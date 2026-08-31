Colombia

Investigan muerte de una mujer tras bichectomía en establecimiento no autorizado de Bogotá

La paciente falleció tres días después del procedimiento y las autoridades verifican las condiciones del establecimiento, las credenciales del personal y los servicios que tenía autorizados

Primer plano del perfil inferior de un rostro con piel luminosa y pecas. Se aprecian el mentón, la mandíbula definida y parte del cuello sobre fondo blanco.
La Secretaría Distrital de Salud adelanta la investigación para establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la paciente -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Secretaría Distrital de Salud adelanta una investigación para establecer las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer que se sometió a una bichectomía tres días antes en un establecimiento estético de la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá. La paciente falleció en su vivienda durante la madrugada del domingo 30 de agosto, de acuerdo con las indagaciones preliminares.

El procedimiento quedó bajo revisión debido a que el establecimiento donde fue realizado no contaba con autorización para practicar cirugías plásticas. La Secretaría explicó que el lugar figuraba en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps) desde el 22 de marzo de 2024, aunque su registro correspondía a un objeto social diferente a la prestación de servicios de salud.

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El establecimiento donde se realizó la bichectomía figuraba en el Reps, pero no estaba habilitado para practicar cirugías plásticas -crédito Secretaría Distrital
El establecimiento donde se realizó la bichectomía figuraba en el Reps, pero no estaba habilitado para practicar cirugías plásticas -crédito Secretaría Distrital

En concreto, el establecimiento aparecía habilitado para ofrecer servicios de consulta externa en Medicina General, Dermatología y Psicología. Esa autorización no incluía la realización de procedimientos de cirugía plástica, por lo que las autoridades mantienen la verificación sobre las condiciones en las que fue atendida la mujer.

La emergencia fue reportada a las 5:21 a. m., cuando el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) recibió información sobre una situación médica ocurrida en un domicilio particular. Mientras una ambulancia se desplazaba hacia la vivienda, personal de salud brindó asistencia remota mediante videollamada para orientar las maniobras de reanimación básica.

Minutos después, a las 5:48 a. m., la tripulación médica llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la paciente. Tras establecer su muerte, las autoridades activaron una unidad de apoyo psicológico para acompañar a sus familiares durante la situación. La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió después de la intervención. Entre las actuaciones adelantadas por la Secretaría están la verificación de las credenciales del personal médico registrado y la recopilación de información relacionada con el procedimiento.

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La Secretaría Distrital de Salud exige ahora que las EPS aporten ambulancias al sistema, buscando aliviar la saturación y mejorar el tiempo de respuesta - crédito Alcaldía de Bogotá
El establecimiento donde se realizó la bichectomía figuraba en el Reps, pero no estaba habilitado para practicar cirugías plásticas. - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, funcionarios distritales realizaron visitas a las tres sedes asociadas a la clínica. De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, todas estaban cerradas al momento de las inspecciones, por lo que las labores de verificación permanecen en curso. El establecimiento ya fue objeto de controles recientes. La Alcaldía Local realizó un operativo en el sitio el pasado 22 de mayo y posteriormente se efectuó una visita de Inspección y Vigilancia el 9 de junio de 2026, cuando el lugar obtuvo un concepto favorable.

Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud aclaró que esa revisión no significaba que el establecimiento estuviera habilitado para desarrollar procedimientos quirúrgicos. Su inscripción en el Reps estaba asociada a un objeto social distinto y únicamente permitía prestar los servicios incluidos en ese registro.

Mientras se determina lo ocurrido, el Distrito señaló que mantiene coordinación con las autoridades competentes para aportar la información requerida y acompañar las investigaciones. También informó que continúa brindando atención integral a los familiares de la mujer fallecida.

créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @SectorSalud/X
El caso se suma a otras investigaciones recientes relacionadas con procedimientos estéticos realizados en Bogotá -créditos Imagen Ilustrativa Infobae/ @SectorSalud X

La Secretaría aprovechó el caso para insistir en la importancia de verificar las condiciones del establecimiento y las credenciales del personal médico antes de realizarse cualquier procedimiento estético o quirúrgico. Los ciudadanos pueden consultar previamente si el lugar está habilitado y si cuenta con autorización específica para ofrecer la intervención que promociona. La entidad recordó que esta información está disponible a través de sus canales oficiales, donde los usuarios pueden revisar cuáles establecimientos tienen habilitación y qué servicios están autorizados para prestar.

Este episodio se suma a otros casos recientes que ponen bajo la lupa la realización de procedimientos estéticos en Bogotá. Uno de ellos es el proceso judicial contra el médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia, a quien la Fiscalía imputó por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y las lesiones graves de otras tres mujeres.

Aunque se trata de investigaciones independientes, ambos hechos vuelven a llamar la atención sobre las condiciones de seguridad, habilitación y control que rodean este tipo de intervenciones en la capital. En el proceso contra Cubillos Valencia, además, la Fiscalía señaló que algunas pacientes habrían sido trasladadas después de los procedimientos a inmuebles que no contaban con las adecuaciones ni los protocolos requeridos para desarrollar actividades médicas.

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