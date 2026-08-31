Colombia

Abelardo de la Espriella se dirigió al país para hablar de la reconstrucción de la nación ante las diferentes crisis: “Han sido días de profundo dolor”

El presidente expresó que la emergencia del 10 de agosto deja un saldo de 331 personas fallecidas, 152 desaparecidas y más de 450.000 damnificados en 16 departamentos

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente Abelardo de la Espriella durante la alocución presidencial en la que presentó el balance de afectados y el plan de reconstrucción para el país tras el sismo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella dirigió el domingo 30 de agosto en una nueva alocución presidencial a toda la nación, programada para las 7:00 p. m. a través de los canales institucionales y medios de comunicación del país.

Durante la intervención en cadena nacional, el jefe de Estado abordó las principales directrices gubernamentales enfocadas en la defensa y la seguridad nacional, así como el balance de las acciones de fuerza pública desplegadas en el territorio del 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4.

De la Espriella señaló: “ Hoy quiero anunciarle al país que comenzamos una nueva etapa: la reconstrucción de la patria. Esto no significa que abandonemos la búsqueda, la atención humanitaria ni el acompañamiento a las familias”.

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