Colombia

Mujeres protagonizaron pelea en un bus de Transmilenio, concejal rechazó los hechos y pidió tomar medidas: “Decidieron golpearse”

El cabildante Juan David Quintero advirtió sobre la falta de cultura ciudadana y pidió que se le ayude a promover un proyecto en contra de los bloqueos

Los ciudadanos mostraron su rechazo ante los hechos de violencia que se presentaron en el bus y celebraron la intervención de las autoridades de Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/X

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Las peleas en Transmilenio se convirtieron en paisaje en Bogotá. Los ciudadanos suelen ser testigos de discusiones, agresiones y altercados muy violentos durante sus viajes en bus, lo cual deriva en afectaciones en la tranquilidad de los pasajeros, en su seguridad y en la movilidad.

El concejal de Bogotá Juan David Quintero denunció a través de sus redes sociales un hecho de agresión reciente que se presentó en la ciudad. De acuerdo con un video que compartió en X, dos mujeres protagonizaron una pelea en un bus, que tuvo que ser detenido para evitar que la confrontación continuara y generara consecuencias graves.

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En la grabación se evidencia cómo una de las mujeres, antes de ser bajada del bus, agarra con agresividad el cabello de la ciudadana con la que estaba discutiendo. Mientras tanto, los pasajeros gritaban para exigir que sacaran a la mujer que cometió las agresiones. Sin embargo, otras personas estaban alentando a la otra mujer a responder a las acciones de violencia. Cuando la señalada agresora se bajó, los ciudadanos celebraron.

Una de las mujeres que protagonizó el altercado su bajada del bus de Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/X y Transmilenio/X
Una de las mujeres que protagonizó el altercado su bajada del bus de Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/X y Transmilenio/X

De acuerdo con el cabildante, la situación que se presentó en el bus fue el resultado de un bloqueo que se registró en el sistema de transporte. Aseguró que la incertidumbre y falta de soluciones derivaron en la desesperación de los usuarios. No obstante, indicó que este tipo de imprevistos no pueden ser utilizados como justificación para impulsar la violencia.

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A juicio del funcionario, lo ocurrido en el bus deja en evidencia que la población carece de cultura ciudadana. Recordó que tanto el sistema como los pasajeros merecen respeto.

Este video es increíble… Pero por la falta de cultura ciudadana. @transmilenio y todos los usuarios merecen ser cuidados y respetados. Si un bloqueo acaba con la tranquilidad no podemos exaltarnos y atacarnos entre si. Esto pasó tras el último bloqueo en el sistema, los pasajeros no aguantaron el desespero y al bajarse decidieron golpearse (sic)”, indicó.

El concejal Juan David Quintero criticó falta de cultura ciudadana en Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/X
El concejal Juan David Quintero criticó falta de cultura ciudadana en Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/X

Los internautas confirmaron la postura del cabildante con respecto a la falta de tolerancia de la ciudadanía en Bogotá. Sin embargo, insistieron en que el sistema de transporte tiene muchas fallas y que las medidas que se adoptan para garantizar la seguridad y la tranquilidad en los recorridos no parecen estar surtiendo efecto.

Ladrones, trancones de buses”; “De un tiempo para atrás se han vuelto bastante agresivas y con cualquiera se van agarrando”; “Un sistema no mejora para el ciudadano, si no para llenar bolsillos”, expresaron algunos usuarios en X.

Así las cosas, Quintero compartió un Google Forms orientado a recolectar firmas para presentar un proyecto de acuerdo llamado “No más bloqueos”. Se trata de una propuesta con la que busca Bogotá adopte principios, lineamientos y coordinación institucional para garantizar el derecho a la manifestación pública y pacífica, sin que esto implique el abandono de los usuarios.

El proyecto plantea la necesidad de contar con un protocolo más expedito, pero equilibrado, que garantice que el sistema que mueve a los bogotanos continúe funcionando en caso de protestas pacíficas o violentas. No más bloqueos, hagamos que Bogotá funcione”, detalló.

El concejal Juan David Quintero instó a la ciudadanía a firmar el Forms para pasar un proyecto de acuerdo llamado "No más bloqueos" - crédito Google Forms/Juan David Quintero/X
El concejal Juan David Quintero instó a la ciudadanía a firmar el Forms para pasar un proyecto de acuerdo llamado "No más bloqueos" - crédito Google Forms/Juan David Quintero/X

Según el concejal, la protesta pacífica es un derecho que debe ser respetado por las instituciones del Estado y por los ciudadanos. Sin embargo, recordó que las personas que usan diariamente el transporte público (Transmilenio, TransmiZonal y TransmiCable), también tienen derechos que deben ser reconocidos y protegidos. Esa población debe poder movilizarse, trabajar, estudiar, llegar a sus citas médicas y regresar a sus hogares sin ningún problema.

“NO PUEDE PASAR. Vamos a blindar el transporte público para que los bloqueos no le quiten la paciencia a millones de personas. Si me quieren apoyar firmen este forms”, añadió el cabildante en X.

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