Colombia

Tolima logra reducir los incendios a cuatro, pero surgen sospechas de manos criminales y amenazas: Gobernadora pide investigación

Adriana Magaly Matiz aseguró que varios hechos registrados durante agosto podrían estar relacionados con las conflagraciones y anunció una investigación para establecer si fueron provocadas

Incendios en Tollima
Tres de los focos que permanecen activos están ubicados en Carmen de Apicalá, Suárez y Cunday - crédito Colprensa
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El Tolima redujo de 13 a 4 los incendios activos, pero la emergencia abrió una preocupación adicional: la posibilidad de que algunos de los focos hayan sido provocados de manera intencional. La gobernadora Adriana Magaly Matiz aseguró que existen elementos que justifican investigar esa hipótesis y anunció que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.

La mandataria expuso su preocupación durante una entrevista con Blu Radio, mientras se desplazaba hacia el Puesto de Mando Unificado después de realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas. La situación mejoró frente a los momentos más críticos, aunque tres de los incendios que permanecen activos son de gran magnitud y están ubicados en Carmen de Apicalá, Suárez y Cunday. El foco de Armero, agregó, presenta mejores condiciones para ser controlado.

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Adriana Magaly Matiz entregó un balance sobre la emergencia por los incendios que afectan al Tolima - crédito Gobernación del Tolima
Adriana Magaly Matiz entregó un balance sobre la emergencia por los incendios que afectan al Tolima - crédito Gobernación del Tolima

La hipótesis sobre posibles incendios intencionales surgió, según Matiz, por coincidencias entre los lugares donde se presentan las llamas, hechos de violencia y sectores con presencia de grupos armados ilegales y minería ilegal. “¿Son coincidencias o un plan macabro para afectar y alterar el departamento del Tolima y alterar la institucionalidad?”

Entre los hechos que mencionó están ataques contra instalaciones policiales y públicas, amenazas contra municipios del sur del departamento, ataques con drones y la incineración de un vehículo de transporte que cubría la ruta entre Ibagué y Planadas. Matiz evitó afirmar que exista una responsabilidad directa detrás de todos los incendios. Cuando fue consultada sobre una posible infiltración de personas para reactivar los focos, respondió: “Yo eso no lo puedo asegurar”. “Hay indicios serios y graves de que efectivamente estos incendios que han ocurrido en el departamento son incendios provocados”, afirmó.

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Tras la visita del presidente de la República, se conformó un grupo especializado para establecer el origen de los incendios. En este participan la Policía, el Ejército, la Fiscalía, organismos de control, la Gobernación y organismos de socorro. También se reportaron recipientes con combustible en zonas afectadas y evidencias que podrían apuntar al uso de un acelerante.

El Ejército Nacional se sumó a las labores de control del incendio foresta en El Guamo, Tolima - crédito @Ejercito_Div5/X
El Ejército Nacional se sumó a las labores de control del incendio foresta en El Guamo, Tolima - crédito @Ejercito_Div5/X

El 14 de agosto, el departamento llegó a registrar 31 incendios en 17 municipios. La magnitud de la situación obligó a desplegar una capacidad extraordinaria para atender los puntos afectados. “Acá hemos llegado a tener hasta 600 bomberos”, recordó la gobernadora, al destacar la participación de cuerpos oficiales y los voluntarios de diferentes regiones.

Matiz reveló que integrantes de una unidad del Ejército que intervenía en el control de un incendio en Suárez habrían recibido amenazas a través de sus comunicaciones. De acuerdo con el relato, quienes realizaron las amenazas aseguraron conocer el número de personas presentes en la zona y sus coordenadas, además de advertir sobre el envío de un dron cargado de explosivos.

Ante ese escenario, los militares fueron retirados del lugar como medida preventiva. “No puede correr riesgo aquí ninguna persona, y esa ha sido una prioridad que le hemos dado a todo esto”, afirmó la gobernadora. Mientras se atiende la emergencia inmediata, el departamento empieza a enfrentar las consecuencias que dejó el fuego. La gobernadora describió la situación como una “macroemergencia”, debido a que el territorio venía afrontando además los efectos derivados del terremoto.

Abelardo de la Espriella participó en un PMU en el que se abordó la situación que enfrenta el Tolima por los incendios forestales. Aseguró que hay más de 50.000 hectáreas afectadas - crédito @AdrianaMatizTol/X
Abelardo de la Espriella participó en un PMU en el que se abordó la situación que enfrenta el Tolima por los incendios forestales. Aseguró que hay más de 50.000 hectáreas afectadas - crédito @AdrianaMatizTol/X

Uno de los sectores que requiere atención urgente es el agropecuario. La pérdida de pastizales dejó afectadas a 22.000 cabezas de ganado y la administración busca garantizar alimento para los animales. Aunque se contempla el envío de miles de toneladas de heno y otros materiales, Matiz advirtió que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir las necesidades diarias.

Después de observar desde el aire las zonas quemadas del oriente y suroriente del departamento, la gobernadora expresó: “De verdad que le duele a uno lo más profundo de su ser, le duele el alma, le duele todo”.

Pese a la reducción de los incendios activos, Matiz insistió en que la emergencia deja una lección sobre la capacidad del país para responder ante este tipo de fenómenos. Para la mandataria, la solidaridad demostrada durante la crisis convive con las limitaciones en recursos, personal y tecnología. “Estamos muy atrás de estar preparados para contener los riesgos en el país. Sin duda, recursos, personal, tecnología, muy atrás”, afirmó.

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