frenar pagos millonarios por reposición de votos en consultas interpartidistas: esta es su propuesta

Se trata del antioqueño Hernán Cadavid, que a través de un proyecto de ley pretende suprimir el reembolso de gastos de campaña en estos procesos de elección, tras el reciente desembolso autorizado a la excandidata presidencial Claudia López por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Ilustración en acuarela de una mano insertando una boleta en una urna. Billetes de pesos colombianos cubren una mesa y fluyen hacia un edificio oficial con la bandera de Colombia.
La iniciativa del congresista buscaría eliminar los recursos que tendría que aprobar el CNE a los que participen en estas fases preliminares previa a la contienda presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Hernán Cadavid Márquez, senador de Centro Democrático, anunció el domingo 30 de agosto que presentará un acto legislativo para eliminar la reposición de gastos de campaña en consultas internas e interpartidistas. La declaración del congresista se dio tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de autorizar el pago de casi 5.000 millones de pesos a la excandidata presidencial Claudia López por concepto de reposición de votos en esta fase.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Cadavid expresó su inconformidad con este asunto y su intención de que se reforme este ítem. “Esta próxima semana presentaré un acto legislativo para eliminar la reposición de gastos de campaña en las consultas internas e interpartidistas. ¡Los recursos públicos deben estar al servicio de los ciudadanos, no de las campañas políticas!”, expresó el congresista antioqueño.

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Hernán Cadavid anunció proyecto de ley para eliminar desembolsos en consultas interpartidistas
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, anunció a través de este mensaje un proyecto de ley para eliminar desembolsos en consultas interpartidistas - crédito @hernancadavidm/X

En consecuencia, el senador, que forma parte de la bancada liderada por el expresidente Álvaro Uribe, había sido enfático al cuestionar la reciente decisión del tribunal electoral. “El CNE autorizó a Claudia López casi 5.000 millones por reposición de votos, tras consulta que no alcanzó ni los 600.000 sufragios. Esta legislatura radicaré proyecto de ley para eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. ¡No más!”, dijo.

La polémica en torno a la millonaria reposición de votos aprobada a Claudia López

De acuerdo con la resolución, López recibirá $4.991.735.840 como reposición de gastos por los votos obtenidos en la consulta interpartidista del 8 de marzo. “Reconocer al Grupo Significativo de Ciudadanos con Claudia Imparable el derecho de reposición de gastos por votos válidos correspondientes a la campaña electoral adelantada para seleccionar el candidato a la Presidencia para el período presidencial 2026-2030”, se leyó en la resolución.

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Hernán Cadavid y su crítica a Claudia López
Con este mensaje en X, el senador Hernán Cadavid lanzó duras críticas a Claudia López y al CNE por la reposición de votos - crédito @hernancadavidm/X

Es válido precisar que en la denominada consulta de Centro, la exalcaldesa de Bogotá obtuvo 573.104 votos en esa jornada, al vencer al académico Leonardo Huerta. El valor por cada sufragio se fijó en 8.710 pesos y del monto total, se descontarán $49.917.358 destinados a la auditoría externa obligatoria; convirtiéndose en la primera excandidata presidencial en acceder a este mecanismo de reposición por una consulta de este tipo.

La polémica se generó cuando Cadavid cuestionó el bajo número de votos alcanzados por la consulta promovida por López y la composición de la fórmula presidencial. En una primera crítica, expresada el 20 de agosto, el congresista del partido de Gobierno advirtió sobre el hecho de que Huerta, el único rival en la consulta, terminó integrando la fórmula como vicepresidente tras perder por un amplio margen; en una disputa según él sin sentido.

Balance electoral y contraste con otras consultas

En la resolución del CNE firmada por los entonces magistrados Benjamín Ortiz y Alfonso Campo se precisó que López no recibirá reposición de votos por la primera vuelta presidencial, ya que solo obtuvo 224.889 sufragios, equivalentes al 0,95% de la votación total; lejos del mínimo exigido del 3%. Este resultado contrasta con la consulta interpartidista del 8 de marzo, donde el grupo significativo de la exalcaldesa logró superar los 570.000 respaldos.

Hernán Cadavid - Claudia López
El senador Hernán Cadavid le puso la lupa a lo que recibiría la excandidata presidencial Claudia López por reposición de votos en la consulta interpartidista - crédito Colprensa

En comparación, la Gran Consulta por Colombia, celebrada en la misma fecha y en la que ganó la hoy exsenadora del Centro Democrático Paloma Valencia, alcanzó más de 3.216.400 votos; siendo la iniciativa interpartidista más votada en aquella jornada, en la que sectores de izquierda también escogieron a Roy Barreras como aspirante, en una participación de casi 590.000 votantes en la que venció al exalcalde de Medelín Daniel Quintero.

De esta manera, el anuncio de Cadavid promete marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre el financiamiento público de campañas políticas, con miras a la contienda del 2030. Mientras tanto, existe la expectativa por la reacción de otros sectores políticos y el desarrollo del debate que se daría en el órgano legislativo sobre la transparencia y el destino de los fondos oficiales para este tipo de procesos democráticos.

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