Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Kudai, Moenia, Cabas y Lucas Arnau se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá en el festival Siempre Pop, el 6 de marzo de 2027 - crédito @rafaelpedrazaproducciones/Instagram

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Kudai, Moenia, Cabas y Lucas Arnau se unen en el Movistar Arena de Bogotá para el festival Siempre Pop 20, un evento que reunirá a cuatro referentes del pop latino en un solo escenario el próximo sábado 6 de marzo de 2027.

La producción del evento está a cargo de la empresa Rafael Pedraza Producciones, con entradas disponibles a través de Tuboleta. La preventa exclusiva para clientes Movistar arranca el martes 1 de septiembre a las 10:00 a. m. y se extiende hasta el jueves 3 de septiembre a las 9:59 a. m. La venta general abre ese mismo jueves a las 10:00 a. m. hasta completar el aforo.

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El festival Siempre Pop 20 reunirá a cuatro referentes del pop latino en un solo escenario - crédito @rafaelpedrazaproducciones/Instagram

El recinto dispondrá de localidades en distintas zonas: Tribuna Fan Sur, Platea (sectores 101 al 106) y Piso 2 (sectores 201 al 219).

Los precios van desde $89.000 en la primera etapa para las ubicaciones de Piso 2 con vista parcial, hasta $450.000 pesos para la Tribuna Fan Sur. Los precios no incluyen el cargo por servicio de la tiquetera.

Los artistas

Canciones como Sin Despertar, Ya Nada Queda y Morir de Amor consolidaron a Kudai como referente del pop rock latinoamericano de los años 2000 - crédito Centro Colombo Americano

Los cuatro nombres elegidos para protagonizar el evento incluyen a dos referentes colombianos de los 2000, y dos de los nombres con mayor éxito en la radio y la televisión durante el mismo periodo en América Latina.

Kudai, la banda chilena de pop rock formada en Santiago, llega con más de dos décadas de trayectoria alcanzó reconocimiento internacional con su debut de 2004, Vuelo, álbum que alcanzó el triple platino en Chile y superó las 500.000 copias vendidas en el mundo. Canciones como Sin Despertar, Ya Nada Queda y Morir de Amor los convirtieron en referentes del pop rock latinoamericano de los años 2000. Tras separarse en 2010, el grupo retomó actividades en 2016 y desde entonces ha publicado Laberinto (2019) y Revuelo (2021). Su tercer álbum, Nadha (2008), recibió una nominación al Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo.

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Moenia, trío mexicano de synth-pop fundado en 1985 en Ciudad de México por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Juan Carlos Lozano, es considerado uno de los principales exponentes del género en Hispanoamérica. Con influencias de Depeche Mode, Erasure y New Order, el grupo se abrió paso en la escena comercial a partir de 1996 con el álbum homónimo que incluyó el sencillo No Puedo Estar Sin Ti.

Moenia se convirtió en uno de los principales exponentes del synth-pop en Hispanoamérica desde su formación en Ciudad de México en 1985 - crédito Moenia/Infobae Especial

Su disco Adición+ (1999), con temas como Manto Estelar y No Dices Más, se convirtió en uno de los más representativos de su carrera y los catapultó al estrellato en toda Latinoamérica. A lo largo de los años han publicado producciones como Le modulor (2001) Televisor (2003), Solar (2006), FM (2012) y Fantom (2016). En 2026 lanzaron Temporal, su trabajo más reciente.

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Cabas alcanzó notoriedad gracias a su debut homónimo, lanzado en 2001 bajo el sello EMI, mismo que lo catapultó al estrellato con Mi Bombón, sencillo que lideró las listas colombianas durante tres meses seguidos y le valió una nominación al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo en 2002.

Cabas saltó a la fama con "Mi Bombón", sencillo de su debut de 2001 que lideró las listas colombianas durante tres meses - crédito @cabas/IG

Le siguieron Contacto (2003) de donde se desprendió La Caderona, Puro Cabas (2005) y Amores Difíciles (2008), cuyo sencillo Bonita fue nominado al Grammy Latino a la Grabación del Año. En 2009 ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Infantil con Pombo Musical. Tras una pausa, retomó su actividad musical con Enamorándonos (2015) y Amor y Traición (2020).

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Lucas Arnau, cantautor nacido el 16 de mayo de 1979 en Medellín, escribió su primera canción a los 11 años. Se trasladó a Miami para iniciar su carrera profesional y en abril de 2004 publicó Un Poco Más, producido por José Gaviria, con el que logró éxitos como Te Doy Mi Vida, De Rodillas y De La Mano que lo ubicaron en la primera línea del tropipop a mediados de la década.