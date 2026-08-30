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Jhon Jáder Durán tendría dos delanteros por encima en la convocatoria de la selección Colombia

Los próximos partidos de la Tricolor serán ante México, Paraguay y Perú, en duelos amistosos que se jugarán en Estados Unidos durante la fecha FIFA de septiembre

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Jhon Jáder Durán podría regresar a la selección Colombia, tras un año de ausencia - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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Camilo Durán, del Celtic en Escocia, y Kevin Viveros, de Atlético Paranense en Brasil, serían los delanteros que están por encima de Jhon Jáder Durán para la próxima convocatoria de la selección Colombia, según lo reveló el diario As Colombia a la espera de los próximos partidos amistosos de la “Tricolor”: ante México, el 26 de septiembre; Paraguay, el 2 de octubre, y Perú, el 6 del mismo mes.

La convocatoria para esos juegos, según han revelado medios como Blu Radio y el mismo As Colombia, se conocería el sábado 12 de septiembre.

Y es que esa lista de convocados del director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, genera particular curiosidad. La razón es que parte de la opinión pública ha pedido un recambio de jugadores luego del resultado que obtuvo el equipo en la Copa del Mundo 2026, donde no superó los octavos de final y quedó eliminado ante Suiza en lanzamientos desde el punto penal.

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Kevin Viveros recordó a las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito X
Kevin Viveros es el goleador de la liga de fútbol en Brasil, con Atlético Paranaense, y estaría por encima de Durán para la selección Colombia - crédito X

Las estadísticas de Camilo Durán y Kevin Viveros que los ubicarían por encima de Jhon Jáder Durán en Colombia

Camilo Durán fichó por el Celtic de Escocia durante este mercado de pases de julio de 2026. Acumula tres partidos oficiales, con dos goles y una asistencia, es decir, un aporte de gol por juego, y en todos ellos ha comenzado como titular. Dos de esas anotaciones fueron en la fase previa de la Champions League, mientras que la otra llegó en la primera fecha de la liga escocesa.

Además, en los tres partidos amistosos que disputó Celtic como preparación para la temporada 2026/27, también se reportó con tres goles y una asistencia.

Esas son las estadísticas que ubican a Durán como uno de los posibles convocados por el entrenador Néstor Lorenzo para los próximos partidos de la selección Colombia.

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Camilo Durán sería uno de los delanteros que están por encima de Jhon Jáder Durán en la lista de convocados a la selección Colombia - crédito Russell Cheyne/Reuters
Camilo Durán sería uno de los delanteros que están por encima de Jhon Jáder Durán en la lista de convocados a la selección Colombia - crédito Russell Cheyne/Reuters

¿Cuándo fue el último partido de Jhon Jáder Durán con la selección Colombia?

Jhon Jáder Durán es un nombre que genera una reacción particular cuando se le asocia con la selección Colombia. La razón es que habría protagonizado un altercado en el camerino del equipo con Néstor Lorenzo, en el que lo habría empujado y hecho caer después de un forcejeo con unos jugadores –según rumores, serían James Rodríguez y Jefferson Lerma– .

Los hechos habrían ocurrido el 6 de junio de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, después o durante el entretiempo del partido ante Perú, por la fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Sin embargo, al tratarse de una versión que no ha sido confirmada oficialmente, el episodio debe ser presentado bajo esa condición.

Ese hecho y otras polémicas que ha protagonizado Jhon Jáder Durán, como haber pasado por siete equipos distintos con apenas 22 años, aparecer en un video conduciendo una moto sin casco en la ciudad de Medellín y en otros en los que aparece con botellas de licor, han generado opiniones divididas cuando se habla de su presencia en la selección Colombia.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

No obstante, también existen razones para pedir su convocatoria, como lo ha hecho el analista Carlos Antonio Vélez en Win Sports. Una de ellas es que el delantero regresó al fútbol de élite en el más reciente mercado de pases de julio de 2026, cuando fichó por Benfica, y ya acumula tres goles con ese club apenas un mes y medio después de su presentación.

De esta manera, el rendimiento de los delanteros que están siendo considerados y el momento deportivo de Jhon Jáder Durán serán algunos de los elementos que estarán bajo análisis antes de que Néstor Lorenzo entregue la convocatoria para los próximos partidos de la selección Colombia.

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