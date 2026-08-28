Dos hombres fueron capturados en Bogotá transportando un cadáver en una caneca: fueron enviados a la cárcel

Ordenan cárcel para dos Implicados en ocultamiento de un cuerpo en Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía General de la Nación

Guardar

En la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Sierra Morena, las autoridades hallaron un cuerpo sin vida dentro de una caneca azul, hecho que derivó en la detención de dos hombres y su posterior envío a prisión, mientras continúa la investigación para identificar plenamente a la víctima.

El macabro hallazgo se produjo el 24 de agosto, luego de que agentes de la Policía observaran a varios individuos movilizando un recipiente inusual. Al verificar su contenido, los uniformados encontraron restos humanos tapados con múltiples prendas y una manta, lo que de inmediato activó la respuesta de equipos especializados en criminalística.

PUBLICIDAD

Tras la inspección y las primeras labores judiciales, las autoridades apresaron en el sitio a dos de los sospechosos, a quienes la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente por el delito de favorecimiento agravado. Durante las audiencias, los capturados decidieron no aceptar los cargos presentados en su contra.

Actualmente, por disposición de un juez de control de garantías, ambos implicados cumplen medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras avanzan las diligencias de esclarecimiento de los hechos. El proceso penal sigue en curso y aún persisten interrogantes sobre la identidad del fallecido y las circunstancias exactas del crimen.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de intentar ocultar el cuerpo sin vida de una persona, que era transportado en una caneca por el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía

Hallazgo del cuerpo

El hallazgo de un cuerpo dentro de una caneca plástica en el sector de Sierra Morena, al sur de Bogotá, movilizó a las autoridades durante la noche del lunes 24 de agosto. La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, fue encontrada tras un procedimiento policial de rutina en la localidad de Ciudad Bolívar.

PUBLICIDAD

El teniente coronel Óscar Iván Flórez relató que los agentes interceptaron a tres personas en actitud sospechosa mientras patrullaban la zona. “En las últimas horas, en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, se presentó un hecho en el cual tres personas, quienes transportaban una caneca plástica, son interceptadas por nuestras zonas de atención, las cuales se encuentran en actitud sospechosa”, señaló el oficial.

Al proceder con la verificación, uno de los individuos logró escapar, mientras que los otros dos fueron detenidos en el lugar. Los uniformados inspeccionaron el recipiente y, según detalló Flórez, “al momento de revisar el interior de esta caneca plástica se encuentra el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 40 años”.

PUBLICIDAD

Investigan el hallazgo de un bebé sin vida en un basurero de Suba - crédito @PasaenBogota/ X

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la víctima ni establecer las circunstancias exactas de su fallecimiento. La investigación permanece abierta y se esperan avances tras los análisis forenses y judiciales.

De acuerdo con la Policía, los dos detenidos presentaban antecedentes judiciales por diferentes hechos. Flórez agregó que uno de ellos es de nacionalidad extranjera y que “en este momento se adelantan diferentes actividades de investigación y las dos personas son presentadas ante las autoridades competentes”.

Por ahora, la institución no ha atribuido responsabilidad directa a los capturados respecto a la muerte del hombre hallado. Su posible participación en el hecho será determinada por las autoridades judiciales en el curso de las indagaciones.

PUBLICIDAD

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el CTI en trajes protectores recogen un cuerpo con signos de violencia en una camioneta de investigación forense, parte de un operativo con tres cadáveres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre julio y agosto de 2026, en Bogotá se registraron varios hallazgos de cuerpos sin vida en diferentes sectores de la ciudad. El 24 de agosto, la Policía localizó el cuerpo de un hombre de unos 40 años dentro de una caneca plástica en Sierra Morena, Ciudad Bolívar; dos personas quedaron detenidas luego de ser vistas transportando la caneca, aunque la identidad de la víctima y los detalles del caso siguen bajo investigación. Ese mes, en Suba, se encontró un feto envuelto en una bolsa en un basurero, hecho que también continúa siendo investigado por las autoridades.

Por otro lado, el 4 de agosto, en Ciudad Jardín Sur, Antonio Nariño, se halló un cuerpo envuelto en bolsas, presuntamente de una mujer, sin que hasta el momento se haya determinado la identidad ni las causas de muerte. El 14 de agosto, en la avenida Villavicencio, Ciudad Bolívar, apareció un cuerpo suspendido de un árbol; la Policía maneja la hipótesis de suicidio, pero la identidad permanece sin establecerse.

PUBLICIDAD

Finalmente, el 23 de julio, se reportó el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en el canal Córdoba, en Suba, correspondiente a un hombre de unos 40 años. Tanto la Policía como el CTI continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y conocer la identidad de las víctimas.