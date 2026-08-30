Colombia comenzó con el pie izquierdo su participación en el US Open 2026: tenista quedó eliminada en su debut

Emiliana Arango se quedó afuera en la primera ronda del US Open 2026 al caer ante la china Xinyu Wang por 6-4, 6-2 - crédito Ministerio del Deporte

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La participación del tenis colombiano en el US Open 2026 comenzó con una derrota. Emiliana Arango quedó eliminada en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada, luego de perder frente a la china Xinyu Wang, número 41 del ranking WTA, con parciales de 4-6 y 2-6, en poco más de una hora de partido.

La tenista antioqueña, ubicada en el puesto 84 del escalafón mundial, afrontaba el compromiso con el objetivo de conseguir su primera victoria en un torneo de Grand Slam durante 2026. Sin embargo, no pudo superar a una rival que fue aumentando su nivel con el desarrollo del encuentro y terminó imponiéndose en dos sets.

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El comienzo del partido fue parejo. Arango intentó imponer condiciones sobre la pista dura de Nueva York y encontró respuestas ante el juego de Wang. No obstante, la china consiguió el primer quiebre en el tercer game para ponerse 2-1 arriba y, posteriormente, amplió la diferencia hasta el 3-1.

La colombiana tuvo oportunidades para recuperar terreno y, pese a salvar cuatro bolas de quiebre, cedió su servicio en dos oportunidades durante el primer set. Wang mantuvo la ventaja durante buena parte de la manga, aunque Arango reaccionó y logró igualar el marcador 4-4.

María Camila Osorio debutará en el US Open 2026 este lunes 31 de agosto a las 10:30 a. m. (hora de Colombia) frente a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Arango reaccionó, pero no pudo cerrar el primer set

El empate le dio a la antioqueña la posibilidad de tomar el control del partido. Arango mostró algunos de sus mejores momentos y aprovechó varios errores no forzados de su rival para volver a meterse en la disputa.

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Sin embargo, Wang respondió en el momento decisivo. La asiática ganó los dos siguientes juegos de manera consecutiva y se quedó con el primer set por 6-4. Arango tuvo momentos de buen tenis, pero no consiguió aprovechar la reacción que le permitió igualar la manga.

En el segundo set, la situación se complicó desde el comienzo para la colombiana. Wang elevó su nivel y consiguió un quiebre de entrada. Arango tuvo una oportunidad para recuperar el servicio después de colocarse 40-0, pero no logró concretar y terminó cediendo nuevamente.

La tenista china aprovechó esa situación para tomar una ventaja importante. En el quinto game volvió a quebrar el servicio de la colombiana y se colocó 4-1 arriba. Desde ese momento, Wang controló el partido y dejó a Arango con pocas posibilidades de regresar.

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Fabiola Zuluaga fue la primera mujer tenista colombiana en participar en el US Open - crédito Ministerio del Deporte

La antioqueña consiguió descontar y ganó el séptimo game para poner el marcador 2-5, pero la reacción no fue suficiente. Wang mantuvo la concentración, ganó el siguiente juego y cerró el segundo set por 6-2 para avanzar a la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos.

Para Arango, el resultado representa su segunda eliminación consecutiva en la primera ronda del US Open. Además, continúa sin conseguir triunfos en los cuatro Grand Slam disputados durante la temporada. Su mejor resultado en un torneo de esta categoría llegó el año pasado en Roland Garros, cuando alcanzó la segunda ronda.

La colombiana también tendrá un movimiento negativo en el ranking WTA. Debido a que no podrá defender la final que disputó en el WTA 500 de Guadalajara en 2025 por cuestiones de calendario, caerá hasta aproximadamente el puesto 139 del mundo.

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Su próximo desafío será en territorio colombiano. Arango disputará desde el 7 de septiembre el WTA 125 de Barranquilla, torneo en el que aparece como la tercera mejor sembrada y buscará recuperar posiciones en el escalafón.

Aryna Sabalenka es la actual campeona del US Open y la próxima rival de la tenista colombiana María Camila Osorio - crédito Reuters

María Camila Osorio, la esperanza colombiana en el US Open 2026

Mientras tanto, la participación colombiana en el US Open continuará este lunes 31 de agosto. María Camila Osorio hará su debut a las 10:30 a. m. (hora de Colombia) ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y campeona defensora del torneo.

El encuentro tendrá un escenario especial para la cucuteña, pues se disputará en el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del complejo de Nueva York y uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. Será, además, la primera vez que Osorio dispute un partido en esta pista.

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El compromiso podrá seguirse en Latinoamérica a través de ESPN y Disney+. Así, después de la eliminación de Arango, Osorio será la siguiente representante colombiana que buscará avanzar en el último Grand Slam de 2026.