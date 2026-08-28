Más de 30 concejales exigen al Gobierno detener la instalación de 18 nuevas cámaras de fotodetección y auditar las ya existentes en Bogotá

La carta, liderada por el concejal Julián Forero “Fuchi”, también solicita a la Contraloría investigar posibles irregularidades fiscales en la adquisición y operación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Más de 30 concejales de Bogotá solicitaron al Gobierno nacional suspender la entrada en operación de 18 nuevas cámaras de fotodetección que la Secretaría Distrital de Movilidad tiene previsto instalar en corredores principales de la ciudad.

La petición, liderada por el concejal Julián Forero “Fuchi”, fue dirigida a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y se fundamenta en la necesidad de revisar integralmente el sistema de cámaras ya existente ante posibles irregularidades y el riesgo de que estos dispositivos prioricen el recaudo sobre la seguridad vial.

La solicitud de los cabildantes se produce luego de que el presidente Abelardo de la Espriella instruyera una revisión nacional de las cámaras de fotodetección, tras recibir alertas sobre su funcionamiento y su impacto en la ciudadanía.

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Forero, que ha denunciado durante dos años y medio la presunta falta de transparencia en el manejo de las fotomultas, cuestionó la decisión de la Administración distrital de ampliar el sistema sin antes esclarecer inquietudes sobre calibración, señalización, justificación de ubicación, procesos de notificación, garantías de defensa, contratos, costos y la verdadera eficacia en la reducción de muertes por accidentes.

Bogotá ya tiene más de 80 cámaras autorizadas y los cabildantes cuestionan que se amplíe el sistema sin auditoría previa ni estudios técnicos sobre su eficacia - crédito Secretaría de Movilidad

Solicitud de suspensión y revisión integral

El grupo de concejales, representando a partidos como Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Verde, MIRA, Partido Liberal, Colombia Justa Libres, Partido de la U, Nueva Fuerza Democrática y Pacto Histórico, expresó preocupación por el aumento de cámaras sin una auditoría previa del sistema.

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Forero insistió en que no se oponen a la seguridad vial, sino a que se utilice como excusa para incrementar el recaudo a costa de los ciudadanos. Además, pidió a la Contraloría de Bogotá investigar posibles irregularidades fiscales asociadas a la adquisición, mantenimiento y operación de los equipos.

La petición subraya la importancia de revisar el sistema actual, que ya cuenta con más de 80 cámaras autorizadas en la ciudad, antes de instalar nuevas unidades. “Los bogotanos necesitan seguridad vial, pedagogía, cultura, infraestructura y prevención. No una ciudad llena de cámaras y comparendos. Bogotá no es una caja registradora”, argumentó el concejal Forero.

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Los concejales que respaldaron al cabildante Forero son:

Cambio Radical: Rolando González.

Coalición LARA: Ángelo Schiavenato

Centro Democrático: Julián Uscátegui, Diana Diago, Óscar Ramírez Vahos, Humberto Amín, Andrés Barrios, Andrea Hernández y Sandra Forero.

Partido Verde: Julián Espinosa, María Clara Name, Leandro Castellanos, Edward Arias, Julián Triana y Andrés García Vargas.

MIRA: Samir Bedoya y Fabián Puentes.

Partido Liberal: Armando Gutiérrez y Germán García.

Colombia Justa Libres: Marco Acosta Rico.

Partido de la U: Rubén Torrado.

Nueva Fuerza Democrática: Emel Rojas.

Pacto Histórico y partidos que lo integran: José Cuesta, Jairo Avellaneda, Óscar Bastidas, Rocío Dussán, Ana Teresa Bernal, Quena Rivadeneira, Heidy Sánchez y Donka Atanassova.

La solicitud, liderada por Julián Forero, reclama una revisión integral del sistema de fotomultas por posibles irregularidades y por el riesgo de priorizar el recaudo sobre la seguridad vial - crédito Alcaldía de Bogotá/Concejo de Bogotá

Ubicación y funcionamiento de las nuevas cámaras

Según la Secretaría de Movilidad, las 18 nuevas cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos como la avenida NQS (calle 25A, calle 9 y calle 47A en ambos sentidos), la avenida de Las Américas (carrera 58 en ambos sentidos) y la avenida El Dorado (carrera 17 y carrera 25 en ambos sentidos).

Estos dispositivos comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre, con una fase pedagógica previa del 4 al 11 de septiembre, en la que los conductores recibirán advertencias sin sanción económica.

Durante la fase pedagógica, los conductores serán informados sobre la presencia y ubicación de las cámaras, y se les advertirá sobre las infracciones detectadas, sin que esto implique sanción monetaria. La Secretaría de Movilidad anunció la instalación de pasacalles en cada punto para garantizar la transparencia y familiarizar a los usuarios con los nuevos controles.

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Las cámaras están diseñadas para registrar seis tipos de infracciones: transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas (C14), exceso de velocidad (C29), no realizar la revisión técnico-mecánica (C35), conducir sin portar los seguros obligatorios (D02), y no detenerse ante la luz roja del semáforo (D04). Las multas asociadas oscilan entre $633.200 y $1.266.100, con imágenes validadas por un agente de tránsito antes de imponer cualquier comparendo.

Las nuevas cámaras de fotodetección tendrán una fase pedagógica del 4 al 11 de septiembre y controlarán infracciones como exceso de velocidad, semáforo en rojo y falta de revisión técnico-mecánica - crédito Secretaría de Movilidad

Argumentos y preocupaciones de los concejales

Los concejales subrayan que el exceso de velocidad es el principal factor asociado a la gravedad de los siniestros viales en Bogotá. Sin embargo, advierten que el sistema de cámaras debe enfocarse en la prevención y la pedagogía, no en el aumento de los ingresos fiscales. Hasta el 31 de julio de 2026, se registró un incremento del 33% en las muertes por accidentes de tránsito respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha encendido el debate sobre la necesidad de revisar la efectividad real de las fotodetecciones.

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Para los cabildantes, antes de ampliar el sistema se debe garantizar la transparencia en la ubicación y operación de los dispositivos, así como la existencia de estudios técnicos que respalden su impacto en la reducción de la siniestralidad. Insisten en que los recursos recaudados deben ser invertidos exclusivamente en acciones que fortalezcan la seguridad vial y la infraestructura, evitando que el sistema sea percibido como una medida recaudatoria.

Respuesta oficial

La Secretaría de Movilidad ha asegurado que el objetivo central de las nuevas cámaras es reducir la siniestralidad vial, proteger la vida y promover el respeto por las normas de tránsito. El dinero recaudado, según la entidad, se invertirá íntegramente en mejorar la seguridad vial y la infraestructura urbana de la ciudad.

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