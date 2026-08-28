Kika Nieto aseguró que hoy no vale la pena pagar millones por una carrera universitaria: “Todos tenemos acceso a GPT”

La propuesta de Kika Nieto pone a la IA a diseñar programas universitarios personalizados - crédito @_kikanieto/tiktok

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Kika Nieto volvió a generar controversia en redes sociales, esta vez por una reflexión relacionada con la educación superior y el papel que actualmente desempeñan las universidades frente al avance de la inteligencia artificial.

La creadora de contenido cuestionó que, en pleno 2026, las personas continúen destinando grandes cantidades de dinero para cursar una carrera profesional de manera tradicional, cuando existen herramientas de IA capaces de entregar información, estructurar planes de aprendizaje y acompañar diferentes procesos académicos.

En su publicación explicó que se graduó de la universidad hace varios años y que no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Sin embargo, aseguró que una conversación reciente la llevó a preguntarse si actualmente sigue siendo necesario realizar una inversión de varios millones de pesos para acceder a una formación profesional.

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“Yo me gradué de la universidad hace ya varios años. Yo no me arrepiento de haber estudiado, pero sí me pregunto por qué hoy en día, que estamos en 2026, las personas siguen decidiendo pagar tantos millones de pesos por asistir a una universidad”, manifestó.

La influencer Kika Nieto cuestiona el costo de estudiar una carrera en 2026 - crédito @_kikanieto/IG

Su comentario rápidamente abrió un debate entre quienes consideran que la educación universitaria continúa siendo indispensable y quienes creen que las nuevas tecnologías están modificando por completo la manera de aprender.

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para construir un programa de formación personalizado.

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Nieto mencionó plataformas como GPT, Claude y Gemini y planteó un escenario en el que una persona podría pedirle a una IA que diseñe un programa académico de varios años, con materias, evaluaciones, tareas y retos.

“Creo que hoy en día todos tenemos acceso a GPT, a Claude, a Gemini, bueno, tu IA favorita, para decirle que te genere un plan de trabajo a tres años estudiando de lunes a viernes durante cuatro horas, que te ponga los quizzes, las materias, retos, tareas, en fin”, explicó.

Desde su perspectiva, una persona con suficiente disciplina podría seguir una ruta de aprendizaje estructurada sin tener que asumir necesariamente el costo de una matrícula universitaria.

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El valor de la universidad, según Kika Nieto, estaría en la disciplina y la comunidad - crédito @_kikanieto/Instagram

“Con un poquito de disciplina creo que nos podríamos ahorrar lo que significa la matrícula y ese costo, pues por asistir a un aula”, afirmó.

La reflexión, sin embargo, no estuvo planteada por la creadora de contenido como una conclusión definitiva. De hecho, aclaró que se trata de una inquietud que lleva varios días rondando por su cabeza y que todavía no tiene una respuesta concreta.

¿Se paga por conocimiento, disciplina o comunidad?

La influencer llevó su análisis un paso más allá y cuestionó qué es exactamente lo que una persona está comprando cuando paga por una carrera universitaria.

Para Nieto, el conocimiento podría no ser el único elemento por el que los estudiantes terminan pagando una matrícula. En su opinión, una parte del valor estaría relacionada con la estructura, la disciplina y la obligación de responder ante otras personas.

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Kika Nieto abre el debate sobre la universidad en tiempos de inteligencia artificial - crédito @_kikanieto / Instagram

“¿No estamos pagando por el conocimiento, sino por la comunidad o por tapar el hueco que tenemos hacia la falta de disciplina?”, preguntó.

Según su planteamiento, no todas las personas tienen la capacidad de establecer por sí mismas una rutina de estudio y cumplirla durante varios años. Por eso, la existencia de profesores, horarios, evaluaciones y obligaciones académicas podría funcionar como un mecanismo para mantener la constancia.

“A muchos probablemente nos cuesta mucho sentarnos todos los días y cumplirnos a nosotros, sino que nos es un poquito más fácil cumplirle a un tercero, a un docente, a alguien que si no haces las cosas te regaña y te raja”, explicó.

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De esta manera, la creadora de contenido considera que parte del valor de una institución educativa podría estar precisamente en proporcionar una estructura externa que ayude al estudiante a desarrollar sus capacidades.

Otro de los conceptos centrales de su reflexión fue el de la comunidad. Nieto reconoció que las universidades no solamente proporcionan conocimientos académicos, sino que también permiten que los estudiantes conozcan personas con intereses, habilidades y objetivos similares.

Quién es el nuevo novio de Kika Nieto - crédito @_kikanieto/IG

“Creo que también puede ser que estemos pagando por comunidad, por estar al lado de otras personas con los mismos retos que nosotros, con las mismas habilidades, como anhelos, como las mismas ganas de aprender cosas”, señaló.

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A partir de esta idea, planteó que las universidades deberían reinventarse y darle mayor importancia a la posibilidad de crear comunidades.

“Siento que es un tema más de hacer club. Y si las universidades no empiezan a, de alguna manera, resaltar el hacer club, probablemente van a terminar”, aseguró.

Su argumento parte de una preocupación relacionada con los altos costos de la educación superior. La creadora recordó que existen universidades cuyos semestres pueden alcanzar valores cercanos a los 30 millones de pesos, una cifra que, según su planteamiento, obliga a cuestionar qué está recibiendo realmente un estudiante a cambio de esa inversión.

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Para explicar su posición, Kika Nieto habló desde su experiencia profesional. La creadora de contenido estudió Diseño Gráfico y aseguró que varios de los conocimientos que adquirió durante su formación actualmente podrían ser organizados en un programa intensivo utilizando herramientas de inteligencia artificial.

“Yo soy diseñadora gráfica, teoría del color, empaques, logos y macotipos, maestría en branding. Todo lo que yo aprendí hoy en día lo puedo setear en una configuración de seis meses y seguramente sacarla”, afirmó.

Nieto, no obstante, hizo una excepción clara: medicina.

“Es diferente la medicina a cualquier otra carrera, pero pues no sé, es un pensamiento que tengo en la cabeza hace unos días”, concluyó.