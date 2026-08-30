Anuncian cierres de carriles en la Autopista Sur por obras en Venecia desde el 31 de agosto: advertencia para viajeros entre Soacha y Bogotá

Bogotá tendrá cierres viales y cambios de movilidad desde el 31 de agosto de 2026 por las obras de la troncal Transmilenio de la avenida carrera 68 en la autopista sur - crédito IDU/Secretaría de Movilidad

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A partir del 31 de agosto de 2026, Bogotá experimentará cierres viales y modificaciones en la movilidad por el avance de las obras del grupo 1 de la troncal Transmilenio Avenida Carrera 68, particularmente en la zona del deprimido y del puente de Venecia, sobre la Autopista Sur.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de los carriles BRT en ese tramo y la apertura parcial y provisional del puente vehicular de Venecia, con el objetivo de facilitar la construcción y garantizar la seguridad de los usuarios.

Según el cronograma, las actividades arrancan el lunes 31 de agosto e incluyen la habilitación de dos nuevos carriles de la vía paralela, junto al puente de Venecia (costado sur), para mejorar la movilidad de los vehículos que llegan desde Soacha hacia Bogotá.

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El plan de tránsito habilitará dos nuevos carriles en la vía paralela junto al puente de Venecia para mejorar el ingreso de vehículos desde Soacha hacia Bogotá - crédito IDU/Secretaría de Movilidad

Además, se habilitará el puente curvo para el movimiento occidente-norte, permitiendo a los vehículos provenientes de Soacha girar directamente hacia la avenida Carrera 68 sentido norte, sin ingresar al barrio Venecia ni usar los desvíos actuales.

El plan de manejo de tránsito (PMT) establece varias etapas para minimizar el impacto sobre usuarios particulares, de transporte público y de carga pesada:

En la primera etapa, quienes transiten en sentido occidente-oriente por la autopista sur deberán continuar por la paralela, mientras que aquellos que necesiten tomar la avenida carrera 68 al norte podrán acceder al nuevo puente y conectar con el corredor vial. El sistema BRT trasladará su operación de buses articulados sobre el puente vehicular, cubriendo ambos sentidos de tránsito.

En la segunda etapa, se habilitará nuevamente el retorno de la intersección de la autopista sur con la Avenida Carrera 68 para quienes viajen de oriente a occidente y deseen retornar al oriente o ingresar al barrio Venecia. Una vez finalizada esta fase, se restaurarán los sentidos viales y la ubicación de paraderos de transporte público en el barrio Venecia, conforme a las rutas y condiciones previas.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de los carriles BRT y la apertura parcial y provisional del puente de Venecia para facilitar la obra y la seguridad vial - crédito IDU/Secretaría de Movilidad

Los camiones de más de tres ejes que transiten en sentido occidente-oriente por la autopista sur y deseen tomar al norte por la avenida Carrera 68 o avenida NQS deberán hacerlo por la avenida Boyacá al norte. La misma instrucción aplica para quienes circulen por la avenida Boyacá en sentido sur-norte y busquen acceder a la avenida Carrera 68 o avenida NQS.

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La infraestructura destinada a peatones y ciclistas será señalizada y habilitada, permitiendo el tránsito seguro por los senderos, andenes y ciclorrutas dispuestos en el área. Se recomienda a estos usuarios realizar cruces únicamente por las intersecciones habilitadas y seguir las señales viales.

El puente de Venecia alcanza un avance del 97% tras la culminación de las pruebas de carga estática, realizadas con volquetas de 35,6 toneladas cada una y bajo estrictos controles técnicos. La infraestructura está conformada por tres ramales de unos 330 metros de longitud cada uno, sumando cerca de un kilómetro de viaducto.

El puente curvo permitirá que los vehículos provenientes de Soacha giren hacia la avenida carrera 68 al norte sin entrar al barrio Venecia ni usar desvíos actuales - crédito IDU/Secretaría de Movilidad

Cuando sea habilitado en su totalidad a finales de 2026, el puente ofrecerá carriles curvos para tráfico mixto y TransMilenio en ambos sentidos, así como dos carriles rectos para tráfico mixto en sentido occidente-oriente, mientras los buses de TransMilenio circularán por el deprimido bajo el puente.

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El grupo 1 de la avenida Carrera 68 registra un avance del 72,61%, en contraste con el 39,91% reportado en enero de 2024. El tramo comprende 2,83 kilómetros de corredor vial, con cuatro carriles por sentido (uno de Transmilenio —dos en estaciones— y tres para tráfico mixto), 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 metros cuadrados de zonas verdes, 1,83 kilómetros de ciclorruta, un puente vehicular, tres pasos deprimidos peatonales de acceso a la estación Primero de Mayo y tres estaciones de TransMilenio.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a todos los usuarios del sector transitar con precaución, acatar la señalización dispuesta y seguir las instrucciones del personal de tránsito y auxiliares de obra. Los usuarios de transporte público deben realizar el ascenso y descenso de los buses solo en los paraderos establecidos, mientras peatones y ciclistas deben utilizar los senderos y andenes habilitados y nunca atravesar zonas de obra.

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