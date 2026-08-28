Colombia

Adam Levine de Maroon 5 dedicó canción y emotivas palabras a los damnificados por el terremoto en Colombia: “Quiero darles un poco de amor”

Adam Levine sorprendió al público colombiano con un mensaje de solidaridad para las personas afectadas tras la tragedia que sacudió al país el 10 de agosto y mencionó situación personal

Maroon 5 conmovió a Bogotá: Adam Levine dedicó “Memories” a los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Reuters
Maroon 5 conmovió a Bogotá: Adam Levine dedicó “Memories” a los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Reuters
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La noche del jueves 27 de agosto estuvo marcada por la música, la nostalgia y también por un emotivo mensaje de solidaridad.

Durante el esperado regreso de Maroon 5 a Colombia, Adam Levine tomó unos minutos del espectáculo que realizó junto a su banda para referirse a las víctimas y damnificados del terremoto que afectó diferentes regiones de Colombia el 10 de agosto de 2026.

La agrupación estadounidense se presentó en el Coliseo MedPlus de Bogotá, escenario en el que miles de seguidores se reunieron para disfrutar de los grandes éxitos de la banda y de las canciones de su actual etapa musical. El concierto hacía parte de la gira Love Is Like Tour, cuya fecha en Colombia había sido reprogramada.

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Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la noche ocurrió cuando Levine decidió apartarse por unos instantes del repertorio para enviar un mensaje a las personas que continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia, tanto a los que perdieron cosas materiales como a los que están atravesando por la pérdida de un familiar.

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