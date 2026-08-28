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Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

El atacante ha tenido más protagonismo con el técnico Lucas González y desea volver a ser importante para el club como en su primer ciclo entre 2015 y 2016

Marlos Moreno
Marlos Moreno marcó uno de los goles de Atlético Nacional, en el triunfo 2-1 sobre Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional
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Atlético Nacional empezó a mostrar un juego más vistoso para sus aficionados, pues la presentación contra Fortaleza, pese a vencer 2-1 en Bogotá, el juego no fue el mejor y cambiaron las cosas para superar al Deportivo Cali por 2-1 en Medellín, por la séptima jornada de la Liga BetPlay.

Marlos Moreno, una de las figuras del verde, empezó a sonar para volver al fútbol internacional, gracias a su rendimiento con los antioqueños desde su regreso en 2025, ya que llevaba nueve años de equipo en equipo en el exterior, sin consolidarse y con un rendimiento bajo.

El técnico Lucas González se siente cómodo con Marlos y el resto del plantel, con el que espera hacer una campaña que le entregue su primer trofeo como entrenador en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en esta última se volverá a ver con el Deportivo Cali en Medellín a partido único.

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La decisión de Marlos Moreno

Sport Recife, de la segunda división de Brasil, habría presentado una oferta por Marlos Moreno y la propuesta ya está en manos de Atlético Nacional, según informó el periodista argentino César Luis Merlo. El club brasileño le ofrecería un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Tras el partido que Nacional ganó 2-1 a Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, el delantero aseguró que no tiene información sobre una posible salida: “No sé nada de eso. Simplemente estoy trabajando para Atlético Nacional”.

Marlos Moreno
Marlos Moreno, por ahora, cumplirá su contrato con Atlético Nacional y esperará a diciembre para definir su futuro - crédito Atlético Nacional

El futbolista tiene vínculo con el equipo antioqueño hasta finales de 2026, por lo que la dirigencia deberá evaluar el planteamiento recibido y, de aceptarlo, perder a un hombre clave para el frente de ataque y con el mercado de fichajes cerrado en el fútbol colombiano.

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Desde su llegada al club, Moreno sumó 56 partidos, con seis goles y cuatro asistencias, además de salir campeón de la Copa Colombia 2025, aunque sin ser titular fijo porque peleó el puesto en muchas ocasiones con Andrés Sarmiento y ahora con Ian Poveda, uno de los refuerzos.

Marlos Moreno
Marlos Moreno quiere ser protagonista de Nacional, con el técnico Lucas González - crédito Atlético Nacional

De esta manera, Marlos continuará con el verde por seis meses, pues sabe que una nueva opción de llegar al exterior no la quiere tomar con ligereza por la mala experiencia entre 2016 y 2025, cuando nunca se consolidó en conjuntos de Europa, México y Brasil.

Victoria en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional venció 2-1 a Deportivo Cali en la séptima jornada de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Andrés Sarmiento y Marlos Moreno, mientras que el descuento de los verdiblancos fue de Nicolás Benedetti, para llevarse algo de honra de Medellín.

El primer gol llegó a los 17 minutos, tras una jugada que comenzó Edwin Cardona, continuó con un pase de Moreno y terminó con Sarmiento solo en el área para definir. Antes del descanso, el local mantuvo el dominio y exigió a Pedro Gallese, que evitó el segundo en más de una intervención.

Atlético Nacional
Atlético Nacional superó 2-1 al Deportivo Cali en la séptima fecha de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

En el complemento, Matheus Uribe fue expulsado por doble amonestación luego de una falta sobre Caldera, y el Cali se acercó al arco de Franco Armani con superioridad numérica. Aun así, Nacional amplió la ventaja con un remate de Moreno y Benedetti descontó al minuto 73, sin que el visitante pudiera igualar.

Con el triunfo, Nacional subió al cuarto puesto con nueve puntos, mientras que el Cali quedó noveno con siete unidades. En la próxima fecha, el equipo de Lucas González visitará a Alianza FC en Valledupar y el conjunto de Rafael Dudamel recibirá a Atlético Bucaramanga en Palmaseca.

De otro lado, el triunfo le sirvió al técnico Lucas González para demostrar que sí puede superar a escuadras grandes en el fútbol colombiano, pues antes perdió con el América por 1-0.

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