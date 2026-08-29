Daniel Muñoz estaría cerca de fichar por Nottingham Forest: aseguran que pagarían millonaria suma por la figura de la selección Colombia

Daniel Muñoz viaja a Nottingham para cerrar su traspaso desde Crystal Palace a Nottingham Forest por una cifra de entre £20 millones y £25 millones-crédito imágenes en acción vía Peter Cziborra/REUTERS

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Daniel Muñoz viajaría el 3 de septiembre de 2026 a Nottingham para cerrar su traspaso desde Crystal Palace a Nottingham Forest, una operación ya acordada entre ambos clubes que lo reunirá con el técnico Oliver Glasner y que, según el medio inglés Round Table y Fabrizio Romano, se cerrará por una cifra de entre £20 millones y £25 millones de libras esterlinas.

El movimiento llega con Palace ya preparado para su salida. El club había incorporado al defensor israelí Anan Khalaili y al español Óscar Mingueza, dos fichajes que le permiten abrirle la puerta al lateral-carrilero colombiano de 30 años y, al mismo tiempo, obtener una última gran venta por un jugador al que el medio describe como cercano a una etapa de declive.

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La salida de Muñoz también deja margen para que Palace vuelva al mercado en busca de las incorporaciones que todavía considera necesarias. Forest, por su parte, le ofrece al colombiano una plaza asegurada en el equipo titular.

Palace aceleró el recambio antes de aceptar la venta

Nottingham Forest le ofrecería a Daniel Muñoz una plaza asegurada en el equipo titular tras el acuerdo con Crystal Palace-crédito @henryswainjourn/X

El periodista Henry Swain detalló en exclusiva el viaje del exdefensor de Atlético Nacional, y la cifra por la que iría:

“Daniel Muñoz viaja a Nottingham para completar su fichaje por el Nottingham Forest de Oliver Glasner, por un traspaso que podría alcanzar los 25 millones de libras. El reconocimiento médico está pendiente”, dijo.

El avance de las negociaciones coincidió con señales deportivas que reforzaron la decisión del club londinense. El israelí Khalaili quedó instalado como opción titular para el entrenador Pierre Sage, incluso después de la derrota por 4-1 ante Manchester City en Selhurst Park.

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En ese partido, Khalaili registró 10 entradas exitosas en su debut en la Premier League, un dato que el medio presenta como el mejor registro de un jugador desde N’Golo Kanté con Chelsea. Mingueza, a la vez, ya mostró argumentos para convertirse en una alternativa fuerte, sobre todo cuando se acumulen los partidos de la Europa League y las copas domésticas.

La operación responde a una lógica económica. De acuerdo con el medio, Palace está a punto de ingresar una suma cercana a cuatro veces la inversión original que hizo por Muñoz cuando lo fichó desde KRC Genk hace casi tres años.

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Crystal Palace está cerca de ingresar casi cuatro veces la inversión original que hizo por Daniel Muñoz cuando lo fichó desde KRC Genk-crédito @FabrizioRomano/X

Por su parte, el periodista Fabrizio Romano detalló que Crystal Palace autorizó al futbolista de la selección Colombia a

“El Nottingham Forest cierra un acuerdo de 22 millones de libras por Daniel Muñoz, ¡allá vamos! El acuerdo con el Crystal Palace ya está cerrado, ya que Crystal Palace autorizó el viaje del lateral colombiano. El reconocimiento médico está programado para el domingo. Muñoz firma hasta junio de 2029″.

El traspaso se interpreta como una venta a tiempo

Crystal Palace está cerca de ingresar casi cuatro veces la inversión original que hizo por Daniel Muñoz cuando lo fichó desde KRC Genk-crédito imágenes en acción Andrew Couldridge/REUTERS

Round Table compara esta salida con la de Joachim Andersen rumbo a Fulham en la temporada 2023-2024, también proveniente del Crystal Palace. En aquel caso, señala, muchos observadores cuestionaron la lógica del cuadro de Londres, pero seis meses después el rendimiento del defensor había caído de forma marcada.

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Ese antecedente alimenta la lectura de que el club vuelve a vender en el momento que considera adecuado. Aunque Muñoz fue una pieza importante en el crecimiento reciente del equipo, su edad y una forma de juego muy apoyada en el despliegue físico abren la posibilidad de una baja de rendimiento.

La decisión, según esa interpretación, combina ganancia económica con planificación deportiva. Palace monetiza a un futbolista todavía valioso en el mercado y, al mismo tiempo, deja espacio para completar las llegadas que considera necesarias en esta ventana.

Estos son los partidos que jugaría Daniel Muñoz en septiembre con Nottingham Forest

El cuadro bicampeón de Europa en la temporada 1979-1980 quiere hacer una campaña clave para volver a competencias europeas-crédito Scott Heppell/REUTERS

El 29 de agosto de 2026, el Nottingham Forest empató a dos goles ante Liverpool por la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra.

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Ahora, los dirigidos por Oliver Glasner recibirán en el City Ground a Tottenham, el 5 de septiembre de 2026 a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), en lo que podría ser el debut de Daniel Muñoz.

A continuación, estos son los juegos que tendrán en septiembre:

5 de septiembre de 2026 - Premier League: Nottingham Forest vs. Tottenham

12 de septiembre de 2026 - Premier League: Aston Villa vs. Nottingham Forest

19 de septiembre de 2026 - Premier League: Nottingham Forest vs. Coventry City